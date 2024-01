Petrecca destacó los beneficios impositivos y el acompañamiento a jubilados

El Gobierno de Junín anunció la exención impositiva para todos los jubilados que perciban hasta tres haberes mínimos. En referencia puntual a este beneficio impulsado desde la Agencia de Recaudación Junín (ARJUN), el intendente Pablo Petrecca declaró: “Este beneficio tiene que ver con acompañar desde el Estado municipal a aquellas personas que más lo necesitan, especialmente a los adultos mayores que cuentan con la eximición total del pago de tasas para quienes cobren hasta tres jubilaciones mínimas”.

Además el mandamás destacó que “somos el único municipio en la provincia de Buenos Aires que cuenta con este beneficio de hasta tres mínimas y nos da mucho orgullo poder hacerlo”.



En tanto, Nelly agradeció al intendente por la visita y dijo: “No lo puedo creer, es una gran sorpresa y estoy muy agradecida realmente. Es una noticia que no me esperaba, una preocupación menos y voy a poder ahorrar”.



El caso de los jubilados es solo uno de los grupos sociales a los que el Municipio acompaña y profundiza el apoyo teniendo en cuenta la actual situación económica y social por la que atraviesa el país. A este beneficio de la exención del 100% del pago de las tasas para quienes cobren hasta tres haberes mínimos jubilatorios, se le suman los descuentos del 50% para personas con discapacidad, monotributistas sociales y familias que cobren hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.



Descuentos y exenciones



Teniendo en consideración la situación social y económica por la que atraviesa el país y con el objetivo de seguir estando cerca de los vecinos que más lo necesitan, el Municipio profundizó los beneficios para los contribuyentes, llegando con ellos a jubilados, personas con discapacidad, pequeños comerciantes y también a aquellos que quieren iniciar una actividad.



Jubilados y pensionados



Hasta el 31 de marzo, los grupos familiares cuyos ingresos no superen las tres jubilaciones o pensiones mínimas podrán tramitar la exención del pago de todas las tasas municipales.



Los interesados en gestionar por primera vez el beneficio deben presentarse en el Edificio del Bicentenario (Rivadavia 89) o en la delegación municipal de barrio Belgrano (Padre Ghío 421) con fotocopia de DNI del solicitante y convivientes; fotocopia de recibos de haberes de todos los convivientes; RUB y certificado de Negativa (ANSES); certificado de libre deuda municipal (solicitar en oficina de Rentas); y fotocopia de título de propiedad.



Quienes quieran renovar el beneficio, en tanto, sólo necesitarán el certificado de libre deuda municipal; las fotocopias de recibos de sueldos; RUB y certificado de Negativa de todos los convivientes.



Tasas sociales



La tasa social implica un descuento del 50% en el pago de todos los servicios y está destinada a personas con discapacidad; a los grupos familiares que cobren hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles; y el monotributo social.



Las personas con discapacidad, además, tienen eximición del 100% del pago de las tasas de Patente Automotor y Motovehículos, beneficio cuyo vencimiento está sujeto al del Certificado Único de Discapacidad (CUD).



Pago anual, boleta digital y débito automático



Los vecinos que opten por el pago anual de tasas tendrán un descuento del 25%; mientras que quienes opten por el pago mensual con buen cumplimiento obtendrán un 15% de descuento, al que se suman un 5% por pago por débito automático y otro 5% si se adhieren a la boleta electrónica.



Habilitaciones para comercios



En 2024 el Municipio decidió continuar con el beneficio de la gratuidad en el trámite de habilitaciones para quienes inicien una actividad productiva con pequeños comercios, es decir, aquellas actividades que estén en régimen simplificado y dentro de las categorías A, B, C o D del monotributo.



Además, dichos contribuyentes tendrán un descuento del 100% de la tasa de Seguridad e Higiene por el término de un año, mientras que el resto de los comercios que ya están en funciones, los del régimen general y responsables inscriptos, tienen un descuento del 10% por buen cumplimiento.



El primer vencimiento de las boletas será el 23 de enero y, ante cualquier duda o consulta, los interesados deben concurrir a Rivadavia 80, 1° piso; a la delegación de Villa Belgrano o remitirse a las redes sociales de la Agencia: Instagram @arjun_junin ; Facebook ARJUN y en Twitter @ARJUNJUNIN.