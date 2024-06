El Concejo declara emergencia del transporte público a localidades del partido de Junín

El Concejo Deliberante aprobará hoy la Emergencia en el Transporte Público de Pasajeros para zonas extraurbanas, Parque Natural Laguna de Gómez y localidades del partido de Junín. Este es un proyecto propuesto en forma continuada por el Ejecutivo Municipal, por el cual hubo acuerdo en comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito para que se prorrogue la emergencia.

Al respecto, Mariano Spadano (Juntos por el Cambio) integrante de dicha comisión, explicó a Democracia que la emergencia se enmarcaba en el artículo 232 de la Ley Orgánica de las municipalidades. “Declarar la emergencia en el transporte público es una herramienta administrativa que necesita el municipio a fin de poder dar respuesta a los requerimientos del sector. ¿Esto significa que se puede subsidiarla todo? Claramente no. Y mucho menos sin el aporte nacional y provincial”, señaló.

Si bien la cuestión que se abordará hoy es solamente para transporte de pasajeros extraurbano, el concejal recordó que “por decisión del intendente Pablo Petrecca, Junín recuperó el transporte público urbano después de 25 años sin servicio” aunque apuntó que era “muy difícil sostenerlo sin la ayuda de Nación y Provincia”.

Respecto al caso de Agustín Roca, Spadano dijo que estaba sin transporte público de pasajeros y se iba a hacer un llamado a licitación. “Puntualmente el expediente (que está en el Concejo Deliberante) se refiere a esa cuestión, que es más que nada cumplimentar un acto administrativo”, señaló.

Por su parte, Cristina Cavallo (Juntos) explicó también que, en el caso del transporte al balneario, el Municipio aportaba a la empresa una parte del combustible. “En este momento con el tema costos de mantenimiento y el del boleto, la empresa no podría sostener los viajes y estaría en riesgo la continuidad de los recorridos. Es por esto que se declara la emergencia, para lograr alguna ayuda”, apuntó.

Sin transporte

En diálogo con Democracia, Francina Sierra (Unión por la Patria) explicó que la emergencia que estaba vigente actualmente vencía el próximo 30 de junio por lo cual lo que se aprobará hoy es la prórroga de la misma.

“Esto tiene que ver con una herramienta que se le da al Ejecutivo o a la secretaría correspondiente, para que en lugar de tener que afrontar un proceso de licitación por el tema transporte también pueda haber contratación directa. Pero no sabemos si hay oferentes o interesados”, dijo.

De acuerdo a lo expuesto, en principio, esta emergencia sería para el transporte al Parque Natural Laguna de Gómez y el tramo Junín- Agustín Roca que actualmente no está cubierto por ninguna empresa.

Consultada si había transporte a otras localidades del distrito, Sierra dijo que no. “No hay transporte que vaya a localidades como Morse, Agustina, Tiburcio, Saforcada, ni de estas localidades a Junín. Hay algunas alternativas en Tiburcio- Agustina, con el transporte (Condor La Estrella) que viene de General Arenales, que en el caso de Tiburcio para dentro de la localidad, pero no así en Agustina. Es un único horario ida y vuelta”, aclaró.

Respecto a Saforcada, según dijo, la gente del pueblo tenía la posibilidad de subir en el colectivo que hace el trayecto Junín-Vedia y viceversa, pero lo tiene que tomar en la ruta.

“Yo estuve en todas las localidades y en el caso de Saforcada los vecinos dicen que van hasta el arco de Saforcada pero si el colectivo venía lleno, no paraba, por lo cual no tienen la certeza de que podrán subir al transporte”, apuntó. “Para mí Saforcada es la que más complicada está. Si bien es la más cercana, es la que menos posibilidades tiene de llegar a Junín si no es en un auto particular. Los costos de los remises están carísimos, con un ida y vuelta de 8 a 9 mil pesos. Se agrava la situación porque no tiene ningún lugar donde retirar efectivo, no hay cajero ningún servicio de dinero. Sí o sí quienes tienen que cobrar jubilaciones, pensiones o lo que sea tiene que venir hasta Junín”, afirmó.

Aclaró que aprobar la emergencia no solucionaba el conflicto o la cuestión de fondo. “Tiene que haber una inversión del Municipio porque es muy difícil que les den los costos a las empresas si no hay un subsidio al transporte. Deberá generar una política pública de acompañamiento a los transportistas que vayan y vengan desde las localidades a Junín”, opinó Sierra.

Transporte a la laguna

Vale destacar el servicio que cumple transporte Pepa desde 1998, cubriendo el trayecto Junín- Parque Natural Laguna de Gómez y viceversa, en varios horarios durante el día, todos los días del año. Esta empresa recibe la ayuda del Municipio que consiste en acceder a varios litros de gasoil.

Desde las 5.30 el colectivo de Pepa cubre el primer horario hacia la laguna y así continúa a las 6.50, 9, 12.10, 13.30, 16, 18.30 y 21.30, de Junín hacia la laguna. Y de vuelta: a las 6, 7.15, 9.20, 12.30, 14, 16.20, 19 y 22. El transporte circula por calle Belgrano y luego toma Benito de Miguel, toma por Tiro Federal y Camino al Balneario. Sus pasajeros son personal de clínica geriátrica, estudiantes y trabajadores, entre otros.