En un operativo de control de tránsito se secuestraron 109 motos en Junín

Desde la Agencia de Seguridad Vial, continúan los operativos de control de tránsito en distintos sectores de la ciudad y en el último llevado a cabo, el pasado jueves 16 de mayo, se secuestraron 109 motos, en su mayoría por falta de casco y documentación. Además, se retuvieron dos vehículos por evadir un control y dos licencias de conducir, según informó Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano.

Las más de cien actas de infracción se suman a las cifras informadas en lo que va del año, desde enero a abril, con total de 2865 actas labradas. El titular del área dialogó con TeleJunín y dio detalles de los operativos, el poco respeto a las normas de tránsito y las jornadas de educación vial que se llevan adelante.

El casco, lo más importante

A propósito del tránsito en Junín, catalogado como “muy malo”, Olmedo reconoció que “en todo el país se maneja muy mal y hay una falta de respeto a las normas muy grande. Y nos enojamos cuando el policía o personal de tránsito tiene que hacer una infracción, porque corresponde, y se dice que se está recaudando”.

Sobre esa cuestión especialmente, negó que los controles sean por una necesidad de recaudar: “Nosotros ahora estamos trabajando con el tema del casco que es lo importante, una pieza más de la moto”, y destacó el procedimiento de labrar el acta y retener la moto pero con la posibilidad de volver a retirarla, con el caso nuevo.

“De las personas que circulaban en moto y fallecieron en los últimos 20 años, ninguno llevaba el casco colocado. Y no hagamos diferencias de pobres o ricos. Lo primero que impacta en un accidente es la cabeza y por eso trabajamos en el uso del casco”.

Según Olmedo, “en los controles que se realizaron la semana pasada, en dos turnos, se realizaron más de cien actas y secuestros de motos. ¿Y por qué no estamos buscando recaudar? Porque se les da la posibilidad de ir a comprar un caso y retirar la moto”.

Operativos de control

Con los operativos de la semana pasada, que tuvieron lugar en distintos sectores de la ciudad, según Olmedo, “se secuestraron 109 motos”, en su mayoría por falta de casco y documentación, “y se retuvieron dos vehículos por evadir un control y dos licencias de conducir” (cabe recordar que por falta de VTV, se puede retener la licencia).

Según detalló, "estos operativos fueron dispuestos por la Subsecretaría de Control Ciudadano y estuvieron a cargo del director general de Control Ciudadano y Agencia Vial, Adrián Ibáñez. Se concentraron en dos puntos específicos de la ciudad y contaron con la participación de la totalidad del personal y dos grupos de efectivos policiales, dispuestos por el Comisario Inspector Pablo Fernández".

Uno de los controles se hizo durante la mañana y otro por la tarde, juntamente con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Tienen como objetivo seguir con la política de preservar y cuidar la vida de los juninenses, ya que en los mismos se hizo hincapié en el uso del casco y a las personas que circulaban sin él se les procedió a secuestrar el motovehículo”.

El funcionario explicó que "como el objetivo es concientizar, ahora el infractor tiene un plazo para poder retirar dicho motovehículo con la factura de compra de un casco, haciendo esta presentación, no se le computa ninguna infracción de tránsito, es decir, no está obligado a pagar una multa. Esto da la pauta de que estos operativos no tienen fines recaudatorios, sino que lo que nos mueve desde el Municipio es únicamente cuidar la vida de los juninenses".

Finalmente, Olmedo adelantó que "estos operativos, con estas características, se van a seguir desarrollando hasta lograr la concientización de los motociclistas sobre la obligación de circular con casco y que su uso, salva vidas".

Educación vial

A los operativos y controles, se suma una actividad que desde hace años se lleva a cabo en la comunidad, con charlas educativas en cuestiones del tránsito.

“Desde el 2018 estamos abordando otros temas también, como son las charlas en las escuelas, a través del Departamento de Educación vial, y se sumaron a trabajar desde Estrellas Amarillas”, destacó.

En ese sentido explicó que se están preparando las actividades para el 10 de junio, el Día de la Seguridad Vial, y aseguró: “No podemos hacerlo solos, necesitamos de la comunidad”.

“Los accidentes dejan familias sin hijos, en muchos casos mueren personas que son sostén de familias. Hay que pensar en la vida. Y el costo que genera al Estado”, explicó en relación también con el trabajo que llevan a cabo desde Estrellas Amarillas, madres y familiares de quienes perdieron la vida en las calles de Junín.

Olmedo aclaró que “no solo son las motos las que producen esto, también los conductores de autos que manejan mirando el celular, que pasan semáforos en rojo. Es el tránsito en general, y no solo en Junín”.