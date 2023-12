Actividades físicas en las plazas para adultos mayores

La propuesta es impulsada por el Gobierno de Junín, por medio de la Dirección de Adultos Mayores, con el propósito de fomentar la práctica de actividad física en las personas mayores y que tengan un lugar de encuentro, para pasar un buen momento al aire libre ya está en funcionamiento. Las clases se desarrollan en las plazas Yebrín y Eusebio Marcilla, y desde la Dirección de Adultos Mayores ya se planifican diferentes talleres para desarrollar a lo largo de todo el 2024.

Esta iniciativa, que ya va por su cuarta temporada, les permite realizar ejercicio y recreación de forma gratuita los días martes y jueves, brindándoles la posibilidad de relacionarse con otros y cuidar su bienestar integral. Desde el área mencionada informaron que “al finalizar la temporada de verano se dará lugar a los talleres para adultos mayores y actividades en espacios cerrados”.

A propósito de esto, Adriana Summa, directora de Adultos Mayores, manifestó: “Estamos muy contentos de ver a casi 30 adultos mayores hoy en la plaza Eusebio Marcilla, esta es la cuarta temporada, comenzamos en el verano del 2020, después de que nos azotara en cierta manera la pandemia y no podíamos estar en lugares cerrados, surge esta idea y realmente fue exitosa, esto permitió que las otras temporadas las siguiéramos manteniendo”.

“La gente realmente está agradecida de esta posibilidad que tienen de hacer actividad física, de hacer recreación, son muchos los participantes de cada plaza, actualmente se dictan las clases en la plaza Yebrín 8 a 9 de la mañana, en el barrio Foetra y, por otro lado, en la plaza Eusebio Marcilla, de las 9.15 a las 10.15, se seleccionaron estos días ya que lunes, miércoles y viernes funciona la colonia de verano”, especificó en cuanto a la actividad.

Y luego continuó: “En febrero, cuando culmine la colonia, vamos a agregar dos plazas más, eso es algo que después lo vamos a comunicar, creo que es una posibilidad que tienen nuestros vecinos, de algo que les hace bien y que es gratuito, sobre todo en este momento donde la situación es tan crítica, no todos pueden pagar un gimnasio o ir a pilates o hacer yoga, esto no es solo recreación, sino que también es actividad física, que a ellos les hace muy bien, no solo para el cuerpo, sino de manera integral, cuerpo y mente”.

“Alegría y contención”

Para cerrar, la directora del área destacó que “esto es algo que vamos a sostener, siempre estamos buscando nuevas posibilidades para que los adultos mayores salgan de sus casas y puedan reencontrarse con el otro, puedan hacer actividad física y además puedan relacionarse con sus pares, que es algo tan importante, esto es lo que nos pide el intendente Pablo Petrecca, y en este sentido vamos a seguir avanzando, a pesar de que la situación del país es muy difícil, y los jubilados la verdad están pasando momentos muy duros, desde el Municipio tratamos de llevarles alegría y contención a espacios donde ellos puedan expresar lo que sienten y puedan encontrarse con sus amigos además de hacer actividad física”.