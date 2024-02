Junín: Diversas acciones para el cuidado del Medio Ambiente

El Municipio continuará implementando diferentes acciones para el cuidado del Medio Ambiente. En tal sentido, se realizan diversas acciones de reciclaje en la ciudad, incluyendo “Tu Acción Cuenta”, Puntos Verdes y Eco botellas, compostaje. Además, informaron que se trabaja en promover una nueva campaña abocada al reciclado de neumáticos con el propósito de que estos residuos también tengan un destino correcto.

A propósito de esto, Bárbara Schwindt, coordinadora de la subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio, contó: “Estamos trabajando en una planificación muy intensa para este 2024, si bien venimos con un año de muchas acciones, vamos a reforzar cada una, comenzando con los puntos verdes, que es el programa más conocido, se pueden observar las estructuras repartidas por la ciudad para que los vecinos lleven sus reciclables, hicimos campaña con los Eco tachos a su vez, que eran un buen contenedor para poder separar residuos en casa”.

“El programa está pensado para instalar por distintos puntos estratégicos estos puntos verdes para que los vecinos tengan más alcance, también hay colocados en los pueblos, solo queda instalar el de Saforcada y estaríamos completos, ya tenemos el aval para aplicarlo y que la gente ya pueda empezar a separar los reciclables en origen, que es lo principal de esta acción”, sostuvo.

A su vez, la Coordinadora explicó que “dentro del punto verde van reciclables específicos, muchas veces surgen confusiones con respecto a esto, se pueden tirar papeles y cartones, todo lo que serían latas, vidrio sano, tanto frascos como botellas y plásticos de todo lo son envases; también pueden ir juguetes o sillas rotas, ese tipo de plástico sí está permitido, todo tiene que estar limpio y seco, y algo que no va, que suelen tirar mucho, es por ejemplo madera, durlock y telgopor, esas son las cosas que tenemos que dejar afuera de esta clasificación”.

Por otra parte, se refirió a la iniciativa del compostaje y afirmó: “Estamos muy contentos con esta propuesta porque la gente se comprometió muchísimo, incluso ya nos están haciendo entrega de las nuevas composteras, y las vamos a ir preparando para este 2024, estaremos haciendo nuevas charlas y nuevas convocatorias”.

“La idea como siempre es vincularnos con el INTA para que también ellos sean parte de las charlas, más específicamente sobre qué son las huertas, entregar semillas y que los participantes se vayan con algo más a su casa, las composteras se van a regalar, como lo venimos haciendo, para esto hay que inscribirse por una planilla y a partir de ahí vamos a ir haciendo la convocatoria y el lanzamiento del formulario”, completó.

En continuidad, Schwindt mencionó la campaña de RAES y dijo: “En marzo vamos a lanzar la primera de este año, esta es la campaña de residuos electrónicos y eléctricos, en la cual la gente puede ir llevando todo eso que ya no le dan utilidad al Polideportivo Beto Mesa para que no terminen en la vía pública ni en el relleno sanitario ocupando tanto lugar, teniendo en cuenta también que es un residuo especial se realiza cada cuatro meses, en nuestras redes sociales siempre actualizamos la información y preparamos a los vecinos para que estén atentos”.

Al mismo tiempo, habló sobre las Eco botellas y expuso: “Esta es una acción que tuvo mucha repercusión, donde el propósito es evitar toda la voladura de los plásticos de un solo uso, todo lo que es envoltorio iría dentro de cada botella plástica, y de esta manera se rellenan y luego se depositan en los Puntos Verdes, que al igual que los corazones para depositar las tapitas plásticas, están distribuidos en diferentes lugares de la ciudad”.

“Otro de los planes más importantes que llevamos adelante desde el Gobierno de Junín es el “PlanBIO”, se trata de la recolección de aceite vegetal usado, es una oportunidad para mencionar que aquellos vecinos o gastronómicos que deseen participar pueden contactarnos; y esto va de la mano con el programa “Un mural para mi planeta”, donde se trabaja durante todo el año con las instituciones, y tiene un cierre muy lindo, el dinero acumulado con la recolección va destinado al premio para la escuela ganadora, es una retribución a la sociedad”, expresó sobre otra de las acciones.

Al respecto de la nueva campaña que planifica el área, señaló que “se trata sobre la contaminación que generan los neumáticos, a su vez es un problema para el relleno sanitario, la idea es que este residuo no ocupe un lugar, ni tampoco esté dando vueltas por la ciudad, en espacios verdes, en plazas, en la calle o a la vera de un río, donde genera mucha contaminación, también es un favorecedor para el tema del dengue, es decir la acumulación de agua en los neumáticos, hace que se propague, por ende, es importante que esto no ande dando vueltas a la intemperie para no estar contaminando”.

“Todas estas acciones, para la comunidad y Junín en general, llevan a que, primero y principal mantener una ciudad limpia, luego darle recursos y herramientas a los vecinos, concientizar a la gente sobre los residuos y su finalidad, lo que se puede reciclar y lo que no, lo que puede llegar al relleno y lo que no, tenemos que tratar de hacer una separación para que los otros materiales y residuos que son reciclables vayan por la cadena adecuada”, reafirmó y seguidamente añadió: “Por eso le planteamos a todos cada uno de los programas y que vayan aprendiendo de a poco para poder separarlos e ir aplicando día a día algunas de las diferentes separaciones para hacer valer también este relleno sanitario, extender su vida útil y simplificar un poco las tareas”.

Para finalizar, subrayó que “aquellos que quieran saber más información o acceder a ver dónde están los puntos verdes y diferentes acciones pueden ingresar a la página web o al Instagram del área (@Ambientejunin), allí hay dos ítems, uno se llama “Junín Recicla”, donde van a poder ver el mapa donde están mapeados todos los programas que planteamos, cada uno con su insignia; y el otro se identifica como “Ciudad Limpia”, ahí se muestra la recolección en cada barrio, los días y los horarios de los montículos de recolección de la basura y demás”.