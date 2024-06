El Concejo Deliberante declaró la emergencia en el transporte extraurbano

Tal como lo adelantó Democracia, en la sesión del día de hoy, el Concejo Deliberante declaró la emergencia en el transporte público de pasajeros para zonas extraurbanas; Parque Natural Laguna de Gómez y localidades del partido de Junín. El mismo, rige desde el 1 de julio 2024 hasta el 30 de junio 2025.

De esta manera, el Ejecutivo Municipal queda facultado para gestionar y llevar adelante los convenios, procedimientos y actos administrativos tendientes a la adjudicación, determinación de los recorridos y fijación de frecuencias para la prestación del servicio del transporte público; ya que es una herramienta administrativa enmarcada en el artí­culo 232 de la Ley Orgánica Municipal. El concejal Mariano Spadano se refirió a la misma de la siguiente manera: "Es una herramienta administrativa necesaria para el municipio a fin de poder resolver cuestiones que no están resueltas, de cobertura de distintos sectores en cuanto al servicio. Con esta herramienta el municipio puede tomar decisiones de modificación de recorridos o un eventual subsidio para cubrir algún recorrido que hoy no está cubierto, con lo cual es una herramienta necesaria", y agregó "lo que no significa que esta herramienta sirva para poder subsidiar todo, porque claramente los recursos son limitados y se tiene que ir tomando decisiones en cuanto a las diferentes necesidades que hay que cubrir. Pero lo importante a resaltar es que el transporte público ha sido para la gestión del Intendente Pablo Petrecca algo primordial. Y creo que ya todos lo podemos ver con nuestros propios ojos".

En ese sentido, el edil dijo que "por decisión de Petrecca, Junín recuperó el transporte público después de 25 años sin servicio. Pero es muy difícil sostenerlo sin la ayuda de Nación y Provincia. El Gobierno de Junín viene haciendo un gran esfuerzo para poder mantener vigentes algunos beneficios como descuentos a jubilados, o el boleto estudiantil gratuito, entre otros".