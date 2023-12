Se realizó la última reunión del año de la Junta Promotora

Representantes de las instituciones, dirigentes que conforman la junta promotora de la Agenda Estratégica de Desarrollo de cara a los 200 años de Junín, junto a miembros del Consejo Honorario Asesor celebraron éste jueves la última reunión del año donde se repasó todo el trabajo realizado y se trazaron los lineamientos de trabajo para el 2024.



Además, todos los participantes recibieron por parte del equipo técnico una presentación de un pre diagnóstico que sintetiza todo el proceso llevado a cabo, principalmente de los talleres temáticos y las charlas sobre escenarios futuros posibles. Se definió que para el 2024 se avance en las etapas de análisis, formulación, mediante talleres de visión y objetivos, ideas y proyectos y también en la implementación de proyectos priorizados.



Vale destacar que en todo este proceso, Junín también avanzó con un Plan Estratégico Informático, cuyos resultados son, entre otros, la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Robótica, de Innovación y Tecnología y una revalorización de los Nodos Tecnológicos, acciones con las que se pretende llegar a todos los vecinos de Junín, ofreciendo en distintos niveles, herramientas que les permitan acceder al mundo de la informática y la tecnología y así, sentar las bases para el desarrollo de la industria del conocimiento.





También y como desprendimiento del proceso de la Agenda Estratégica de Desarrollo de cara al bicentenario de Junín, el Municipio impulsó la realización de un plan estratégico para desarrollar y potenciar la actividad turística en Junín, basado en el trabajo conjunto y articulado entre el sector público y privado.



El cierre de la jornada estuvo a cargo del Intendente Pablo Petrecca, quien aprovechó la oportunidad para recordar que "el 27 de diciembre del 2021, les proponía a los vecinos de Junín trabajar en la construcción colectiva de una agenda común para el desarrollo de Junín de cara a sus 200 años de vida y es muy importante todo lo que hemos podido avanzar en este tiempo, en este nuevo proceso, pero también en el iniciado allá por el 1999".



"Nos cuesta mucho a los argentinos, más aún a la clase dirigencial, reconocer cuando alguien hace algo bueno y yo quiero hacerlo, reconocer todo lo construido desde el primer proceso de desarrollo estratégico, en el año 1999 hasta la fecha. Por eso, el pasado 9 de diciembre, en el marco de la celebración de los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina, llevamos adelante un reconocimiento de los ex intendentes Abel Miguel y Mario Meoni", agregó.



También Pablo Petrecca mencionó que "sin dudas, en estos 196 años de historia de Junín, han sido muchos los hombres y mujeres que aportaron mucho para que Junín sea lo que es, especialmente las instituciones, que representan un capital humano muy valioso y lo que estamos haciendo ahora, en este nuevo proceso de planificación es aprovecharlo. Hoy quiero agradecerles a todas las instituciones por el tiempo dedicado, el compromiso y el debate de ideas para el Desarrollo de nuestro querido Junín".



"Es importante que todos podamos aportar nuestras miradas, nuestras opiniones y hacerlo de manera activa, escuchando al otro y entendiendo al que no piensa como uno, así estamos construyendo de manera colectiva un Junín mejor, para nosotros y para nuestros hijos", resaltó el Jefe Comunal.



Para finalizar, el Intendente de Junín manifestó que "para nuestra gestión es un compromiso que esto siga ocurriendo, siga mejorando con más participación de los vecinos y que podamos empezar a plasmar los objetivos que se planteen, de hecho, hoy hay dos proyectos que han avanzado por su cuenta y que son desprendimientos del trabajo realizado hasta aquí por esta agenda, que son la de potenciar la Economía del Conocimiento y el Turismo. Reitero el agradecimiento a toda la junta promotora por el compromiso y los insto a seguir trabajando por este camino".



Como se sabe, la Agenda Estratégica de Desarrollo es impulsada a través de la Agencia de Desarrollo, que además del Municipio es integrada por la UNNOBA, la Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina, Sociedad Comercio e Industria y Capynoba y también se ha impulsado la conformación, por un lado, de una Junta Promotora, compuesta por más de 38 instituciones de la comunidad, dirigentes políticos y un Consejo Asesor Honorario, que integran históricos dirigentes y representantes de la comunidad.



Algunas de las instituciones participantes destacaron la importancia del proceso que lleva adelante Junín en el marco de la planificación estratégica para el desarrollo de cara a los 200 años.



En representación de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, expresó: "Estamos muy contentos por el trabajo hecho hasta aquí y del compromiso que tenemos todas las instituciones para que esto tenga sus frutos. Ahora viene lo más importante". En el mismo sentido se expresó Rosana Franco, de la Federación Agraria Argentina, filial Junín. "Estamos muy involucrados en este proceso, aportando desde un primer momento nuestra mirada, participando activamente y con el compromiso de seguir avanzando".



Yael Borsanini, de la Cámara Hotelera Gastronómica, señaló que "para nosotros, como institución, es muy importante tener nuestro lugar y que nos podamos expresar, no tenemos dudas de que el resultado final será muy fructífero, para todo Junín".

Finalmente, Javier Carpinella, en representación de la Cámara Pyme, dijo que "todo este proceso es muy bueno e interesante, hoy todas las instituciones de la comunidad están aportando su mirada y esperamos que muy pronto podamos avanzar en proyectos concretos".