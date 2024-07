Nueva segmentación tarifaria en los servicios de luz y gas

En el marco de una reunión mantenida con el Órgano de Control de la Energía de la Provincia de Buenos Aires, la dirección de Defensa del Consumidor informó que la secretaría de Energía de la Nación modificó el Sistema Nacional de Subsidios a la energía y los valores de consumo. También recordó que si aún hay usuarios que no se inscribieron o lo están de manera provisoria, para continuar con los subsidios, deberán hacerlo antes del 5 de agosto en www.argentina.gob.ar/subsidios.



En este marco, la Dra. Alejandra Tomasone, de la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno de Junín, indicó que "a raíz de los cambios en la canasta básica energética, modificada por resoluciones del Gobierno Nacional, que impactan en el porcentaje del consumo que se va a subsidiar, para esto, las personas que no están inscriptas para tener descuentos en sus boletas deberán hacerlo antes del 5 de agosto, porque según nos informaron en una reunión con el Órgano de Control del Servicio de la Energía Eléctrica bonaerense, el registro de usuarios será cerrado y de manera paulatina se le irá quitando el subsidio a los que no se registraron".



"Todos los que no estén inscriptos y no lo hagan antes del 5 de agosto, serán considerados consumidores de altos ingresos y por lo tanto no contarán con sus subsidios y deberán pagar el servicio a una tarifa plena. Esto cuenta para el servicio de energía eléctrica y de gas natural, pero, por ahora, en lo que respecta al gas hasta el momento no se ha confirmado un aumento de la tarifa y sabemos que hay usuarios de Junín que no están inscriptos, por eso desde la empresa Gas Junín se les estará notificando esta situación", detalló.



Por otro lado, Tomasone indicó que "es importante remarcar que los usuarios que tengan tarifa social, deben inscribirse si o si, en la web www.argentina.gob.ar/subsidios".Más allá de esto, la titular de la oficina municipal de defensa del consumidor recordó que "los vecinos que tengan alguna duda o inquietud, pueden solicitar un turno en, turnos.junin.gob.ar, para que podamos atenderlos en nuestra oficina, ubicada en Hipólito Yrigoyen 63, con la factura de luz y o de gas, DNI y CUIT o CUIL del titular y de las personas que conforman el grupo familiar que tienen ingresos. Allí les informaremos si cuentan o no con tarifa social y cuales son los pasos a seguir para inscribirse".



Por último, informó que "para la obtención del subsidio se tienen en cuenta los ingresos de todo el cupo familiar y son estipulados de la siguiente manera: Ingresos bajos, el equivalente de ingresos a una canasta básica y de esta forma podrán acceder a un subsidio por un total de 350 kwh por mes de consumo; Ingresos medios, ingresos por entre 1 y 3,5 canastas básicas, tendrán un subsidio equivalente a 250 kwh por mes de consumo; por último, serán considerados Ingresos Altos, aquellas familias que tengan ingresos equivalentes a más de 3.5 canastas básicas".