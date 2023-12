El Municipio continúa realizando controles de foco contra los mosquitos

Las continuas lluvias trajeron una invasión de mosquitos que se siguen propagando. Para controlarlos la subsecretaría de Medio Ambiente comenzó a implementar tareas en espacios públicos como el Parque Borchex, el Parque Natural Laguna de Gómez y las zonas aledañas a la cuenca del Río Salado.



El trabajo se lleva adelante siguiendo las recomendaciones del ministerio de Salud de la Nación que desaconseja las fumigaciones masivas, ya que generan mayor resistencia en los insectos, sin eliminar las larvas.



“El objetivo no es erradicar esta especie, sino que el énfasis está puesto en el control poblacional de mosquitos adultos y larvas para que los vecinos puedan disfrutar de los espacios verdes con tranquilidad, siempre recomendando el uso de repelente y la utilización de mosquiteros en los hogares”.



Al respecto, Cecilia Laffaye, la subsecretaria de Medio Ambiente del Municipio señaló: “Estuvimos atravesando un periodo de sequías bastante grande, considerando que después de esto vienen las lluvias, es el momento donde hemos sentido esta invasión de mosquitos por todo Junín, sobre todo en estos espacios al aire libre y en zonas inundables, ya que este mosquito en particular deposita los huevos en zonas de barro, de charcos secos y tiene que pasar un periodo de sequía para que estos huevos se transformen en una larva y luego eclosionen en adulto”.



“El accionar que se lleva adelante es para controlar la fase adulta y también el estadio inmaduro que es la larva; el mosquito pasa por cuatro estadios, de esos cuatro podemos atacar solamente dos, el resto no se puede intervenir, es por eso que mediante la fumigación intentamos abatir con un derribante la población y luego aplicamos también en la periferia, en los lugares donde encontramos larvas, donde también proliferan y están los huevos, que justamente después eclosionan”, detalló.



A su vez, Laffaye afirmó que “por lo general, hay una o dos eclosiones de mosquitos, ya no vamos a ver en estas nuevas lluvias una nueva porque el huevo tiene que pasar por un periodo de sequía, así que esta explosión que transitamos fue la más importante que sufrió Junín. Considerando esto, el verano lo vamos a poder transitar mucho mejor”.



Haciendo referencia al trabajo que lleva adelante el Municipio, subrayó: “Vamos a mantener estos monitoreos y estas inspecciones a lo largo de todo este periodo, incluyendo las lluvias porque se viene un verano lluvioso, todas las acciones que se están llevando adelante en conjunto con la Dirección de Zoonosis son muy positivas para Junín y la zona de los campos aledaños, ya que ahí se encuentran zonas bajas, inundables, con pastos altos y hay que hacer foco también a esos controles”.



“Todas las zonas donde encontramos agua, charcos o zonas que son secas y pueden tener barro y o se inundan por las lluvias y permanece esa agua algunos días, es el espacio donde está la larva, el huevo eclosiona pasadas las 48 horas luego de la lluvia, en ese momento ya tenemos larvas, es ahí donde estamos actuando, incluyendo la zona también del Parque Natural Laguna de Gómez y zonas donde la gente va a esparcirse, va a recrearse, a hacer deporte, el foco está siendo puntualmente en esos lugares”, reafirmó.



Para finalizar, la funcionaria recomendó que “los vecinos sigan haciendo utilización del repelente, es un producto que funciona y es lo que se aconseja, sobre todo en momentos del día donde el mosquito está mucho más activo, que es el horario crepuscular, a la salida y a la puesta del sol, también se recomienda utilizar ropa clara y mosquiteros en las casas, sobre todo en zonas de quintas”.