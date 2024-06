Dejó medicina para seguir su pasión: hoy es influencer, modelo y notero de Gran Hermano

En una sorprendente y audaz decisión, el juninense Franco Iurescia, quien solía estar en las aulas de la Facultad de Medicina de La Plata, se dejó llevar por sus sentimientos y cambió su camino de manera radical. Dejando atrás el estetoscopio y los libros de anatomía, Iurescia decidió seguir su verdadera pasión: el modelaje, las redes sociales y el mundo del entretenimiento. Hoy, a sus 25 años, es modelo, influencer y notero del reality show "Gran Hermano".

“Todo esto empezó hace más o menos tres años, con la pandemia. Yo estudiaba medicina, como mi papá, y con el tiempo me empezó a gustar lo que es la comunicación y las redes sociales y pensé por qué no probar en esto”, expresó el joven juninense a Democracia.

Esta elección valiente no solo ha cambiado su vida, sino que también ha inspirado a muchos jóvenes que lo siguen en sus redes sociales, donde comparte su día a día, consejos de estilo de vida y su experiencia en el popular programa de televisión.

Como primer paso, comenzó a realizar castings online para modelar, ya que en ese entonces no era presencial, debido a la pandemia. “Eran para publicidades y modelajes. Empecé haciendo eso y quedé para una marca de ropa de hombre. Después de eso empecé a hacer mi contenido para las redes sociales y con el tiempo empecé a generar mi propio público”, recordó.

“Sentí que el destino me decía que era por acá, y me empezaron a contactar más marcas, como Garnier y L’Oreal, que son primeras marcas y te potencian para ser más conocido. Empecé a hacer mi rutina de cuidado facial, de pelo, y el ‘vestite conmigo’, lo que generaba un feedback con mi público”, expresó.

Hoy se considera modelo y creador de contenido, y a su vez estudia comunicación y relaciones públicas. “Quiero orientarme a los medios de comunicación. Cuando me empezó a ir bien en las redes, dejé medicina y comencé a estudiar en la Universidad Católica, en Buenos Aires”, confirmó Iurescia.

Actualmente, está haciendo contenido para el canal de televisión Telefé. “Me escribió un productor hace dos meses diciéndome que le gustaba mi contenido. Telefé lanzó una grilla digital y streaming, que se llama Fuera de Joda, en el que están ex Gran Hermanos, donde voy como conductor invitado desde el mes pasado”, destacó. Además de su participación en el streaming, “salgo a hacer notas a la calle y yo me ocupo de hacer los alrededores de Capital Federal. Estoy como notero de Gran Hermano en la parte digital”, informó Iurescia.

Según dijo, “cuando decidí hacer la parte de modelo, empezaron a aparecer otras cosas, ya que todo se une y más si sos versátil y te podés adaptar. Estoy re contento con este giro”. También, “sigo como modelo, no de pasarela, sino de marca. Voy al estudio, me hacen fotos que después salen en las web y redes sociales”, señaló.

“Siempre mi pasatiempo eran los medios de comunicación, mirar series, películas y televisión. Cuando terminé el colegio pensé que no se podía vivir de esto, por lo que pensé en estudiar medicina para hacerla fácil. Pero a veces hay que arriesgarse”, destacó.

“Hoy las redes sociales son las vidrieras de las personas y a través de ahí te llaman las marcas o Telefé. Entendí que mi pasatiempo lo podía convertir en laburo. Yo siempre dije que me recibo y me dedico full time con los medios de comunicación. Ahora estoy como notero digital y puedo ir ascendiendo. También puede ser detrás de cámara”, subrayó. Además, “quiero mostrar mi estilo de vida en las redes sociales. Así como estoy, estoy muy feliz”, expresó.

“La familia está feliz. Al principio mi papá me preguntaba si en serio iba a dejar medicina, pero siempre me decía que no estaba disfrutando la carrera y sentía que lo mío era la comunicación”, concluyó.