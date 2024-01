Rodríguez habló de una reacción gremial “acorde a la violencia de las medidas”

Carlos Rodríguez, titular de Smata Junín y miembro de la CGT, se refirió al paro general del 24 de este mes, en rechazo al DNU y la ley ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei, y afirmó: “Lamentablemente, recién iniciado un gobierno, no es grato para nadie. Siempre hay que darles un tiempo a los gobiernos como para que puedan sentar sus bases, sus cambios y dejarlo gobernar de alguna manera. Es triste, a un mes y días de la asunción, tener que llevar adelante un paro de esta magnitud”.

“El problema que existe es que el gobierno de Milei, con el DNU, el proyecto de ley que se está debatiendo en la Cámara baja, es muy violento, muy rápido y no le podemos dar un tiempo para que se establezca algo que después no lo vamos a poder modificar. Tenemos que tener una reacción acorde a la violencia de las medidas que se quieren instaurar”, apuntó Rodríguez.

“Al problema laboral después pueden suceder despidos, de hecho nosotros como gremio lo sufrimos en Córdoba, pasadas las elecciones en que Milei salió electo, hubo fábricas que ya aplicaron políticas de achique, ofreciendo retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”, dijo.

Plenario de la CGT

La CGT de Junín realizó esta semana un plenario general abierto a los partidos políticos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en rechazo a las políticas del gobierno y anticipó que, en sintonía con la marcha al Congreso Nacional, en Junín habrá una marcha por el centro y en la plaza principal.

Miguel Gauna, líder de Camioneros, disparó: “Este gobierno nos ha transformado en gente pobre. Ya un sueldo de 500 u 800 no alcanza para nada. El 24 tenemos que dar muestra de lo que es capaz el movimiento obrero. Este personaje no tiene ningún plan de gobierno, tuvo la suerte de ganar con la misma política de 2015”. Y agregó: “Los aumentos son terribles, la clase trabajadora va a reventar, va a reventar a la industria nacional”.

“En Davos fue una vergüenza, se le rió todo el mundo. Tendríamos que estar todos en la calle; se apura para votar esto porque, en abril, no lo va a querer nadie”, dijo. “Este loquito si sigue va a entregar todo, el litio, el gas. Al FMI le interesan las riquezas de este país. El 24 tenemos que reventar la plaza del pueblo”, arengó.

Ariel Mansilla, secretario general de Satsaid, afirmó: “Queremos tener el compromiso de todos los presentes, no podemos fallar, el miércoles, tenemos que ir todos con amigos y familia. A partir de las 17, vamos a estar concentrando. Vamos a tener muchos dirigentes de la zona, esperemos contar con la presencia de todos ustedes”.

La dirigente y concejal de UxP Francina Sierra expresó: “Agradezco a la CGT por la invitación, queremos convocar a todos los sectores de Junín, a todos los que estamos perjudicados. Sabemos que esto, entre marzo y abril, se va a complicar más. Tenemos que dar muestra en la calle y en los ámbitos de participación para poder demostrar que estamos de pie y que no nos vamos a arrodillar”.

Y ahondó: “Sabemos que, ahora, no están todos los que se van a perjudicar en los próximos meses. Por eso tenemos que seguir con el armado multisectorial. Esta ley y este DNU viene a avasallar los logros de los 40 años de democracia. Viene a romper con todo lo que se logró. No lo tenemos que permitir. Vamos a marchar y a acompañar, no al ajuste y no a la entrega del patrimonio nacional”.

El ex senador Gustavo Traverso afirmó: “Si pasa la ley ómnibus y el DNU vamos a tener serios problemas. Así y todo, como payaso, nos ganó las elecciones y puso de remate a la Argentina en el foro de Davos. Quiere entregar todo. No lo tomemos en joda, esto viene en serio. Vienen por todo y todos, acá van contra los profesionales, contra las pymes, contra todos”.

Y añadió: “Brasil, con Bolsonaro, tuvo algo similar a esto. Hay dos cosas, estar unidos muy unidos. Y vienen por la paz, van a buscar el conflicto. Estemos organizados en la calle, vienen por la democracia con un DNU hecho en un estudio jurídico de las empresas argentinas. Unidad y movilización. Tenemos que revertirlo”.

Se pliega el PJ

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires ratificó, ayer, el acompañamiento al paro y movilización convocados por la CGT y las CTA para el próximo miércoles, manifestó su rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno nacional y remarcó que “la Argentina no se vende”.

“El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires ratifica su acompañamiento a la decisión de las centrales obreras, cuyos cuerpos orgánicos han convocado para el día 24 de enero a un paro a partir de las 12 horas y movilización a la Plaza de los dos Congresos”, manifestaron en un comunicado.

Desde el partido que conduce Máximo Kirchner se instó a “todas las ramas que lo componen, así como a todos PJ distritales, a sumarse y expresarse, organizados y en paz”.

“Pensamos diferente, la Argentina no se vende”, recalcaron. Del mismo modo hicieron en Junín bajo la conducción interina de la concejal Maia Leiva.