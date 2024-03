“La situación es preocupante: hay mucha agresión de todos lados”, resaltó Alonso

“Creo que el gobernador tiene intenciones de escuchar al Presidente primero y después poder dar su devolución”, interpretó la senadora provincial Yamila Alonso la decisión de Axel Kicillof de postergar para el lunes la apertura de sesiones ordinarias de la Provincia.

Durante una entrevista con TeleJunín, también abordó el tema de la tensa relación que hoy mantiene Javier Milei con las provincias y no ahorró críticas al mandatario bonaerense:

“Es hora que se ponga a trabajar”, disparó la legisladora provincial electa en 2021 (bloque Juntos por el Cambio - PRO) que se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social de la anterior gestión del intendente Pablo Petrecca.

- ¿Cómo es el panorama político con tantos dimes y diretes?

- La verdad: es una situación preocupante y alarmante. Últimamente está habiendo mucha agresión de todos lados y creo que es lo que menos la gente necesita. Es hora de que cada uno, desde el lugar que le toca, hacerse cargo. Al presidente Javier Milei lo eligió más de la mitad de los argentinos.

Eso hay que respetarlo, y él hizo una campaña hablando de lo que hoy está haciendo: no nos sorprende las decisiones que toma. Nos puede gustar o no las formas en las que dice las cosas o a veces los agravios -que son innecesarios- hacia lo personal de alguien, pero bueno, está llevando adelante su plan de ajuste necesario en un montón de cosas.

- Es un ajuste que la gente está sintiendo fuerte…

- Es triste que lamentablemente a veces ese ajuste también le pega al pueblo, que es lo que menos hoy necesita. Creo que la sociedad está preparada y sabía que el ajuste era necesario; que estábamos pagando un montón de cosas subsidiadas que no corresponde y creo que también ahí es donde hay que hacer un trabajo serio: en el tema subsidios para dejar de subsidiar a las empresas y empezar a hacer una segmentación para que esas ayudas lleguen al bolsillo de quien de verdad lo necesita.

- Claro: hay gente que necesita y a veces no puede acceder a ese beneficio porque lo está ocupando alguien que no.

- Exactamente. Y alguien en algún momento tiene que cruzar datos. Se puede hacer y el subsidio del transporte, la luz, el gas tiene que llegar a aquella persona que tiene una discapacidad, que está en vulnerabilidad social, que no tiene un trabajo formal.

Y hay muchos intermediarios que dejarían de participar y son los que ponen el grito en el cielo para no estar. Y desde el lado de las provincias, también creo que es hora de que cada gobierno se haga responsable. Yo creo que la seguridad de los bonaerenses, la salud y la educación es responsabilidad del gobernador (Axel Kicillof), que tiene que empezar a gobernar y dejar de echar culpas.

Porque cuando no fue (Mauricio) Macri, fue la pandemia; cuando no fue la guerra, ahora es Milei. Bueno, no… es hora de que él como gobernador se ponga a trabajar y establezca prioridades.

- ¿Aplica solamente a Kicillof su análisis?

- Digo él en este caso porque está en la provincia a la que yo represento, pero podría decirse a todos los gobernadores. Hoy la prioridad es la seguridad, la educación, la salud, que los chicos puedan comer de manera nutricional en las escuelas. Entonces creo que hay que empezar a poner el foco en eso. Ajustar las cuentas públicas.

Hacer un ajuste político, obviamente, pero también dejar de despilfarrar, de pagar viajes de egresados, de hacer un montón de cosas que hace el Estado que no son prioridad para la gente y termina beneficiando a quien a lo mejor no tiene una necesidad básica como llegar a fin de mes o comer.

- Tiene que hacer un ajuste la provincia.

- Totalmente. La provincia es una de las más ricas. De hecho, se estaba discutiendo el fondo de fortalecimiento que la Nación. Fondos que eran de CABA y el gobernador le pide a la Justicia que le dé algo que ya dijo que no le corresponde.

Ojo: creo que la provincia de Buenos Aires tiene que discutir fuertemente la coparticipación porque somos una provincia que aportamos el 40% de los recursos que se reparten en el resto de las provincias y nos llega un 20%. Pero hay que discutirlo de manera seria y no quitándole a otra jurisdicción lo que no corresponde.

Por eso creo que el discurso del lunes del gobernador no es coherente. Él tiene que ajustar su provincia y también marcar el rumbo a los bonaerenses.

El presidente lo tendrá que hacer de manera macro a nivel nacional y en lo económico, que es lo que más a la gente le preocupa, y después las provincias tendrán que establecer cuáles son sus prioridades.

- Por ahí pasa el enfrentamiento de los gobernadores con el gobierno nacional…

- Los gobernadores no pueden ahora gobernar echando culpas a un presidente simplemente porque saben que van a dejar de recibir aquellas partidas que no se justificaban y por las que no se pedían rendiciones de cuenta.

Bueno: como se está acomodando la nación, se tendrán que acomodar las provincias y así también los municipios, porque obviamente los municipios van a quedar afectados con todos los ajustes que tenga que hacer la provincia. Por eso creo que estamos en un momento en que las gestiones tienen que priorizar cuáles son las necesidades básicas, poner el foco en eso, tener una buena administración, no gastar de más y tratar de reducir el gasto político.

- ¿Qué proyectos piensa impulsar en la legislatura?

- Hay muchos proyectos presentados como bloque que creemos que son importantes. Hay un conflicto muy grande con IOMA y tenemos presentado un proyecto para que no sea obligatoria.

De hecho, esta desregulación que plantea el presidente es interesante, pero IOMA no entra dentro de ella porque es provincial. También tenemos proyectos relacionados a lo que es el SAE.

Vemos constantemente a todos los municipios teniendo que pedir actualización todos los meses por la inflación porque los chicos no pueden comer con 200, 300 pesos. Tenemos proyectos presentados para que por ley tengan un sistema de actualización automático por la inflación. Si la economía mejora y la inflación es menos, bueno, la actualización también tendrá que ser menos.

- ¿Otro?

- Hay proyectos para combatir la burocracia. Hace poco hablaba con un chico que abrió un bar en Bragado y tenía que viajar a La Plata en persona para hacer determinados trámites.

Bueno, hoy la provincia tiene una plataforma donde se hacen muchos trámites online. Hay proyectos presentados también para que estos trámites se pueden hacer a distancia y online. Siempre digo que hay que pensar los proyectos que cambian el día a día y no hacer tantos proyectos que quieran cambiar el mundo porque no lo podemos hacer desde una legislatura. Y después, ir viendo con los Ejecutivos qué es lo que necesitan.

Porque muchas veces nosotros como legisladores tenemos contacto con distintos municipios y concejales y trabajamos en acompañar o en agilizar aquellos trámites que están en La Plata porque muchas veces la solución no está en lo legislativo, sino en el Ejecutivo y es la decisión política de llevar adelante estas cuestiones.