Larroque: “Tuvimos dos catástrofes y no nos llegó ni un paquete de fideos”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, habló con Democracia sobre la denuncia de los 5 millones de kilos de alimentos guardados en galpones del Gobierno nacional, distintos aspecto de la gestión provincial y la relación con el presidente Javier Milei.

-¿Cómo tomó la noticia sobre los 5 millones de alimentos guardados en un galpón?

-La verdad que es inaudito que, en este contexto de tanta necesidad, primero aparezca ese volumen de alimentos, pero que después no puedan explicar el para qué. Y la fueron embarrando, porque cuando dicen, “no, eso era para una catástrofe, una emergencia”, les recuerdo que acá en la provincia de Buenos Aires tuvimos dos catástrofes y no nos llegó ni un paquete de fideos.

-¿Hace algún tipo de análisis del nuevo ministerio de Capital Humano?

-Se observa mucho desconocimiento de la actividad, porque es un volumen muy grande de alimentos para tenerlo en reserva. O sea, te diría que es poco para cubrir la situación de necesidad alimentaria general que hoy tiene la República Argentina, y que es mucho para ser una reserva que esté dispuesta a cubrir una situación puntual de una catástrofe o de una emergencia.

Lo que me parece es que hay un desconocimiento absoluto de la política social. Además de la demonización de las organizaciones comunitarias, porque vos tenés que alimentar a millones de personas. Nosotros, con los programas que tenemos en Provincia llegamos con política alimentaria a 4 millones de personas. Eso requiere una logística.

-¿Cómo aplican esa logística desde Provincia?

-La mayoría de esa asistencia llega a través de las escuelas, la otra parte a través de los comedores comunitarios que se hacen, pero enseguida se quiere demonizar y estigmatizar, pero estamos hablando de clubes, de organizaciones religiosas, de organizaciones comunitarias grandes, medianas y pequeñas. Hay un universo solidario muy grande en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que es el que actúa como complemento del Estado, que, en este caso, la provincia de Buenos Aires define poner los recursos, pero que necesita la logística complementaria para que el plato de comida llegue a los chicos y a las chicas.

El Gobierno Nacional desconoce absolutamente esto, salieron a demonizar a las organizaciones porque en realidad lo que estaban haciendo era disfrazar un mega ajuste, después salta esta noticia que es tremenda, que es aberrante, y se van trastabillando en las explicaciones. No aclaren que oscurece, y creo que fundamentalmente han generado, o han creado, un mega ministerio y fueron a buscar gente que no tiene conocimiento técnico.

-¿Se lo ha escuchado muchas veces criticar el ritmo del Gobierno Nacional?

-Es que hace seis meses que son gobierno y aún hoy no hemos tenido contacto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Y me parece muy extraño porque en la provincia de Buenos Aires vive casi la mitad de la población de nuestro país.

-Decía que los bonaerenses sufrieron catástrofes (como Bahía Blanca) y que no los asistieron…

-Nosotros ahí tuvimos contacto con el ex secretario de la Torre para coordinar la asistencia. Fueron todas charlas muy cordiales con buena predisposición. Nos pidieron que enviemos los pedidos, pero nunca hubo respuesta. Estábamos hablando de una inversión de 10 mil millones de pesos. Pasada esa situación, insistimos con pedidos de reunión, pero ignoran a todas las provincias.

Recién, hace 40 días aproximadamente, me recibió el ex secretario de Desarrollo Social de la Torre. Tuvimos conversaciones, repito, muy cordiales. Todavía no hemos firmado ningún papel, ningún convenio y la máquina de postergar sigue en marcha y tenemos casi medio año de gestión.

-¿Cómo se encuentra la asistencia social hoy en Provincia?

-Cuando Axel (Kicillof) asumió la gobernación, el Servicio Alimentario Escolar estaba muy deteriorado. Solamente almorzaban en las escuelas en aquel momento unos 500 mil chicos y chicas sobre un universo de 1.700.000 que recibían colación y la inversión mensual era de 700 millones de pesos.

Al día de hoy, la inversión mensual en política alimentaria del Estado Provincial es de 52.000 millones de pesos. Esto es un crecimiento en términos nominales muy grandes, pero es un crecimiento real del 400%.

Apenas iniciada la gestión, con la llegada de la pandemia, se universalizó el almuerzo para todos los chicos y chicas, porque al no haber comedor presencial, lo que hicimos fue empezar a entregar un módulo de asistencia que llegaban a su hogar. Cuando salimos del periodo de pandemia repusimos el comedor presencial ampliado a 2 millones de chicos y chicas. Solamente Brasil puede tener una escala comparable a esta política de asistencia en materia alimentaria.

-Además tienen otro tipo de planes de asistencia…

- Sí. Además de esta política, también contamos con un programa de asistencia a seis mil comedores comunitarios con una inversión de 143.600 millones de pesos. También hay un programa de fortalecimiento a los espacios comunitarios, porque no solamente está la inversión en el alimento seco que se entrega a los comedores, sino que también un comedor para funcionar tiene que tener asistencia en todo lo que tiene que ver con los insumos, las herramientas que se requieren para que funcione.

-¿Qué es lo que le están pidiendo al gobierno de Milei?

-Lo que pedimos es que el Estado Nacional cubra una parte de esto. No estamos pidiendo la asistencia total. De hecho, hoy el esfuerzo lo viene realizando la provincia de Buenos Aires de manera solitaria. Lo que pedimos es que se aceleren las gestiones, porque con el nuevo mega ministerio se ha generado un retraso en materia administrativa y seguimos al día de hoy esperando una respuesta en medio de una situación muy delicada.