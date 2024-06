Preocupación ante el cierre de sucursales y despidos en el Correo Argentino

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la resolución manifestando la preocupación por medidas del gobierno nacional respecto al cierre y despidos producidos en sucursales del Correo Argentino.

Al respecto, el concejal Juan Pablo Itoiz (Juntos por el Cambio) dio lectura del proyecto de Unión por la Patria, con la adhesión de su bloque, constituyendo la mayoría de los concejales. La minoría, representada en este caso por el bloque La Libertad Avanza, que componen Belén Veronelli y Juan Manuel Cornaglia Ré, rechazó la iniciativa.

La propuesta aprobada ayer durante la sesión hace saber la “más profunda preocupación” del Concejo Deliberante, por medidas del gobierno nacional respecto al servicio del Correo Argentino, señalando que “los despidos y los retiros voluntarios dispuestos no solo acarrean la pérdida de puestos de trabajo y consecuente dificultad para la inserción laboral del personal, sino que provocan el cierre de sucursales en localidades del interior del país, en particular, las más pequeñas, donde en muchos casos constituyen el único medio para la correspondencia, comunicación, encomienda, percepción de asignaciones sociales, contribuyendo al aislamiento y desarraigo de estas comunidades”.

Manifiesta la necesidad de “revisar las medidas llevadas adelante por el gobierno nacional respecto del Correo Argentino a fin de resguardar y preservar el servicio público que presta, en particular hacia el interior del país, como respecto de la situación de empleo y prestación de recursos humanos, sin los cuales el mismo no puede llevarse adelante”.

Al respecto, la concejal Maia Leiva, se refirió a la incertidumbre que acarreaba dicha situación entre el personal de Correo Argentino, y a la prestación que cumple. “Estamos hablando de despidos, retiros que poco tienen que ver con ser voluntarios, cierre de sucursales, que genera preocupación”, dijo.

En cuanto a la Sucursal Junín del Correo Argentino, mencionó al personal compuesto por cuatro empleados que estaban en la atención al público, ocho carteros, seis en la parte operativa (carga y descarga, repartos en cuatro camionetas), empleados que estaban llevando adelante la función de la entidad, y que habían transmitido la incertidumbre que tenían. “Se les está comunicando que va a haber aún más despidos. En lo que va del año hubo dos, y otras personas que de alguna manera fueron inducidas al retiro voluntario de las cuales dos ya han aceptado y dos están a la espera. Eso complica el funcionamiento del correo”, afirmó Leiva.

Por otra parte, la edil libertaria Belén Veronelli hizo hincapié en el déficit generado por el Estado. “Es por una mala administración. Hay superpoblación a raíz de mecanismos populistas de meter gente y lamentablemente hoy están pagando justos por pecadores”, afirmó.

Señaló que en el 2023 tuvo un déficit 100 mil millones, y estaba previsto para este 2024, 222 mil millones de déficit; acotando que esta entidad tenía 14 mil empleados, mientras que OCA unos 6.500; y Andreani, 4.400. “El Correo Argentino es realmente importante para las elecciones, pero el 80 por ciento de lo que era cartas se redujo en los últimos 15 años y subsiste gracias a lo que es paquetería de empresas de correo electrónico como Mercado Libre, etc. La entrega convencional como DNI y demás, el Estado la hace por este correo, en tanto que lo urgente se hacía a través de correos privados, dato que demuestra pese a la cantidad de empleados, la ineficiencia”, acusó la edil.

“Lo que programa este gobierno – aclaró- no es cerrar el Correo Argentino sino hacerlo más eficiente. ¿De qué manera? Los lugares donde han cerrado no se van a quedar sin el mismo, sino que en esos lugares se van a abrir bocas a través de comercios, que se van a adherir, y eso va a permitir que llegue a mas localidades donde hoy no existe, y que de las 1.400 bocas llegue a 5.000, que es lo que está previsto. Ese es el proceso de modernización que se va a plantear para el Correo Argentino”.

Al cruce de lo dicho, salió la edil María Victoria Muffarotto (Unión por la Patria) señalando que mas allá de lo dicho por Veronelli, lo que se estaba haciendo con el correo era: ajuste y desmantelamiento. “Con las excusas de bajar el déficit, modernizar el estado, con hacerlo más eficiente, lo que están haciendo es simplemente ajustar y es parte de la Ley Bases”, advirtió.

Habilitaciones

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la modificación del art. 90° de la Ordenanza N° 8109/2022, referido al Régimen de Habilitaciones.

Al respecto el concejal Pablo Petraglia (presidente del bloque Unión por la Patria) se refirió al nuevo régimen de habilitaciones de la municipalidad impulsado por el Ejecutivo a través de dicha modificación, tendiente a sacar la carga administrativa y burocracia, señalando que la iniciativa mejoraba la situación para el comerciante, el industrial y también para quien emprendía una actividad. Apuntó que la nota señalaba que de 4232 comercios radicados en Junín, el 49 por ciento no tenían habilitación, estimando que eran las exigencias burocráticas las que trababan esta cuestión.

Ludopatía

También fue aprobada con el voto de todos los ediles la comunicación manifestando la necesidad de dar tratamiento y aprobación de proyectos de leyes obrantes en la Cámara de Diputados de la Nación, orientadas a la prevención y al tratamiento de la ludopatía online en adolescentes.

Al respecto la concejala Clara Bozzano (Unión por la Patria), señaló que la ludopatía en los adolescentes era un flagelo que sucedía en Argentina y que había varios proyectos legislativos advirtiendo esto, uno de estos el de Constanza Alonso, que habla de prohibir la publicidad, patrocinio a estos juegos y aplicar multas para los que incumplían con dicha ley, además de impulsar campañas de prevención.

Sobre el mismo tema, Cristina Cavallo (Juntos por el Cambio) se refirió al proyecto de Danya Tavela, para la prevención de la ludopatía en los estudiantes, señalando que era una enfermedad emocional, ya advertida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) con un pronóstico alarmante. “Ya dejó de ser un juego”, dijo.