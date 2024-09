Modalidad innovadora: elongación postural para niños y adolescentes

La elongación postural para niños y adolescentes comenzó a desarrollarse en Junín en el Gimnasio Flex, dedicada para chicos a partir de los 8 años. La kinesióloga Paula Gabrielli, quien dicta las clases, dialogó con TeleJunín y se refirió a los inicios de esta modalidad innovadora en la ciudad.

“Soy especialista en RPG, que es reeducación postural global, y hace dos años que estamos con un grupo de chicos. La idea se me ocurrió porque tenía pacientes en consultorio y no quería tenerlos quietos durante una hora”, indicó.

“Se me ocurrió hacer grupos de chicos, en los cuales trabajamos lo que es la parte de flexibilidad, un poco de fuerza y hacemos ejercicios musculares. De esa manera, mezclamos un poco el trabajo entre todo y logré que los alumnos lo pudieran mantener en el tiempo”, expresó.

Además, Gabrielli contó cómo llevó a cabo la idea y cuál es el objetivo principal de esta actividad.

“A mí lo que me interesaba era que no empiecen y a los dos meses no vengan más, dado que la mayoría tiene como alguna alteración morfológica -sobre todo escoliosis o pie plano-, entonces son alteraciones que requieren de un tiempo”, manifestó.

“Logré que ellos lo tomen como una actividad más. Lo hacemos una vez por semana para que no se cansen y de esa manera ellos vienen todo el año. La realidad es que no va a ser como una clase de deporte, vóley o demás. Es importante que ellos tomen la responsabilidad de venir y de hacerlo durante todo el año”, aseguró.

“Trato de llevarlos hacia donde ellos van porque, si no, se aburren. Es un trabajo muy específico de elongación, que a nadie le gusta elongar, y lo logré con un trabajo más grupal”, sostuvo.

La kinesióloga mencionó su forma de trabajo para cada uno de los jóvenes e hizo referencia a las distintas patologías de sus alumnos.

“Cuando los chicos empiezan, hago una evaluación. Generalmente vienen derivados del pediatra, del traumatólogo o del especialista en columna. En base a eso, yo los evalúo y después arrancan con la actividad. Al final del año, volvemos a hacer una evaluación para ver cómo evolucionaron y si hay que hacer alguna placa o algún seguimiento”, afirmó.

“Tengo chicos desde los ocho años hasta aproximadamente los 15 años, y es el momento justo para empezar a trabajar sobre todas las alteraciones como la escoliosis, la hipercifosis y las malas posturas. No es una clase de gimnasia de las normales, sino que es una clase bien dirigida a cada uno. Por eso son poquitos nenes, porque la idea es que yo los pueda ir corrigiendo y trabajarlo”, concluyó.