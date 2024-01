El campo respira tras la quita del paquete fiscal, que incluía la suba de retenciones

El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo anunció anteayer la baja del paquete fiscal para la aceleración de la Ley Ómnibus. El proyecto establecía una alícuota de 15% para productos que en la actualidad no tributan, como diversas producciones de las economías regionales y los productos industriales, o con tasas actualmente menores, como sucede con el trigo y el maíz que en la actualidad están gravadas con un 12% y la carne vacuna con un 9%.

Asimismo, incrementaba en dos puntos porcentuales la harina y el aceite de soja hasta el 33%, equiparándolo con el poroto, eliminando de esta forma el diferencial entre el producto industrializado y la materia prima sin procesar.

Al respecto, Gustavo Frederking, directivo de Carbap, analizó las medidas económicas actuales al ser consultado por Democracia. "Nosotros creemos que las retenciones son un pésimo impuesto, que no existe en ningún lugar del mundo, y producen un efecto inverso. Creemos que, si se subieran las retenciones, es un problema para las ciudades y pueblos del interior, porque es plata que se va de Junín, Salto, Rojas, Pergamino, para irse directamente a la órbita nacional", manifestó.

Y añadió que "si esa plata se queda en los pueblos y ciudades del interior, tiene una movida mucho más dinámica, mucho más constante, porque de por sí el productor tiene una idiosincrasia y una mentalidad de invertir la plata en los pueblos, en comprar una sembradora, en invertir en ganadería, en comprar algún vehículo, y eso mueve la rueda productiva, mueve las localidades".

Por otra parte, Frederking destacó algunos puntos beneficiosos cuando bajaron las retenciones: "Las retenciones al trigo y al maíz fueron sacadas en 2015 y 2019. En trigo teníamos 7.000 millones de toneladas que se producían, pasamos en cuatro años a 18.000. En maíz teníamos 23.000 y pasamos a 56.000. Eso produce un mayor ingreso de divisas al país, porque hay mucha mayor producción".

Situación de los productores

"La situación no está fácil, venimos de una sequía con daños gravísimos que nos dejó en una situación compleja. Gracias a la ayuda de los acopios o de las empresas que, de alguna forma, también van dando una mano, lograron financiar este año al productor", sostuvo el integrante de Carbap.

Además, agregó que "la brecha se volvió a ampliar muchísimo. Nosotros basamos toda nuestra actividad en dólar oficial y, hoy por hoy, ya hay una brecha importante. Por eso tenemos una cosecha incierta".

Por último, Frederking destacó que "la situación del país es muy compleja y todos tenemos que dar una mano y entender que también hoy es tratar de llamar a reflexión, que es momento también de atender a los que más dificultades tienen, principalmente a la gente que no llega a fin de mes".

"Es un impuesto distorsivo"

Por su parte, Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia: "Con respecto a las retenciones, siempre hemos sido claros al sostener que es un impuesto distorsivo. Sabíamos que no las iban a bajar, por la necesidad de divisas, pero tampoco apoyamos la suba”.

En alusión al dólar oficial, afirmó que "el dólar comienza a quedar atrasado por la brecha con el blue. Para normalizar la situación tiene que haber una buena cosecha gruesa. Para ello tiene que llover normal y después, con una buena cosecha, el país se puede llegar a recuperar".

"La mayoría de los productores llegan con deudas del año pasado y muy afectados por la sequía. Con la cosecha gruesa, si sale bien, se empezarían a acomodar", finalizó Moutous.

"Al interior lo han esquilmado "

Por su parte, el productor y dirigente rural Alejandro Barbieri sostuvo que "es importante que hayan sacado la suba del paquete fiscal, porque ya está pagando altas retenciones el agro, y subirlas sería más complicado para el sector, haciendo en muchos lugares inviable la ecuación económica".

"Ya está demostrado que más de 20 años de altas retenciones no van a solucionar nada para el país sino todo lo contrario", indicó Barbieri a Democracia.

Y agregó que "al interior lo han esquilmado desde lo económico y el problema que tenemos fundamentalmente son las restricciones internas con la presión fiscal, sobre todo con los derechos de exportación y el diferencial cambiario, que ya hoy otra vez está arriba del 50%, con lo cual para todo el que exporta es muy perjudicial"

Según destacó Barbieri "para que el país salga adelante, no se lo debe seguir hostigando con más presión fiscal, ya que entiendo que la única alternativa para que el país salga adelante es a través de la exportación, para generar mayor inversión y que la economía se empiece a expandir".

Asimismo, el expresidente de la Sociedad Rural de Junín sostuvo que "las retenciones no han tenido ningún efecto positivo en la población en general y particularmente al sector le ha generado pérdidas sobre todo en inversión de suelos, con 40 mil millones de dólares que se han perdido en suelos al no reponer los nutrientes porque no dan los costos".

Y concluyó que "muchas zonas en las que no se puede llevar adelante la siembra es porque por la gran presión fiscal no hay un punto de equilibrio económico".

"Debería haber una clara baja "

El extitular de Agricultura en el gobierno de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere, respaldó la decisión del Poder Ejecutivo. "Es una medida razonable sabiendo que no había consenso. Debería haber una clara baja de las retenciones en el futuro", afirmó en declaraciones radiales.

En ese sentido el exfuncionario remarcó que el campo no tiene "ningún malestar con Milei. El campo es capitalista. El productor sabe que, si es una cuestión de tiempo, se acompañará al Gobierno. Tienen la idea de hacer el esfuerzo ahora".

“La verdad es un paso positivo y las cuatro entidades (de la Mesa de Enlace) pesábamos que no había lugar a cobrar más retenciones”, valoró Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria (FAA) en diálogo esta mañana con radio Continental.

Afirmó que, si bien el Gobierno “se mostraba bastante inflexible”, con esta acción “muestra que, además de ser duros en lo que proponen, también escuchan”.

El ruralista, de todos modos, expresó su “temor” de que el retiro de estos aspectos implique que no se pueda discutir el resto de la ley y sea aprobada a “libro cerrado” dado que, advirtió, "hay puntos que merecen discutirse”, refiriéndose particularmente a la adhesión al convenio internacional UPOV 91 que prevé la ley en cuanto a las semillas, lo cual fue rechazado por FAA, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) en un comunicado conjunto.

Las lluvias

"No dan lluvia y ya se está empezando a complicar. Yo lo venía diciendo estos días, seamos cautos porque para lograr una cosecha récord necesitamos más que nunca de la lluvia, porque no tenemos nada de napa por los efectos de la sequía", indicó Gustavo Frederking.

En sintonía mencionó que "si bien tenemos un maíz que ya está bastante definido y garantizado, la soja todavía necesita más lluvia. La verdad es que creemos que no tenemos una situación tan definida como algunos creen".