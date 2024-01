Se realizó una charla sobre inteligencia artificial aplicada al mundo laboral, la misma se llevó a cabo en las instalaciones del Coworking ubicado en Levalle y Liliedal y estuvo a cargo del profesional en la materia, Sebastián Flexas. La jornada contó con la presencia de integrantes del Ejecutivo, así como también la gran asistencia de vecinos, quienes participaron de forma activa contando experiencias personales en el transcurso de la tarde.



A propósito de esto, Walter Petrecca, subsecretario de Ciencia y Tecnología, manifestó: “Estamos muy contentos de la jornada que se llevó adelante, contamos con el auditorio del Coworking lleno, con la capacidad totalmente completa, recibiendo a Sebastián Flexas, un profesional del Grupo Techinco, quien tiene una trayectoria internacional en materia de innovación y tecnología, y estas nuevas tendencias como, por ejemplo, la Inteligencia Artificial”.



“Como parte de las actividades y los programas de la Escuela Municipal de Innovación y Tecnología, pudimos contar con su disertación y es ahí donde hicimos foco y compartimos con profesionales de Junín, las distintas aristas desde el ámbito educativo, todas las posibilidades que nos deja la inteligencia artificial en el mundo actual y futuro también”, contó.



A su vez, el funcionario resaltó que “la gente que asistió tuvo una participación muy activa, hubo profesionales relacionados a la industria del conocimiento, del mundo educativo y otras profesiones también que estuvieron muy interesados y la verdad que compartieron experiencias en función de las distintas temáticas que se fueron viviendo en la charla”.



En cuanto a la jornada, especificó: “Fue muy interesante todo el recorrido que se fue dando, comenzando por las distintas posibilidades a través de distintas aplicaciones, herramientas, qué es lo que ha venido pasando hasta el momento, una línea de tiempo con los distintos hitos que se dieron en relación con la inteligencia artificial y cómo las distintas compañías fueron haciendo su participación dentro de lo que tiene que ver con esta temática”.



Además, Petrecca sostuvo que “de esta manera seguimos avanzando en este eje de gestión que nos planteó el intendente Pablo Petrecca, darle forma a Junín en este concepto de oportunidades y de industria del conocimiento, colaborando con todo el ecosistema para que pueda haber un contacto estrecho entre todos los distintos actores y así ir potenciando día a día la capacidad de generación de bienes exportables como es el software, en este concepto de software as a factory, una fábrica de software que permita exportar bienes también y seguir desarrollando una de las matrices productivas más importantes que se está viendo en estos últimos tiempos”.



Por su parte, Sebastián Flexas, agradeció la convocatoria por parte del Gobierno de Junín, y dijo: “Es muy grato para mí estar en mi querido Junín, quiero agradecer a quienes me dieron la oportunidad de asistir a este encuentro, a la Escuela Municipal de Innovación y Tecnología, a Francisco Aguilera y Walter Petrecca por brindarme la oportunidad de compartir mi pasión por la docencia y conocimientos, quedé felizmente sorprendido por este espacio de Coworking, que se parece a cualquiera de las oficinas modernas que tengo la suerte de visitar en mis viajes de trabajo por el mundo”.



“Esta fue una charla sobre el uso de la Inteligencia Artificial para mejorar la productividad laboral, quisiera que se pueda aplicar en esta ciudad, increíblemente fue un viernes de auditorio lleno y se dio una conversación muy amena con gente de distintos sectores muy interesados en el tema propuesto, la curiosidad de los asistentes creó un ambiente de aprendizaje interactivo que me encanta que suceda, con discusiones éticas incluidas, eso es muy enriquecedor”, afirmó.



En continuidad, Flexas valoró que “la divulgación de este tema en este momento va más allá del ámbito tecnológico, es un pilar importantísimo para el progreso social, educativo y profesional hoy en día, tiene el poder de transformar industrias, resolver problemas sociales complejos y abrir nuevas vías para el aprendizaje y el desarrollo profesional”.



“Me gusta pensar que al compartir estos conocimientos estamos preparando a la comunidad para un futuro donde la tecnología y la humanidad convergen, asegurando que todos tengan las herramientas necesarias para prosperar en esta nueva era; es muy fructífero que el Municipio cuente con estos espacios donde se puedan generar este tipo de intercambios”, concluyó.