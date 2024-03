Posiciones encontradas ante el discurso de Petrecca en el Concejo Deliberante

Tras el discurso del intendente Pablo Petrecca en el Salón Rojo del Concejo Deliberante con motivo de la apertura del período de sesiones ordinarias, Democracia consultó a concejales sobre los conceptos vertidos en el mismo como así también a representantes de instituciones intermedias presentes.

Al respecto, el edil Javier Prandi, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, mencionó el análisis de la situación del país, de la difícil herencia que dejó el kirchnerismo, y sobre como repercute esto en las ciudades del interior como en el caso de Junín.

“Hizo un análisis de las obras nacionales que no pudieron concretarse en los últimos cuatro años como el puente bajo nivel, la travesía urbana, la Terminal. Y luego, ya mirando un Junín del futuro, como punto importante me parece la agenda de desarrollo para los 200 años, un trabajo mancomunado que se viene haciendo desde el Municipio con todas las instituciones, pensando en un Junín del futuro, como va a ser a los 200 años y que para eso la única manera es trabajar en conjunto, con diálogo, con consenso y en ese camino está la propuesta”, destacó.

El concejal apuntó a varios puntos que hizo alusión el jefe comunal: “Hizo referencia a muchas cosas puntuales, como la que a mí me preocupó en la gestión como es el tema de la accidentología y de la cantidad de accidentes de tránsito, con una lamentable consideración con respecto a las víctimas de tránsito. Vemos que el 100 por ciento de los fallecidos en accidentes de tránsito eran motociclistas que no tenían casco. Es fundamental una dura política en ese sentido Estamos trabajando con el foro de tránsito respecto a la seguridad y ese es uno de los puntos importantes que me preocupa a mí particularmente”.

“Nada innovador”

Por su parte, Pablo Petraglia, presidente del bloque Unión por la Patria, opinó que “No hay nada innovador y no hay una visión clara de Junín. Fue una sucesión de clichés que ya hemos escuchado otras veces y con algunas omisiones graves: no se habló del Grupo Junín y los 600 millones que se deben, por ejemplo”.

“Habla de planificación y basta ver la cantidad de obras de su gestión que están sin concluir. Recorta parte de la realidad para construir una ciudad que no existe. Habla del tránsito y propone soluciones que ya están en la Ley de Tránsito. No hay que innovar, hay que hacer cumplir la ley que ya existe. Lo mismo con el Código de Ética, si uno entra en Internet y está a la vista. En el 2019, hay una noticia donde está la secretaria de Gobierno diciendo que van a mandar dicho Código hace cinco años atrás”, apuntó.

“Algo contradictorio”

Juan Manuel Cornaglia, presidente del bloque La Libertad Avanza, indicó que “hubo excesos, una especie de propaganda de su gestión. Por otra parte me parece perfecto que, como lo hizo en la campaña, que se manifestó en apoyo al gobierno de La Libertad Avanza, que haya dejado en evidencia el desastre que dejó el gobierno kirchnerista, con un país al borde del default, miles de millones de reservas negativas”, dijo.

“También me sonó un poco contradictorio que después de haber hablado del desastre que dejaron, haber dicho que iba a exigir de forma urgente la reactivación de la obra pública al gobierno nacional, cuando es evidente que la misma está frenada porque están solucionando otras prioridades como la educación, la alimentación de los niños, los planes sociales, ante la deuda y el desastre administrativo que dejó la anterior gestión nacional“, apuntó.

Cornaglia se mostró conforme con el apoyo de Petrecca a las ideas que votó la gente, la desregulación, el achicamiento del estado. “Esperamos acompañar las propuestas que nos parezcan que mejorarán la vida de los juninenses”, concluyó.

“Comparto lo que dijo”

Entre los referentes de las entidades intermedias que estaban presentes, Gustavo Frederking, expresidente de la Sociedad Rural de Junín, expresó: “Comparto lo que dijo de la situación nacional, de cómo el país quedó quebrado. Tenemos un gobierno elegido por la mayoría de la gente que hay que darle el tiempo y el crédito para que lo saque adelante.

Se va en sentido contrario al gobierno anterior, un estado totalmente fundido, donde el superávit fiscal no era una prioridad, por donde íbamos nos dirigíamos al borde del precipicio”.

Sobre la situación planteada, el dirigente ruralista sostuvo: “Todos tenemos que resignar cosas, hacer mucho esfuerzo para que el país salga adelante, entendiendo que los mas damnificados por esta crisis en la parte social, de aquellos que no llegan a fin de mes”.

“Desde nuestro sector – continuó- estamos tratando de que se den las condiciones para producir más, para generar más divisas para el país, mayor inversión, producción y empleo. El campo siempre está para ser parte de la reconstrucción”.