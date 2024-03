Petrecca: "Todos conocen el desastre del peor gobierno de la historia"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, abre un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, en un acto público desarrollado desde las 19:30, en el Salón Rojo del Palacio Municipal, en Benito de Miguel 15. En su mensaje inicial ante los concejales y la comunidad, Petrecca hizo un repaso de los principales avances y logros de sus ocho años de gestión al frente de la comuna y, también, de los desafíos y proyectos para los próximos cuatro años.

Muy duro, indicó que el "país está fundido" y atacó a Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández al decir que "todos conocen el desastre del peor gobierno de la historia". "El país necesita más trabajo, más producción y más amor por nuestra Argentina", resaltó y aseguró que "ya sabemos qué no funciona. No funciona agrandar el Estado, ni emitir, ni engañar".

Con relación a las obras, demandó la conclusión del Paso Bajo Nivel de calle Rivadavia. Al respecto, resaltó que “el Gobierno Nacional anterior que adjudicó la obra y no la terminó cuando correspondía. Que las cosas queden claras: el Paso Bajo Nivel ya debería estar inaugurado. Pero su ineficiencia e irresponsabilidad nos dejó la ciudad partida en dos”, afirmó.

Tras ello, indicó que “el actual gobierno nacional el que debe darnos una respuesta, de manera urgente. No vamos a aceptar que quede inconclusa: mi prioridad es que continúe y se finalice. Pero si no hay respuestas concretas, tendremos que tomar decisiones diferentes”.

Asimismo, se refirió a la nueva Terminal de Ómnibus, que está próxima a su finalización. “Este año sí o sí, vamos a finalizar la terminal. Si el gobierno nacional decide no enviar los fondos restantes, lo haremos con fondos juninenses", sostuvo.

Asimismo, criticó la falta de avance en las obras correspondiente a la Ruta 7 y aseguró que es “otra consecuencia del kirchnerismo”. Al respecto, indicó que “en los últimos 4 años no se avanzó ni siquiera un kilómetro. Quiero decirles que no me voy a dar por vencido. Voy a seguir insistiendo en la importancia de continuar la obra”.