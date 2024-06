El nuevo esquema del secundario que pone a la repitencia en el foco del debate

El nuevo formato para el nivel secundario, anunciado días atrás por el director general de Educación de la provincia, Alberto Sileoni, levantó voces a favor y en contra desde los distintos sectores, poniendo nuevamente al sistema educativo en el debate.

Se trata del reemplazo de la promoción de año en la secundaria provincial por un sistema de avance por materia, similar al que se emplea en el nivel universitario.

Luego del anuncio, Sileoni defendió el plan que va a regir desde marzo del año que viene.

“La repitencia tiene 100 años en el sistema educativo de Argentina. Buena parte del mundo ya se fue de eso. Estamos pensando en un sistema más parecido a la universidad, con sus premios y castigos, y por eso creemos que lo que aprobaste no lo tenés que volver a hacer”, señaló Sileoni. No obstante, aclaró que con el nuevo esquema no hay repitencia, pero puede haber una trayectoria retenida: “Para más de cuatro materias el alumno va a tener un período de intensificación con su profesor y con otro apoyo de la escuela.

Mientras que si tenés una quinta materia, esa la tenés que recursar”.

En ese sentido, añadió que “tener una trayectoria retenida no significa que repitas, lo que aprobaste no lo vas a rendir de nuevo. Y habrá un equipo de acompañamiento de las trayectorias que te van a ayudar a hacer lo que te falta. Nadie va a aprobar si no tienen los conocimientos”.

Asimismo, aclaró otros puntos del plan: “Volvemos a la nota numérica, vas a aprobar con 7 y no se promedia. No va a ser más fácil”.

La secundaria así “ya no da más”

En este contexto, Guillermina Tiramonti, especialista en educación y sociedad, reflexionó sobre la reforma: “Me parece mejor que lo que teníamos antes. Es mejor que los chicos aprueben las materias y no los bloques de primer año y segundo año, por ejemplo”. Asimismo, argumentó: “Si vos tenés adentro de la escuela preceptores o auxiliares que ven cuáles aprueban y qué no, me parece bien. Lo que estoy diciendo es que estamos usando el esfuerzo de los agentes, del ministerio y de los chicos para mantener un sistema que ya no sirve”.

En declaraciones televisivas, Tiramonti desarrolló: “Lo primero que veo es que la escuela secundaria así ya no da más. Es una institución del fin del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo que debería ser repensada en profundidad. En cambio, lo que nosotros estamos haciendo es como emparcharla para que aguante con el modelo tradicional”.

Al referirse a otros modelos educativos en el mundo, Tiramonti comparó: “Si vos pensás en todos los países de la Europa nórdica, ellos hicieron cambios fundamentales y hoy en día aprenden por proyectos o problemas, discuten por otras cosas que desarrollan capacidades. Y nosotros desde hace treinta años estamos debatiendo si es válido repetir o no. Discutimos siempre lo mismo y miramos poco para adelante”.

Desde la cámara de colegios privados Aiepba, su titular, Martín Zurita, opinó que “dentro de los elementos clave de este nuevo régimen, se destaca la acreditación de saberes y la cursada por materias. Estos componentes transformarán la estructura rígida de la escuela secundaria tal y como la conocemos. Es imperativo encontrar nuevos factores que motiven a los alumnos a estudiar, ya que el concepto de recursar un año ha perdido efectividad en la actualidad”.

El anuncio repercutió en la Legislatura bonaerense, donde los legisladores del bloque PRO de la Cámara de Diputados presentaron un pedido de interpelación a Sileoni, para que informe sobre los cambios.

Por su parte, Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación en tiempos de Mauricio Macri indicó que “esta clase de políticas educativas llevaron a que el 50% de los chicos terminen la educación sin conocimientos básicos”.

Más módulos y cargos docentes

La eliminación de la repitencia no solo se basa en ampliar la cantidad de materias que pueden quedar abajo al finalizar el año y llevar la promoción a un esquema similar al universitario, sino que también demandará más horas y más docentes dispuestos a asistir a quienes necesiten promocionar, según se indicó desde la Dirección General de Cultura y Educación.

El sistema educativo más grande del país tendrá un nuevo esquema aprobado por el Consejo General de Cultura y Educación.

Se trata del denominado Régimen Académico (RA), que regula las normas para la organización de la enseñanza a partir del ciclo lectivo 2025.

Habrá más tiempo de escuela para la intensificación de los aprendizajes y más acompañamiento para los estudiantes.

Además, la acreditación de saberes será por materia y no se recursará lo ya aprobado.

Para eso, se establecerán cuatro períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio, según se informó.

“Se pueden intensificar hasta cuatro materias en total pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores. A partir de la quinta materia pendiente, se definirá cuáles son las cuatro que se intensifican y cuáles se recursan”, indicó Sileoni.

El Régimen Académico por venir demandará el incremento en la inversión educativa con la ampliación de módulos y cargos docentes para el acompañamiento a las trayectorias educativas de los estudiantes en esa franja de riesgo de promoción.

Implicancias de los cambios

El director general de Cultura y Educación anunció que habrá un llamado a concurso de titularización de cargos jerárquicos de director y vicerrector.

“Esta condición les daría estabilidad en sus cargos y en sus escuelas”, afirmó. También se prevé la creación de escuelas y, en ese sentido, se indicó desde la cartera educativa que “con fondos provinciales” se prevé sumar “18 nuevos edificios escolares y el llamado (a licitación) para otros 3 en función de los requerimientos del nuevo régimen académico y de reorganización institucional de la escuela secundaria”.

Conjuntamente, se anunció la construcción de 14 nuevos edificios en los distritos del Conurbano bonaerense que tienen mayor tasa de hacinamiento por aula, lo que será un total de 35 nuevas escuelas.

En paralelo a estos cambios, en Educación analizan la elaboración de nuevos diseños curriculares y la propuesta de concentración horaria y cargos de base.

Voces locales exponen su postura

Consultada la concejal de Unión por la Patria Francina Sierra, dijo: “Creo que el cambio que se va a producir en el nivel secundario, que está propiciando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es muy bueno, muy positivo porque pretende hacerle frente a un tema muy importante que es el tema del abandono de la escuela secundaria y la frustración que genera la repitencia. En muchos casos es uno de los factores que después determinan ese abandono”. Luego detalló que “ahora es un plan que es de otra dinámica completamente distinta, que se puede comparar con lo que sería ir a la universidad, que vas aprobando por materias y no por años. Va a generar sin dudas un cambio de paradigma dentro de la escuela secundaria, y después creo que va a ser muy alentador para nuestras juventudes”.

Por último recordó que “hay que tener en cuenta que la exigencia académica no va a cambiar. Lo que cambia es la forma de acreditar o promocionar cada materia”.

Para la concejal de Juntos, Emilse Marini, “es necesario y urgente retomar un trabajo iniciado en el año 2017 y desarticulado en el gobierno de Kicillof. El nivel secundario necesita una reforma profunda y estructural, no un cambio cosmético que es sacar la repitencia e implementar un formato cuasi universitario, difícil de llevar adelante para adolescentes de 12 a 17 años”, y enfatizó: “La repitencia es la consecuencia no la causa de que 7 de cada 10 chicos abandonen el nivel, con un bajo nivel de graduación (35%)”.

A su vez, señaló que “la propuesta pedagógica de la gestión de Vidal estaba basada en un modo de enseñar basado en aprendizajes por proyectos, donde los docentes de diferentes materias abordaban un mismo tema. El objetivo era desarrollar competencias y habilidades y la evaluación era colegiada”.

“Sin una reforma profunda basada en la revisión de los contenidos, del enfoque pedagógico y de la formación docente, sacar la repitencia es solo un parche que no soluciona el problema. En lugar de repetir, van a recursar materias, ¿mejora en algo?”.

Finalmente, consideró que “la escuela tiene que recuperar el sentido del por qué y para qué aprender, permitiéndoles a los chicos prepararse para el mundo actual, con metodologías aplicables a la realidad. El debate de la repitencia exige un cambio real y profundo del nivel secundario, no alcanza con repitencia sí o repitencia no. Necesitamos una secundaria donde los chicos aprendan y los docentes enseñen de otra forma, no una escuela enfocada en que no repitan”, cerró.