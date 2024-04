El merendero, a pesar de todo

A pesar de las lluvias y los caminos anegados, el merendero Rayito de Luz recibió a los chicos, como cada día.

Rosa Negrete, la responsable, lo expresó en sus redes: “Así llegan ... pasando por todas estas dificultades para llegar a Rayito De Luz los días de lluvia. A ellos no les importa y a mi nunca me importó si llueve, si hay barro, si es muy tarde, si es feriado, si se me rompió la moto, nada, nada de nada me impide llegar. Yo estoy ahí para esperarlos, hace 7 años. Sin importarme nada. Solo por ellos y para ellos. Sin nada a cambio y de corazón”.