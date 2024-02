Suman nuevas sedes para las actividades de los Adultos Mayores

La propuesta impulsada por el Gobierno de Junín, a través de su Secretaría de Desarrollo Humano, continúa sumando espacios al aire libre con el propósito de fomentar la práctica de actividad física en las personas de la tercera edad. Las clases se desarrollan actualmente en las plazas “Yebrín” y Eusebio Marcilla, sumándose dos nuevos espacios ubicados en la plaza 9 de Julio y el Parque Central. La iniciativa surge a partir de la gran demanda de vecinos que vienen asistiendo a las actividades que se proponen desde la Dirección de Adultos Mayores.



Al respecto, Adriana Summa, titular de la Dirección de Adultos Mayores, expresó: “Esta iniciativa de sumar nuevos lugares surgió en el transcurso del verano, estamos culminando la temporada de colonia y decidimos agregar dos plazas más, ya son cuatro cuatros puntos en diferentes lugares de la ciudad para que los adultos mayores tengan un lugar de encuentro, de actividad física y recreativa que tan bien les hace y necesitan”.



“La propuesta de verano activo inició luego de la pandemia donde no podíamos juntarnos en espacios cerrados, además la colonia no se podía llevar a cabo, y, por lo tanto, hubo que replantearse y pensamos en las plazas, en hacer uso de estos espacios públicos que son de todos, planificamos e instalamos esta actividad que realmente no pensábamos que iba a tener tanta convocatoria y fue hermoso”, contó.



A su vez, sobre la actividad mencionada, indicó que “es más hermoso aún saber que todavía sigue vigente, y sigue creciendo, pensar que por la demanda que tenemos hay que expandir los lugares de encuentro nos hace dar cuenta que el trabajo funciona, que los adultos mayores se siguen sumando y que esto fue positivo, nosotros seguimos poniendo foco en generar más oportunidades de participación”.



“Las actividades comienzan a partir del miércoles 14 de febrero, luego del fin de semana largo, los días martes y jueves de 8 a 9 horas en la plaza “Yebrín”, y 9.15 horas en la plaza Marcilla, por otro lado, lunes y miércoles de 8 a 9 horas en el Parque Central y 9.15 horas en la Plaza 9 de julio, recomendamos que asistan con ropa cómoda y liviana, además que lleven sus botellas con agua para mantenerse hidratados”, informó Summa.



En continuidad, sostuvo: “Desde el área seguimos planificando el resto de actividades para el transcurso del año siempre pensando en las personas de la tercera edad en esto que venimos pregonando a Junín como ciudad amigable con los adultos mayores, y eso significa brindarles oportunidades de diferentes índoles, de recreación, estimulación cognitiva, actividad física, y todas estas propuestas con el propósito que ellos puedan encontrarse, reconocerse, disfrutar, que vivan plenamente”.



“Todos aquellos vecinos, que son parte de esta franja etaria y que pueden acceder a ese tipo de actividad física, los invitamos a que se acerquen a estos puntos, allí la profesora les va a dar una planilla para completar, es una actividad libre y gratuita, donde les aseguro que la van a pasar muy bien, esto va a estar vigente hasta fines de marzo, ya que en el mes de abril comienza los talleres de invierno”, especificó para concluir la titular del área.



DÍAS Y HORARIOS



Martes y Jueves 8hs Plaza Yebrín



Martes y Jueves 9.15hs Plaza Marcilla



Lunes y miércoles 8hs Parque Central



Lunes y miércoles 9.15hs Plaza 9 de julio