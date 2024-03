“El intendente nos convocó para elaborar un plan de crisis”, indicó Llovet

“La situación compleja económica y social del país”, con “los números que estamos teniendo de inflación”, a lo que se suma el legado “del gobierno de Cristina (Fernández), de Alberto (Fernández) y de (Sergio) Massa, con más del 1000% de inflación e índices de pobreza e indigencia muy altos” es un combo que “genera, lógicamente, que caiga la recaudación en cuanto a las tasas del municipio”, afirmó el secretario General del gobierno de Junín, Manuel Llovet, y explicó que este difícil escenario motivó una convocatoria del intendente Pablo Petrecca la semana que pasó para “generar un plan de gobierno para este año. Digamos: un plan de crisis, si se quiere”.

Llovet detalló que el intendente les pidió a todos los integrantes de su gabinete “austeridad”. “Nos pidió ahorrar”. “O sea –aclaró-, tiene que ver con ahorrar, con ser eficientes en el uso de los recursos, pero sin resentir los servicios para los vecinos de la ciudad”.

Este plan de gobierno “en el que ya veníamos trabajando, vamos a presentárselo en estos días al intendente para poder desarrollarlo”. Para llevar calma a los vecinos ante el escenario de dura crisis que describió, el secretario General del municipio fue enfático en aclarar que “la ayuda social, lo que tiene que ver con la salud y demás, no se va a tocar”.

“Al contrario –remarcó-, estamos haciendo un esfuerzo doble en materia de Salud”. Y dio como ejemplo de esa decisión política el caso de “un vecino que necesitaba una prótesis” y fue la Secretaría de Salud la que se hizo cargo de sus costos.

La crisis golpea en Salud

“La verdad es que en estos días se están dando muchas situaciones donde el Estado provincial -el hospital, que debería dar respuesta-, no puede garantizar prótesis ni medicamentos y, bueno, es la Secretaría de Salud la que tiene que hacerse cargo”, remarcó Llovet. Esto también es así “porque se acercan muchos vecinos, inclusive con obras sociales… -muchas de ellas están andando muy mal-. Así que no solamente asistimos a vecinos que no tienen obras sociales, sino también vecinos que sí las tienen, pero aun así necesitan de apoyo en cuanto a medicamentos y demás”.

El funcionario de la administración de Pablo Petrecca también aclaró que, más allá de la crisis, “hay cuestiones que el intendente va a seguir desarrollando y que tienen que ver con obras que se venían ejecutando. Eso no se va a modificar, pero sí vamos a tener que ser austeros y sí vamos a tener que ahorrar en un montón de cuestiones”. El municipio también está “redoblando esfuerzos en lo que tiene que ver con el sector productivo; (Petrecca) también está atento en el área de desarrollo económico”.

La situación se complejiza todavía más por la falta de respuesta del gobierno provincial a reclamos del municipio de Junín, según relató Llovet. “También estamos teniendo problemas con la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de (Axel) Kicillof, en cuanto a recursos que no llegan; en cuanto a sentirnos discriminados en la coparticipación.

Discriminados, por ejemplo, en el subsidio del boleto estudiantil gratuito que a Junín no ha llegado (ver recuadro); discriminados con recursos que nos deben de muchas obras que, inclusive algunas de ellas, hemos hasta terminado nosotros… Bueno, eso hace que el intendente, ante esa situación, nos convoque para generar ese plan de gobierno para este año”, remarcó el secretario General municipal.

Políticas de ahorro

Pero Llovet admitió, también, que preveían hace meses una situación de crisis, por lo que se tomaron medidas que “nos permiten ahorrar algunos recursos”. Y precisó: “Venimos desde el comienzo del año con algunas reestructuraciones, con ajustes como, por ejemplo, trasladar dependencias municipales que funcionaban en edificios alquilados”. Y dio el caso del Centro Integrador de Tecnología Empresarial (CITE) que estaba en Rivadavia 1470.

La oficina en la cochera municipal, la oficina de discapacidad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad. Todas esas dependencias fueron reubicadas en otros edificios municipales. “Eso hace que tengamos un ahorro importante. Después, se dieron de baja los eventos masivos, se redujeron los cargos políticos, y en estos días también empezamos a, por ejemplo, enfocar al transporte público: los domingos hemos reducido la frecuencia”, indicó Llovet.

Y concluyó: “Lógicamente, eso fue charlado con la empresa y con el área de movilidad para que no perjudicara al transporte público. Esa no es la idea, pero sí ahorrar. El intendente nos pidió un plan de gobierno en ese sentido. Pero, lógicamente, teniendo en cuenta la cercanía: estar cerca y no resentir los servicios a los vecinos de Junín”.

¿Dónde funcionan las dependencias que estaban en el CITE?

En una parte del Centro Integrador de Tecnología Empresarial (CITE) funcionaban dependencias vinculadas a las áreas de Desarrollo Social, con varios programas que ejecuta el municipio. El secretario General del gobierno de Junín detalló a TeleJunín dónde funcionarán esas dependencias ahora.

“Esas tareas fueron distribuidas en el CIC (Centro Integrado Comunitario) de Alvear y en el CIC del Cuadrante. También había una delegación de Villa del Carmen. El IPS que estaba funcionando allí pasó a Villa Belgrano y la delegación de Villa del Carmen pasó también al CIC del Cuadrante. O sea: hubo una reestructuración. No cerramos oficinas, sino que se reestructuró”, remarcó el funcionario.

En estos días –anticipó luego- “estamos mudando también lo que era la Oficina de Discapacidad a Gandini 92”. Allí se centralizó también la actividad que se desarrollaba en Rivadavia 90. “Para aquellos vecinos que necesiten la Dirección de Discapacidad, pueden acercarse a Gandini 92”, puntualizó Llovet.