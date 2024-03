“Junín está en una situación de brote”, reconoció la subsecretaria de Salud

“En este momento hay una explosión de mosquitos y de dengue en determinados puntos. Nosotros en Junín tuvimos un incremento en el número de casos, a tal punto que en este momento tenemos 11 confirmados, siendo que a esta altura del año, el año pasado, teníamos dos. Eso nos habilita a hablar de estar frente a una situación de brote”, afirmó la subsecretaria de Salud del gobierno de Junín, Gabriela Franchi, durante una entrevista que concedió a TeleJunín en la que repasó cuáles son los métodos para evitar la difusión de la enfermedad, sus síntomas, la vacunación y cómo se está trabajando desde el municipio ante la detección de casos.

La funcionaria admitió que la situación local es “esperable sanitariamente por esta cuestión de tener los dos factores: el Aedes aegypti -el mosquito que transmite el dengue- y gente portadora del virus del dengue. En el país esta es considerada una enfermedad endémica en algunos lugares. En provincia de Buenos Aires está el mosquito transmisor y en la medida en que haya personas infectadas, si son picadas por el mosquito, al picar a otra persona, transmite la enfermedad”.

Fiebre, malestar general, decaimiento, dolores musculares, puede dar dolor de cabeza, algunos síntomas digestivos, son los síntomas que alertan sobre la posibilidad de haber contraído dengue. “Lo importante es no minimizar esos síntomas, no auto medicarse de ninguna manera y hacer la consulta; allí el profesional de salud que atienda a la persona, si sospecha de un caso de dengue, va a pedir unas determinaciones especiales que llevan un tiempo. No es un proceso rápido. Tanto es así que aparte de los 11 casos confirmados, tenemos 33 a la espera de resultados” clínicos que los confirmen o descarten, explicó la médica.

La gente que tiene dengue puede, a través del mosquito, contagiar en el periodo de viremia. Esto es mientras el virus está circulando en la sangre. El periodo de incubación es entre una semana y 12 a 14 días “como con casi todas las enfermedades virales” desde que se produce la picadura del mosquito hasta que se desarrolla la viremia. Luego, desde que la persona empieza a tener síntomas, son otros 7 a 10 días en los que el virus está muy activo en sangre y puede contagiar y los casos de reinfección son los que tienen más posibilidades de generar cuadros graves de la enfermedad, informó Franchi.

“Una vez que la persona se cura, digamos que pasan esos 7 días de virus activo en sangre, por más que sea picada, ya no transmite la enfermedad”, informó la funcionaria y remarcó que “es muy importante que durante todo ese periodo esa persona se aísle del mosquito. Esto no quiere decir que la persona tenga que estar aislada del resto del mundo: tiene que tener mosquiteros en su casa para evitar que los mosquitos entren, piquen y transmitan la enfermedad y ponerse repelente continuamente”.

Respecto del repelente, si no es el conocido popularmente como “el verde”, lo recomendable es ponerlo cada 2 o 3 horas o, si hace mucho calor y se transpira mucho, acortar ese período para mantener activo el repelente en la superficie corporal.

Respecto del tristemente célebre Aedes aegypti la doctora Franchi enfatizó que es un mosquito doméstico –no significa entonces que no deban tomarse recaudos en campo abierto-, vuela poca distancia, pica más que nada a la mañana temprana y a la tarde y lo hace con más frecuencia a la altura de los tobillos “pero puede picar en cualquier lado por eso recomiendo el uso de repelente en todo el cuerpo, menos en el rostro”.

El descacharrado

Se trata sin embargo de un mosquito que tiene sus estrategias de supervivencia. “Uno de los sitios donde más larvas se reproducen es en los cacharros que acumulan agua en las casas: en el famoso porta-maceta que ponemos todos para regar y que la agüita quede allí; el bebedero de las mascotas y cualquier cacharro que esté olvidado”, enumeró la subsecretaria de Salud. Por eso sugirió cambiar el agua del bebedero y cepillarlos “porque por ahí uno simplemente vuelca el agua y la cambia y la larva puede quedar allí. Y lo mismo pasa con cualquier recipiente que contenga agua”. Así también, quedan adheridas en las paredes de las piletas de natación por lo que se recomienda su cepillado y el movimiento y filtración del agua.

Consideraciones sobre la vacuna

“La primera cosa que tenemos que decir de la vacuna es que es de reciente salida al mercado y no forma parte del calendario nacional de vacunación. Sí forma parte en este momento, en -por ejemplo- Salta, donde vienen con un brote importante (y alarmante), entonces el gobierno de la provincia hizo una compra específica porque vienen teniendo gente infectada hace mucho tiempo y hay más gente con probabilidades de tener una segunda enfermedad y ahí es donde se dan la mayor cantidad de casos fatales”, contó la subsecretaria de Salud de Junín, Gabriela Franchi.

En el resto del país la vacuna está disponible a nivel comercial. Son dos dosis que hay que aplicarse. Una primera dosis la segunda se irá aplicando tres meses después. “Y en realidad la verdadera protección se tiene luego de la segunda dosis, con el esquema completo”, concluyó la médica.

Cómo procede el municipio: control de foco y perifoco

La Secretaría de Salud de Junín tiene a cargo el área de Zoonosis que trabaja junto con el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) para determinar posibles casos de dengue, explicó la doctora Gabriela Franchi. Entonces, ante una sospecha de contagio, el municipio “por un lado se trabaja la parte clínica médica del paciente, y por el otro lado, inmediatamente se va a hacer lo que se llama el Control del Foco y el Perifoco. Foco es la vivienda de la persona infectada, o presuntamente infectada. Allí lo que se hace es solicitar permiso para ingresar a la vivienda y hacer un control intradomiciliario y es importante que la gente comprenda su importancia: no se va a investigar nada, sino que se va a fumigar y descacharrar para proteger a la gente que está allí y a los vecinos”.

Hecho esto se procede al bloqueo del perifoco. Esto es, “las manzanas circundantes” adonde apareció el caso sospechoso hasta la espera de resultados. “Si el resultado es positivo, a la semana se vuelve otra vez a hacer el control con el uso del insecticida”, detalló la funcionaria.

Franchi explicó también por qué la fumigación masiva no es recomendable: aparte de que “puede tener algunos efectos deletéreos” (nocivos para los humanos), también genera a la larga la resistencia de los mosquitos al insecticida que se está utilizando, entonces es como que vamos agotando recursos. Sí tiene sentido la fumigación puesta en el foco”, remarcó.