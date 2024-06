Desocupación en Junín: 170 bajas en Comercio y 500 en la construcción

En los últimos meses hubo una baja del empleo formal en varios gremios de nuestra ciudad, aunque se notó más en el sector comercial, por la baja del consumo en general, y en la construcción, por el parate de las obras públicas.

Al respecto, desde el gremio mercantil señalaron que hasta mayo inclusive se estima que este año hubo 170 puestos de trabajo formales menos dentro del sector comercio, especialmente de empresas pequeñas y medianas, y del sector de ventas de electrodomésticos.

En diálogo con Democracia, Federico Melo, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Junín, manifestó: “Nosotros decimos que en los primeros cuatro meses del año, de enero a abril, habíamos notado una baja anormal en el sector, con 140 puestos de trabajo menos, y estimamos que incluyendo mayo las estadísticas están rondando los 170 en la ciudad”.

Aclaró que este número era la diferencia entre las bajas producidas por desvinculaciones y las altas. “La balanza generalmente es pareja, pero este año, se inclinó más por la desocupación”, comentó el entrevistado

Consultado sobre los rubros se daba esta baja de empleo formal, Melo respondió que se daba en las ventas de electrodomésticos y también en supermercados aunque en menor medida. “Entiendo que gran parte de esas bajas son comercios pequeños y medianos, y electrodomésticos, que venden productos que no son de primera necesidad”, dijo.

“Esos son empleos formales que están en nuestra base de datos. Las empresas dan de alta y de baja y eso se ve en nuestros registros. Seguramente debe haber una variación en el empleo informal que no lo podemos contabilizar”, apuntó.

Sobre la situación imperante, el dirigente mencionó un sondeo entre delegados gremiales que estaban en grandes superficies (supermercados e hipermercados) y referentes de comercios más chicos, señalando que en los últimos meses era notoria la baja en la cantidad de unidades vendidas de electrodomésticos e indumentaria, y que respecto a supermercados, estaban observando que la gente hacía menos compras.

“Un delegado de un mayorista de Junín contaba que las familias antes iban una vez a la semana y ahora las compras que hacen son más espaciadas, y esto es porque el salario no alcanza”, afirmó. “Localmente una familia tipo para no ser pobre tiene que tener un ingreso superior a los 857 mil pesos y muy pocos convenios colectivos están en ese monto. Quizás puedan alcanzar ese monto si trabajan los dos mayores”, agregó.

El Sindicato de Empleados de Comercio tiene varias farmacias sindicales donde también hay menos ventas, a pesar de que son productos imprescindibles para la salud. “Antes los clientes compraban los medicamentos y algo de perfumería, ahora solo medicamentos y si le alcanza, porque no siempre es así”, dijo.

Sobre las ventas en días claves como el último Día del Padre, o comercialización de televisores por la Copa América, Melo manifestó: “Las ventas repuntaron en muy pocos sectores por el Día del Padre, no alcanzó la expectativa que se tenían. Fue menos a lo esperado”.

“En otras épocas pasaba que cuando se jugaba la Copa América o el Mundial, las casas de electrodomésticos batían récord de venta de televisores pero esta vez no fue así”, comentó.

Más ferias

El dirigente mencionó también un hecho que le llamaba la atención: un crecimiento muy grande de ferias que los fines de semana se hacen en las plazas. “Cuando antes veíamos en la plaza 30 a 40 puestos, ahora son más de 100, incluso hay locales comerciales que están en centros comerciales de Junín y acuden a estas ferias en busca de público. Esto nos hace acordar a otras épocas de mucha precarización”, manifestó.

“Ante la suba de los servicios, los impuestos y todo lo que sale mantener un negocio, los comercios, los emprendedores individuales han buscado como alternativa estar en las ferias. Antes de pagar un alquiler que significa servicios, impuestos, sostener una estructura comercial, se reconvierten en ventas por redes sociales y en forma de feria”, dijo.

En Uocra , 500 despidos

En el sector de la construcción, hay alrededor de 500 personas que quedaron sin trabajo este último tiempo, por la suspensión de las obras públicas, principalmente. Así lo afirmó Eduardo Diotti, secretario general de la Seccional Junín de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

“Al no tener obras públicas – dijo-, hay muchos compañeros que han sido despedidos. Debe haber 500 sin trabajo. Las obras estaban pero el gobierno nacional las suspendió a todas. Hay alguna obra de la provincia de Buenos Aires que puede estar iniciándose, como la de la Ruta Provincial 65, que comenzará dentro de poco.

“Pero hay una realidad – continuó el dirigente- es que la provincia no se puede hacer cargo de todo, ya que Nación tampoco le gira la coparticipación. También, la gente ha dejado de pagar impuestos por la situación económica y la provincia también está en problemas. Y de Nación, salió en el Boletín Oficial del miércoles que posiblemente termine las obras que tenían un avance de al menos un 80 por ciento iban a terminarse, pero más allá de eso no sabemos nada concreto. Junín tiene la obra de las 149 viviendas que tiene un avance importante”.

Respecto a las obras particulares, Diotti dijo que la actividad estaba “muy quieta”. “Se ven obras, pero con poco personal trabajando ya que han aumentado tanto los materiales para la construcción que los que están haciendo algún edificio, algún inversor va terminando la obra muy despacio, por eso hay pocos compañeros trabajando.



Otros sectores

Miguel Gauna, miembro del triunvirato que dirige la CGT Junín, al ser consultado sobre la situación en su gremio, comentó que estaban bien en cuanto a trabajo. “No falta el trabajo en camioneros. Las empresas de transporte están trabajando bien, hay una que tiene 140 empleados y están al ciento por ciento, al igual que Ashira. No tenemos problemas de desocupación”, apuntó.

Por su parte Héctor Azil, en diálogo con Democracia comentó: “Obviamente hay problemas económicos con las obras sociales, las clínicas, restricción general en lo que hace a recursos de la salud, pero todavía no se ve la recesión, ni tampoco hay una merma en la atención, al contrario esta es una época donde hay más demanda de atención en salud. No se vislumbra la recesión en la atención a la salud en las empresas, no hay cierre, ni achicamiento”.

“Sí se ve una restricción económica muy grande en cadena – acotó- que los costos de salud se incrementaron y la cadena de pagos está siendo deteriorada, todavía no llegaron a un punto de ruptura”