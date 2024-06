Destino Morse: una propuesta de turismo rural

Desde la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín, en articulación con la delegación y los prestadores turísticos habilitados del pueblo de Morse, se dio a conocer una interesante propuesta de turismo rural que se realizará el lunes 17 y viernes 21, que incluye una recorrida por las granjas “La Chacra” y “Cosecha de Nuestra Huerta” con degustaciones, paseo por la plaza y el museo, y una merienda campera en el Club Atlanta de la localidad. La salida será desde la oficina de Turismo, en Mitre 16, a las 14.

La propuesta cuenta con un servicio de guía de turismo incluido en todo el recorrido, cuyo valor es de $12.500 y todos los que estén interesados deben reservar sus turnos a través del teléfono 2364679830. De esta manera, el Gobierno de Junín sigue trabajando, de manera articulada con el sector privado, para ofrecer a los visitantes y turistas, diferentes propuestas y alternativas de cara a los próximos fines de semana largos de junio.

Luis Bortolato, subsecretario de Turismo de la Municipalidad, manifestó: “En el momento en que asumió la nueva delegada de Morse conformamos un equipo de trabajo con los prestadores turísticos habilitados del pueblo, con quienes se empezaron a desarrollar distintas propuestas, algunas articuladas de forma individual para el fin de semana largo de Semana Santa”, y añadió: “Esto es algo que surgió por iniciativa de los propios prestadores y se basa en el desarrollo de un paquete receptivo de un día de excursión a Morse”.

“Nos pareció una propuesta sumamente interesante cuando nos la presentaron, hubo muy buena aceptación general entre todos los prestadores, entre los que se encuentran chacra ‘La Granja’, la agroecológica 'Cosecha de Nuestra Huerta’, el Club Atlanta, el transportista Polarolo que conecta Morse y Junín, con la coordinación a cargo de la delegación municipal”, destacó.

Asimismo, el funcionario recalcó que “se genera un valor agregado muy importante con este tipo de acciones para el pueblo, con oportunidades de trabajo para muchas personas, con un arraigo a la localidad que es clave para la atracción turística, ya que Morse es un pueblo que tiene mucha identidad propia y eso es un valor muy fuerte que al turista le proporciona una experiencia muy positiva”.

En tanto, María Guillermina Sofía, delegada de Morse, declaró: “Esto es algo muy nuevo que surgió desde que me hice cargo de la delegación, en una de las primeras reuniones que tuvimos con Luis me dijo sobre todo el potencial turístico que tiene Morse y la necesidad de articular con los prestadores para desarrollarlo”. Igualmente, sostuvo que “ya en el fin de semana extra largo por Semana Santa tuvimos una repercusión muy buena en cuanto a turismo, fue algo que no podíamos creer y ayudó mucho la difusión a través de las redes sociales y la página de Turismo del Municipio para recibir a gente de todas partes”.

Los interesados en participar se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 2364679830 para hacer sus reservas y también pueden ingresar en la página www.junin.tur.ar y conocer las propuestas y actividades en Morse.