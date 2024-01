Se vienen los 82 años del Club de Pescadores de Junín

Con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del Club de Pescadores de Junín, integrantes del Gobierno de Junín estuvieron presentes en el lugar para recorrer las instalaciones y conversar con la comisión directiva sobre las actividades planificadas para el festejo. Desde el Club de Pescadores informaron que la jornada del sabado 27 es con entrada libre y gratuita, ya que el propósito apunta a que toda la comunidad se acerque a conocer las instalaciones de dicho espacio.



Al respecto, Luis Perón, presidente del Club de Pescadores Junín, manifestó: “El objetivo de esta celebración que se va a llevar adelante el sábado 27 a partir del mediodía con entrada libre y gratuita, es que todos los vecinos y vecinas de la ciudad vengan a conocer lo que ofrecemos desde la institución, que vean las instalaciones. Contamos con canchas para hacer diferentes deportes, parrillas, quinchos, está realmente muy lindo”.





“Ese mismo día vamos a inaugurar la cancha de vóley sobre arena, queremos ofrecer todo lo que tenemos, en lo que trabajamos a diario, que quizá muchas personas no lo saben, pero tenemos diferentes propuestas y un lugar hermoso para disfrutar”, sostuvo.



A su vez, contó que “entre todos vamos a hacer una gran mateada y la idea es que cada cual traiga su termo, su mate, algo para compartir. Van a haber algunas sorpresas para quienes vengan, vamos a tener servicio de agua caliente permanente para completar los termos, y después vamos a recorrer un poco el club para que vean realmente cuáles son las instalaciones, que conozcan lo que son las ranchadas, los baños, la cancha de fútbol, pádel, tejo, vóley, el lugar de camping; queremos que esto siga creciendo, ese es el motivo principal, que la gente venga y conozca”, afirmó Perón.



Seguidamente, Andrés Rosa, subsecretario de Gobierno, remarcó la importancia de acompañar a las instituciones y dijo: “La verdad que esta es una de las maravillas que tiene nuestra ciudad, en este espacio venimos trabajando desde la gestión junto a Luis (Perón) y su comisión, en una agenda que va a trascender lo que es la fiesta en sí”.



“Esto tiene que ver con las necesidades que tiene el club, entendiendo que como Gobierno siempre tenemos que estar cerca de ellos y del resto de las instituciones, y para lograr el crecimiento y el avance también se necesita de la gente que venga, se acerque, que los vecinos de Junín y de la región conozcan lo que es el Club de Pescadores”, expuso.



Asimismo, Rosa recordó que “el sábado 27 de enero a partir de las 12 del mediodía los esperamos a todos, ojala puedan estar acá conociendo, aquellos que no lo conocen, y aquellos que lo conocen y hace mucho tiempo que no vienen, se van a llevar una sorpresa de lo lindo que está el lugar, de las distintas actividades que se pueden desarrollar y pasar un momento en familia, con amigos, la verdad que es un lugar maravilloso, cada vez que venimos no dejamos de sorprendernos del esfuerzo que llevan adelante”.



A su turno, Claudio Yopolo, director de Deportes del Municipio, destacó: “Da placer venir a instituciones como esta, que tienen el lugar impecable, con instalaciones de primera y un predio totalmente cuidado, si bien es un lugar de pesca y no está en funcionamiento por cuestiones externas de público conocimiento, también se pueden realizar otros deportes, es muy amplia la oferta y eso es muy bueno”.



En continuidad, subrayó que “es importante reconocer a la gente que viene de afuera de Junín, siempre recibimos muy buenos comentarios sobre el Club de Pescadores, en esta oportunidad el propósito es que vengan a conocer este lugar tan lindo que tenemos nuestros vecinos y la comunidad en general”.



“Ese día la entrada va a ser de forma gratuita, el club va a hacer un esfuerzo para que todos tengan la oportunidad de ingresar, los invitamos a todos a acompañar al Club de Pescadores, como se acompaña a todas las instituciones, se van a llevar una sorpresa muy linda y conocer un lugar agradable”, concluyó el director de Deportes.