Plantando Valores: adultos mayores recorrieron la Laguna y plantaron árboles

A través de la iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín, se llevó a cabo la primera jornada de actividad en coordinación con la Dirección de Adultos Mayores, donde las personas de la tercera edad tuvieron la oportunidad de recorrer el Parque Natural Laguna de Gómez y conocieron los diferentes espacios que lo conforman. Además, visitaron el Acuario Municipal y el Museo Municipal de Paleontología, y a modo de cierre, recibieron una charla sobre el cuidado del medio ambiente y concretaron la plantación de árboles.

A propósito de esto, Adriana Summa, titular del área de Adultos Mayores, manifestó: “Estamos muy contentos de llevar adelante esta actividad bajo el programa Plantando Valores, es una propuesta que llegó para quedarse, este día realmente me deja sin palabras, desde que llegamos al Palacio donde ya estaban todos esperándonos, con mucha alegría, desde ese momento comenzaron a disfrutar, hay veces que es difícil explicar lo que se siente, porque ellos todo lo reciben con alegría y con gratitud”.

Al mismo tiempo, Summa, se refirió a la actividad y señaló que “muchos de ellos nos comentaban que no visitaban hacía muchísimos años al PNLG, tampoco conocían el MUMPA, este recorrido se inició en el punto de información turística al ingreso del Parque Natural, mientras otro grupo fue al Museo y después intercambiamos, luego seguimos por el Acuario Municipal, donde hicimos una merienda recreativa, conversaron, se divirtieron, y para finalizar la jornada, realizamos plantación de árboles cerca del puente de los pescadores”.

Para cerrar, la funcionaria informó: “En esta primera instancia vinieron 24 personas para que sea más factible poder escucharse y recabar toda la información que se les brinda, y quedó gente en lista de espera, esto va a ser de manera mensual, vamos a ir invitando a medida que tengamos las fechas fijadas, luego va estar abierto a toda la comunidad, el programa se va a extender en el tiempo hasta noviembre, por el momento, tenemos muchas expectativas y ganas de que todos participen”.

En continuidad, Bárbara Schwindt, coordinadora del área de Medio Ambiente del Municipio, resaltó que “buscan revalorizar los diferentes espacios culturales, los espacios verdes, y algo tan importante como es la Estación Hidrobiológica, justamente vienen a concientizar también, no solo a los más chicos, sino que a toda la comunidad, y desde nuestra área pertinente, nos interesa muchísimo esta propuesta que hemos recibido, sobre todo por la dinámica que lleva adelante, finalizando con la plantación de árboles".

"La comunidad tiene muchísimo interés en esto, en acercarse a la Laguna, hoy llegamos a este espacio y nos asombramos, empieza a haber agua de nuevo, vamos a poder disfrutarla de otra manera, y hacer llegar a las personas de la tercera edad acá y mostrarle las diferentes opciones que tienen dentro del PNLG es muy satisfactorio y gratificante", sostuvo y añadió: "Desde Medio Ambiente les brindamos una charla, un poco sobre compostaje, conversamos también sobre la importancia del árbol en la vida del ser humano, haciendo hincapié en que realmente tiene una relevancia muy importante en cada uno de los aspectos para el planeta, generamos un contexto para luego plantar entre todos, un árbol más".

Para finalizar, la Coordinadora subrayó: "Desde la Dirección de Arbolado, a cargo de Patricia Correa, recibimos información especial para poder compartir con todos ellos y brindar un contexto más amplio, por ejemplo sobre la biofilia, que es esa relación del ser humano con las plantas y con la naturaleza, apuntando a concientizar que esto es muy positivo para bajar tensiones, de cómo nos beneficia al estado psicológico y anímico, acompañamos siempre nutriendo y aportando nuevos conocimientos para todos los vecinos".

Testimonios

Por su parte, los adultos mayores que participaron de la jornada, se mostraron muy entusiasmados y agradecidos por la experiencia que vivenciaron. "Esto para mí es increíble, que nos hayan traído al Parque Natural, a hacer este recorrido y conocer todo lo nuevo que hay, hace muchísimos años no venía por diferentes cuestiones, y encontrar un acompañamiento así me emociona, estoy muy agradecida, visitamos el Museo, el Acuario, merendamos, nos divertimos mucho", declaró Beatriz.

"Desde la pandemia que no dejan de contactarnos y estar cerca de nosotros, y eso es importantísimo, todo el equipo de la Dirección de Adultos Mayores es maravilloso, siempre proponiendo talleres, actividades, colonias en las diferentes épocas, ahora se vienen las peñas, esto a nosotros nos da vida, alegría, y salud también, mental sobre todo, porque sabemos que no estamos solos", declaró.

Por otro lado, María Eva, valoró que "esto es alegría pura, estoy con todos mis compañeros de siempre viviendo una jornada hermosa, una vivencia que nos llena de entusiasmo, es una tarde espléndida y la pasamos muy lindo, la laguna está divina, todo el espacio verde a nosotros nos encanta, estamos todos agradecidos totalmente con esta propuesta que nos brindan".

Por último, Luján, otro de los vecinos que fue parte de "Plantando Valores", contó: "Amo las plantas y la naturaleza, estoy en mi mundo, no contaba con posibilidades de venir hasta acá y ahora estoy por plantar un árbol, es increíble la tarde que compartimos, merienda que nos convidaron, los lugares que recorrimos, vimos fósiles, algo que no teníamos idea que estaba en nuestra ciudad, me voy maravillado y muy feliz".