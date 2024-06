Se agudiza el conflicto con Ashira por la recolección de bolsas de hojas en barrios

En los últimos días, la imagen de las bolsas de residuos con hojas sin recolectar llamó la atención y generó el reclamo de los vecinos. Se trata de las que generalmente son barridas manualmente por la cooperativa contratada en 2023 por el Municipio -Coopnoba-, en determinadas arterias de la ciudad. A su vez, en otros casos, son los vecinos quienes juntan las hojas de sus domicilios y las colocan en bolsas.

Ante la situación, puesto que el Municipio considera que es tarea de Ashira y ésta considera que no le corresponde contractualmente, se generó un cruce epistolar entre ambos, que aún no se resuelve. Además, se sumaron los dichos del Sindicato de Camioneros. Mientras tanto, desde el Municipio aseguran que se encargan de recolectar las bolsas en la ciudad.

La postura del Municipio

Días atrás, el Municipio dio a conocer que sancionará a la empresa Ashira “por no cumplir con el contrato firmado respecto a la recolección de residuos barridos por las calles de la ciudad”.

Apunta que actualmente el Municipio destina mensualmente alrededor de 300 millones de pesos para pagar el servicio que brinda la empresa Ashira, y que, “no se permitirá ningún tipo de incumplimiento”.

“Uno de los servicios que la empresa debe prestar – señala la nota- tiene que ver, concretamente, con la recolección de todos los residuos en diferentes sectores, incluyendo las bolsas que se generan con el servicio de barrido, ya que las mismas se corresponden con las características de los residuos alcanzados en el contrato”.

Por inspecciones realizadas y denuncias recibidas de vecinos, aseguran que “se constató que el personal de la empresa recolecta una bolsa de montículos y deja sin recolectar otra que está al lado, por estar identificada como del servicio de barrido”.

“Este incumplimiento, con los graves inconvenientes que genera en los diferentes barrios de la ciudad, no será permitido por el Municipio”, señalaron y agregan que “se decidió sancionar a la empresa y en caso de no corregirse, se avanzará con la rescisión del contrato”.

Manuel Llovet, secretario general del Gobierno de Junín, explicó que “hay una renovación de contrato con Ashira, que tiene dos servicios, la recolección de residuos domiciliarios en toda la ciudad y en un sector, la recolección de montículos (ramas, bolsas y demás).

“Lo que está en discusión es que las hojas del barrido quedan en bolsas y es lo mismo que montículos. En la zona que le corresponde, Ashira tiene que recogerlas. Es que es lo mismo que las bolsas que saca el vecino de hojas, ramas y demás, la que embolsa la persona de la cooperativa de barrido manual. Tienen las mismas características y está más organizado porque está todo en bolsa”, apuntó.

“Ashira no quiere juntar, junta solamente los montículos y no las bolsas del barrido. Esa es la discusión que tenemos. El Ejecutivo le mandó una orden de servicio, exigiéndole que recolecte en la zona que le corresponde, ya que es parte del contrato. Dice que el montículo tiene determinadas características: que no pase determinados metros cuadrados, que sean hojas. Si no cumple el contrato se le hará una multa”. Asimismo, Llovet aseguró que mientras se mantiene esta cuestión, el Municipio se encuentra recolectando las bolsas.

La respuesta de Ashira

Entrevistado por TeleJunín, Maximiliano Ulbrich, gerente de operaciones de Ashira, aseguró que “hasta el momento nuestro servicio se ha cumplido en tiempo y con alta calidad. La postura de la empresa es cumplir con los contratos, con los servicios contratados”.

“Venimos acompañando hace tiempo ya, no solo al Municipio de Junín sino al resto de los gobiernos municipales donde operamos, que están en esta tarea de optimizar sus recursos. No nos olvidemos que el servicio de higiene urbana es un servicio caro, que tiene un componente de mano de obra alto, tiene un componente de combustible, repuesto de las unidades, entonces siempre es representativo”, destacó.

Ulbrich explicó: “Hemos hecho algunos ajustes al servicio, en virtud de lo solicitado por el gobierno municipal, reduciendo servicios porque ellos dieron el servicio de barrido a la cooperativa. Con el servicio de barrido hay un producido, y en el servicio de barrido contratado con nosotros se contemplaba la recogida de ese residuo. Hoy ese es el residuo que se está viendo en la calle, que no se está levantando. Porque es un residuo particular, que se genera en horarios diferentes, que tiene una logística de recolección diferente y que no está dentro de lo contratado”.

Aclaró que “recientemente se hizo un nuevo ajuste en lo que es montículo, que por ahí se percibe el mismo tipo de residuo, pero el montículo es una cosa y el producido de barrido es otra”.

“Nosotros cumplimos con lo que se pacta en el contrato. Siempre lo hemos acompañado y la idea es que la ciudad esté limpia, ese es nuestro lema. Pero bueno, nos sorprende, estamos en líneas de negociación, pero los recursos están. Es una cuestión claramente contractual”, dijo Ulbrich.

“En junín siempre se hizo un trabajo de optimización de recursos. No sobra nada. Es un servicio realmente ajustado a las necesidades del Municipio. Ante un pequeño ajuste se nota o hay un desvío en la calidad, el vecino percibe una acumulación de residuos”, explicó y aseguró: “Entiendo que esto se tiene que resolver rápidamente. Las condiciones están dadas para que se resuelva – no es una situación crítica. El grueso del residuo, el más complejo, hoy está contenido y por mucho”, indicó en torno al domiciliario y sanitario. Asimismo reconoció que la cuestión se está manejando “a nivel legal”.

Gauna: “No lo vamos a hacer”

El Sindicato de Choferes de Camiones y Afines de Junín, cuenta con varios afiliados que trabajan para la empresa Ashira y están afectados al servicio de recolección.

El secretario del gremio, Miguel Gauna, se refirió al acuerdo: “Nosotros hacemos montículos, y barrido lo hace la cooperativa. Hay una parte de barrido que seguimos haciéndolo porque ya lo teníamos asignado, con unas 10 personas, por avenida San Martín, Alem, por ahí. Y lo seguimos haciendo levantando las bolsas, pero en otros sectores no”.

“Hay entre 100 a 120 bolsas por cuadra ¿Nosotros tenemos que hacer los montículos y el bolseo? No lo vamos a hacer. Que el Municipio contrate dos camiones por dos meses, y disponga de tres operarios y ya está, se le termina el quilombo con los vecinos”.

“Pienso que el Municipio tendría que hacer un acuerdo con Ashira, que esta empresa le habilite dos camiones, se pongan de acuerdo y se le termina el problema a Petrecca, pero él no quiere gastar. Y yo no puedo decirles a mis afiliados que hagan dos tareas en vez de una”, apuntó.