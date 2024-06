Petrecca recibió a los nuevos jefes del Comando de Patrullas

El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, mantuvo una reunión junto a funcionarios de la secretaría de Seguridad, la Jefatura Departamental de Policía y las nuevas autoridades del Comando de Patrullas, Roberto Oruza y Federico Guaita, a quienes dio la bienvenida y convocó a profundizar el trabajo articulado en beneficio de la seguridad de todos los vecinos de la comunidad.



Luego del encuentro, el Dr. Lisandro Benito, secretario de Seguridad del Municipio, manifestó: “La semana pasada se produjo el recambio de autoridades del Comando de Patrullas y nos reunimos con el jefe de la Departamental, Crio. Pablo Fernández”, y agregó que “el área de comandos es clave en todo lo vinculado a la prevención y el trabajo del día a día, y que conlleva obviamente de mucho desgaste”.



“La Crio. Laura Quiroga que estaba a cargo del Comando de Patrullas ahora pasó a desempeñar funciones dentro de la Policía Departamental, y nosotros estamos muy conformes con este cambio porque consideramos que siempre hacen falta las renovaciones y es importante reforzar este sector que está abocado al día a día”, afirmó Benito.



Seguidamente, el funcionario sostuvo que “siempre tratamos de priorizar que las jefaturas estén a cargo de efectivos y oficiales que sean juninenses, que tengan a sus familias acá y tengan ese compromiso con la comunidad tan necesario en el cumplimiento del deber”. Luego, indicó que “tanto el nuevo jefe Roberto Oruza como el Subcrio. Federico Guaita son dos personas que reúnen estas condiciones, tienen una experiencia importante en las fuerzas y cuentan con la impronta apropiada para un momento complejo como el que atravesamos”.



“Seguiremos trabajando articuladamente como siempre, con todos los elementos que puede aportar la Secretaría de Seguridad desde el punto de vista operativo, ya que estamos convencidos de que es la mejor manera de trabajar”, recalcó el secretario.



A su turno, el subcomisario Roberto Oruza, flamante jefe del Comando de Patrullas, expresó: “Hice mi carrera siempre acá en Junín, ya llevo 18 años ininterrumpidos dentro de la fuerza, entre el 2020 y el 2023 presté servicio en Hurlingham y luego ya me volví a la Departamental de aquí”. En continuidad, afirmó que “es un gran desafío el que tenemos por delante, las expectativa son muchas y voy a poner todo mi esfuerzo para el tema de la seguridad en Junín, en conjunto con el subcomisario Guaita que me acompañará”.



En tanto, el subcomisario Federico Guaita, declaró que “venía desempeñándome en el área de Seguridad Vial, hace tres meses que estoy en Junín, si bien toda mi carrera la desarrollé aquí a excepción de unos años en los que estuve por Pergamino y Colón”. También mencionó que “tengo muchas expectativas con este nuevo desafío y voy a dar lo mejor de mí, como sostén del subcomisario Oruza”.