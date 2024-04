Fortalecen los programas de seguridad para las zonas rurales

Integrantes del área de Asuntos Agropecuarios del Gobierno de Junín y del Centro de Operaciones y Monitoreo mantuvieron una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad para planificar y potenciar los actuales programas “Ojos en Alerta” y “Tranqueras Conectadas” con el fin de brindar a los vecinos una nueva herramienta para fortalecer la seguridad en áreas agropecuarias.



Además, aseguraron que se continuarán generando espacios de capacitación sobre las propuestas mencionadas en conjunto con instituciones de la comunidad como la Sociedad Comercio e Industria, la Federación de Sociedades de Fomento y demás, ya que la aceptación por parte de los juninenses es muy positiva y está dando resultados.



En el distrito ya son más de 400 vecinos que eligen estar adheridos a “Tranqueras Conectadas”, este programa impulsado por el intendente Petrecca junto a entidades rurales locales, tiene como objetivo brindar una respuesta eficaz a la gente que vive en el campo y ubicar mediante coordenadas exactas a las distintas unidades policiales, bomberos o ambulancias para que puedan acudir en tiempo y forma ante una emergencia.



Esta iniciativa es una acción más que se pone a disposición de los vecinos para que se sientan más seguros y está basado en el uso de la tecnología, al igual que el programa "Ojos en Alerta", un sistema de seguridad diseñado para luchar contra el delito, el cual permite que los vecinos puedan informar cualquier situación sospechosa a través del envío de audios, videos, mensajes, fotos y ubicaciones al WhatsApp 2364 660011, generando de esa forma una interacción más eficaz y directa con el COM y la policía.



“Esta es una política de cercanía para llevar seguridad a todos los rincones de Junín, para estar cerca de cada vecino, porque entendemos que es una de las mayores preocupaciones que tienen y trabajamos todos los días para que se sientan más seguros y cuidados", había afirmado el intendente Pablo Petrecca días atrás haciendo referencia a las herramientas tecnológicas utilizadas para reforzar la seguridad en la ciudad.



A propósito del encuentro, Raúl Orrico, responsable del Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio, señaló: “Nos pone muy contentos reunirnos con Jorgelina (Meccia), continuamos trabajando con “Ojos en Alerta” con la intención de desarrollar a través de los distintos organismos más eficacia y herramientas, esta aplicación que ya tiene más de 2.400 agentes de campo, se va a fusionar con “Tranqueras Conectadas” para trabajar conjuntamente con todo el COM”.



“La integración de este programa continúa día a día está incorporando vecinos, ya que ante cualquier situación que sucede en la vía pública se comunican para que de alguna manera achiquemos los tiempos de respuesta y podamos brindar una solución rápida desde el punto de vista policial, ahora vemos la posibilidad de extenderla a todos los vecinos de Junín y que sea algo práctico para que tengan una comunicación directa con el COM, es decir, anexar a quienes forman parte de las zonas rurales”, contó.



Asimismo, Orrico aseguró: “El funcionamiento está siendo muy beneficioso para nosotros, nos da un placer enorme contar con esta herramienta y que los vecinos de Junín lo sigan utilizando, todos aquellos que lo pusieron a prueba se han comunicado y han mostrado una satisfacción enorme con este programa, con la rapidez en los tiempos de respuesta”.



En este sentido, también sostuvo que “desde el COM trabajamos con un operador las 24 horas del día, los 365 días del año, el cual está atento a todos los mensajes que se reciben en el programa, siempre recalcamos que no son llamadas, son únicamente mensajes a través de un mensaje de texto, un vídeo, un audio o una foto donde rápidamente ante una emergencia policial, sea persona sospechosa, un accidente, una confrontación, rápidamente el vecino se comunique y desde allí de manera inmediata enviamos el recurso policial para que llegue lo más pronto posible y active esa situación”.



“Estamos muy contentos con todo esto y seguimos sumando vecinos día a día con las distintas capacitaciones, que no solamente hacemos en el COM, sino que también vamos a los barrios a través de la Federación de Sociedades de Fomento para dar charlas y todos los días incorporar más vecinos a este programa, al igual que ahora lo vamos a hacer con quienes están adheridos a la iniciativa de Asuntos Agropecuarios”, concluyó.



Por su parte, Jorgelina Meccia, del área de Asuntos Agropecuarios del Municipio señaló: “Es muy gratificante poder fusionar ambos programas para a futuro aplicarlos, “Tranqueras Conectadas” ya tiene dos años de funcionamiento y actualmente cuenta con más de 400 adheridos, eso significa que son más de 400 productores que están con sus campos georreferenciados, y ante cualquier problemática que les pueda llegar a surgir, quien corresponda va a llegar en tiempo y forma, este es el beneficio que trae la iniciativa, sobre todo cuando se trata sobre algo relacionado a la seguridad o cualquier emergencia que puedan llegar a tener”.



“Desde la Secretaría de Economía y Producción estamos en contacto permanente con el resto de las áreas, en este caso trabajando con Seguridad, siempre codo a codo para brindar una herramienta más al vecino, sabemos que estamos en tiempos difíciles y esta nos pareció una oportunidad para aplicar “Ojos en Alerta” en las zonas rurales”, explicó.



Por último, con respecto a la planificación, Meccia remarcó que “se van a seguir realizando capacitaciones para que todos puedan comprender cómo se utiliza esta herramienta, la idea es que puedan despejar dudas y tener en cuenta que estamos a disposición del vecino, además de volver a insistir con la invitación para todos aquellos que se quieran sumar a “Tranqueras Conectadas”, siempre estamos abiertos a recibirlos, quienes deseen, pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico ubicada en España 37, en el horario de lunes a viernes de 8 a 14 horas”.