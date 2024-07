Agustín Aguilar, del colegio Marianista, es el nuevo presidente del Concejo Deliberante Estudiantil

En el Salón Rojo del Concejo Deliberante de Junín y con el acompañamiento de concejales de los distintos bloques, se llevó a cabo el proceso de elección de los nuevos máximos actores del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE), programa que cumple 25 años de funcionamiento este 2024.

En esta nueva edición, participaron más de 26 instituciones educativas y los jóvenes mostraron su satisfacción por formar parte del espacio y por la posibilidad de involucrarse en política. Además, estuvieron presentes funcionarios de las direcciones de Educación y Juventud del Gobierno de Junín. Así, el acto de jura por parte de los nuevos concejales estudiantiles tendrá lugar el jueves 11 a las 19 horas.

En ese marco, Agostina Larocca, directora de Juventud del Municipio, celebró la participación de los estudiantes y expresó: "Es muy satisfactorio ver el respeto con el cual trabajaron, el acompañamiento de sus docentes y la participación activa. Este año se cumplen 25 años de vigencia del Programa, y que más importante que los jóvenes tengan la oportunidad de pensar y transformar nuestra ciudad a través de su participación y creación de proyectos para futuras ordenanzas".

Por su parte, Agustín Aguilar, nuevo presidente electo del CDE y alumno del Colegio Marianista, manifestó: “Estoy muy contento y con mucha ansiedad por este nuevo desafío por delante, quiero agradecer a todos mis compañeros por haberme votado como también al colegio por darme la oportunidad de venir acá, al Gobierno de Junín por brindarnos este espacio y a los concejales que hacen esto posible”. Luego, indicó que “ya es el segundo año que participo de este programa y considero que es muy importante porque es el lugar que nos dan a los jóvenes para escuchar nuestras voces”.



“Tenemos que valorar mucho este espacio, saber utilizarlo como corresponde sobre todo para mejorar aquellas cosas que creemos que deben cambiar y apostamos a eso”, afirmó Aguilar.

En tanto, Martín De La Fuente, flamante secretario del CDE en representación de la Secundaria N°9, expuso: “Fue un encuentro muy lindo en el que pudimos a todas las autoridades que van a componer este organismo y explicarles a los chicos de qué trata este importante espacio que tiene nuestra ciudad”, y amplió: “Como bien dijo Agustín siempre es importante que los jóvenes participemos y nos involucremos para conformar proyectos que puedan mejorar la realidad que nos rodea”.



Asimismo, De La Fuente consideró respecto al proceso de convocatoria en las escuelas que “me pareció muy bueno ya que despertó mayor participación por parte de los jóvenes, ya que por ahí en algunos años sucede que en algunas escuelas se presentan pocos candidatos, por lo tanto me parece muy bueno que cada vez haya más cantidad de chicos y chicas que quieran participar”. También dijo que “es muy bueno que se estimule la participación porque los chicos quieren formar parte y que se los tenga en cuenta, por más que algunas veces no se animen”.



Por su parte, Emilse Marini, concejal de Juntos, declaró: “Estamos muy contentos por la nueva edición de este programa del CDE el cual cumple los 25 años ininterrumpidos este 2024, por lo cual es un año más que importante para todos los que formamos parte de esto”, y agregó: “Destacamos la participación de tantos estudiantes y el compromiso que muestran los jóvenes en cada una de las reuniones de las que participamos”.



“Felicitamos a todos los estudiantes que fueron electos para conformar las nuevas autoridades del CDE, hubo discursos muy buenos y representativos de parte de los chicos y chicas, por lo cual estamos muy orgullosos de su participación”, comentó Marini y continuó: “Iniciamos este año legislativo del CDE con muchas expectativas, siempre agradecidos por la colaboración con docentes, profesores y directivos de las escuelas”. También invitó a “todos los que quieran participar de la jura de los concejales estudiantiles que tendrá lugar el jueves 11 a las 19hs en el Salón Rojo”.



A su turno, Belén Veronelli, concejal de LLA, subrayó: “Es muy importante siempre que se fomente la participación e involucramiento de los jóvenes, sobre todo porque últimamente desestimó bastante la capacidad que tienen y este año notamos una gran participación de su parte, con un gran compromiso para formar parte e involucrarse en política, no desde lo partidario, pero sí para presentar proyectos que vayan en beneficio de la comunidad”.



“Es un placer poder acompañarlos y aconsejarlos en todo lo que podamos desde nuestra experiencias como concejales, porque esto es un compromiso también que asumimos para con ellos, al igual que lo hacen desde la comunidad educativa, y vamos a trabajar a lo largo de todo el año”, expuso Veronelli.



A su vez, Maia Leiva, concejal de UxP, dijo: “Este es un espacio muy importante que viene a proponer el fortalecimiento de la participación de los estudiantes de nivel secundario, de cuarto, quinto y sexto año, ya sea de gestión pública o privada. Este es el ámbito que tienen los jóvenes para proponer, debatir, intercambiar y aportar lo novedoso, o corregir algo que pensamos que se está haciendo bien y que no es así para ellos”.



Por último, sostuvo que “participan en esta ocasión 26 instituciones educativas del CDE en un año muy importante por el aniversario 25 del programa, así que estamos con muchas expectativas y entusiasmo para embarcarnos en esta nueva edición del 2024”.