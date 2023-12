Petrecca saludó a los trabajadores municipales y les agradeció el trabajo diario

En su mensaje, el Intendente Petrecca manifestó: "Como todos los años, seguramente cada uno desde lo individual hará su balance de las cosas positivas, las cosas negativas, cosas que recordamos y sonreímos y otras cosas que quizás nos hacen entristecer un poco. Pero creo que como todo cierre de año es importante juntarnos, reflexionar y hacer balances, y creo que algo para destacar es que estamos acá, juntos y con trabajo".



"Tiene algunas particularidades este cierre del 2023, para nosotros es un cierre también de un ciclo, un segundo periodo de gobierno que estamos cumpliendo. Ya 8 años transitando juntos y me acuerdo las primeras veces que charlamos, las caras que había de temor, de incertidumbre, pero bueno, con aprendizajes, con conocimiento, con saber quiénes somos cada uno de nosotros y después creo que, como siempre, dando la palabra, diciendo la verdad, dando la cara en los momentos buenos y en los momentos malos hemos tenido momentos muy buenos y otros no tanto. pero acá estamos, siempre juntos", agregó.



Petrecca también les expresó a los trabajadores: "No tengo más que agradecimiento a todos ustedes. Insisto, momentos mejores, momentos peores, con altibajos, pero siempre dando respuesta y siempre con algo que para mí es lo más importante, que tienen puesta la camiseta de Junín. Cuando se los necesita ahí están, cuando pasa algún incidente, como las tormentas, ahí están todos dando una mano. De hecho, se que hubo gente de Espacios Públicos que estaba de vacaciones y en las últimas tormentas fue a dar una mano. De esto se trata en definitiva, de estar, de ser un servidor público y dar lo mejor de cada uno de nosotros para que la ciudad esté lo mejor posible".





El Jefe Comunal también reflexionó sobre el futuro. "Lo que viene no parece ser del todo alentador en el corto plazo, pero como hemos hecho siempre, nos tocó transitar estos ocho años de gestión un momento muy complejo, muy complejo para la humanidad, que fue el tema de la pandemia, y sin embargo, entendiendo que la consigna era ceder todos un poco, para salir adelante, creo que demostramos, no solamente en el equipo municipal, sino que demostramos a nivel ciudad que podemos hacer las cosas y a pesar de la dificultad salir adelante", dijo.



Para finalizar, Pablo Petrecca expresó que quizás "el 2024 sea un año un poco complejo desde lo económico, pero no tengo dudas que ahí vamos a estar también, espalda con espalda y saliendo adelante un año más. Lógicamente espero que el país empiece a andar y a mejorar por el bien de todos nosotros, por el bien de los argentinos, de nuestros hijos. Así que, brindo, celebro y les agradezco a todos por el esfuerzo de todos los días, les deseo un buen comienzo del año 2024, que disfruten con sus seres queridos, con sus afectos, que puedan cumplir los sueños que tienen".



Visita a todas las delegaciones del Partido de Junín



Para agradecerles también el gran trabajo que llevan adelante todos los días los trabajadores de las delegaciones municipales en los pueblos, y desearles un muy buen 2024, el intendente Petrecca también visitó, junto al secretario General del Municipio, Manuel Llovet, las localidades de Agustín Roca, Morse, Fortín Tiburcio, Agustina y Saforcada.



En ese marco, Evelina Bustamante, delegada de Agustín Roca, contó que "en el último día hábil del año tuvimos la visita del intendente a nuestra delegación, a quien recibimos junto a todos los empleados. Sin dudas que nos llenó de gratificación el gesto y sin dudas es un muy buen augurio del trabajo que realizaremos el año próximo".



Por su parte, María Guillermina Sofia, delegada de Morse, aseguró que "la visita del intendente Petrecca fue una sorpresa muy linda para todos los que trabajamos en la delegación. Nos dejó un lindo mensaje de reconocimiento y sin dudas para nosotros es muy importante. Estamos agradecidos con su gesto y su deseo para todos de un mejor 2024. Fue muy gratificante para los trabajadores poder brindar con el intendente, es un gesto que valoro mucho".



Por último, Leandro Mignacco, delegado de Agustina, también se mostró "gratamente sorprendido por la visita del Intendente Pablo Petrecca y venir a saludarnos, estamos muy agradecidos por estar presente, en este momento y como lo está todos los días, siempre preocupado por nuestro pueblo, como por todos".