Los adultos mayores despidieron el año a puro baile y recreación

Este viernes por la mañana, dentro del funcionamiento del programa de la Colonia de Verano para Adultos Mayores impulsado por el Gobierno de Junín, se llevó a cabo el último encuentro del año en el Complejo San Martín, donde todos las personas de la tercera edad se reunieron para bailar, realizar actividad física, divertirse y compartir junto a sus pares. En el transcurso de la jornada, el intendente Pablo Petrecca se acercó al lugar para saludar a los vecinos presentes y desearles un próspero año nuevo.



Desde el área municipal mencionada destacaron que continuamente se busca ofrecer algo distinto y nuevo para motivar a las personas de esta franja etaria. También afirmaron que ya se está trabajando de manera comprometida en la planificación de actividades de cara al 2024.



Al respecto del encuentro, Adriana Summa, titular de la dirección de Adultos Mayores, manifestó: “Esto es una gran alegría para ellos, hay que destacar el agradecimiento, el compromiso de estar siempre presentes ante cada actividad que nosotros les proponemos desde el Municipio de Junín, específicamente desde la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Adultos Mayores, siempre estamos pensando en ofrecerles algo distinto, algo nuevo, algo que a ellos los motive y la colonia es un hito, es algo que ellos siempre están esperando”.





“Esta es una manera de cumplir con lo que nos pide el Intendente, estar cerca de los vecinos, en este caso, estar cerca de los adultos mayores, y acá queda demostrado, no hay muchas palabras que lo defina, con verlos, con mirarlos, con verlos disfrutar, creo que está todo dicho, y nosotros, desde el equipo, estamos felices de que ellos estén felices también”, sostuvo.



Seguidamente, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno de Junín, afirmó: “La verdad que desde la Secretaría acompañamos todo el tiempo a cada una de las Direcciones, llegar y ver son sonrisas y alegría, abrazos que nos reciben, es como una respuesta del trabajo que se hace, da cuenta también del trabajo que realiza cada una de las áreas, que hoy estemos cerrando el año con este evento tan lindo en este lugar, que es el complejo, da mucha satisfacción”.



A su vez, la funcionaria señaló que “socialmente es un momento difícil para todos, con lo cual poder llevar un granito de alegría desde este lugar, y con los programas que además acompañamos, nos genera felicidad, pero la alegría principalmente de los adultos mayores es la que nos atraviesa a todos en cada una de nuestras familias, es nuestro compromiso, es lo que nos pide el Intendente, la cercanía, acá estamos y vamos a estar todo el año cerca de los adultos mayores”.



Por último, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio, hizo referencia al trabajo en equipo y dijo: “Esto es algo muy importante para todos nosotros, la labor coordinada por parte de las distintas áreas del municipio dan resultados positivos, ver esta alegría, como todos los años, donde no falta el disfrute, el baile, las risas, la recreación, es realmente gratificante”.



“Como funcionarios tenemos que estar para los vecinos, para ellos que son los que realmente se lo merecen, las personas de la tercera edad necesitan nuestro acompañamiento y eso hacemos, al igual que todos los profesionales que integran el área de Deporte, los profesores, que sin ellos esto no sería posible”, indicó para cerrar.



Las personas de la tercera edad se mostraron muy felices y agradecidas con la jornada de cierre de año organizada por el Municipio. “Este es el segundo año que vengo y siempre la paso muy bien, tanto con los profesores, que la verdad que nos cuidan bien y nos tratan muy bien, como con mis compañeros, para los que hemos pasado una barrera de edad determinada, es muy importante este espacio y la actividad física”, señaló Normando, vecino juninense.



En continuidad otra vecina, Norma, valoró: “Esto es increíble, que haya esta oportunidad para nosotros es una completa felicidad, jamás había ido a ninguna colonia, el año pasado empecé y nunca más dejé, ni esto, ni los talleres, es todo muy completo, aparte nos abre el ámbito social, acá se conoce a mucha gente, estoy feliz y agradecida de lo que hacen por nosotros, los de la tercera edad”.



Para finalizar, Alicia, quien también participó del evento contó que “hace muy poco vivimos en Junín con mi esposo y la verdad que estamos felices de participar de todo esto que ofrece el Municipio, la pasamos bárbaro en estos encuentros, los aprovechamos porque son satisfactorios, nos ponen bien, y con nuestra edad, que hay poco para hacer, esto nos realza, nos reconforta el alma realmente”.



“Estamos agradecidos de haber venido a vivir a Junín, cuando llegamos a la ciudad los vecinos nos integraron rápidamente, empezamos gimnasia en el Club Social, y otras actividades más, aprovechamos todo, esperamos que esto siga para nosotros, porque realmente, lo repito, es grandioso”, reafirmó para cerrar.