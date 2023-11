Se esperan más precipitaciones en la Región y llega el alivio para el campo

El clima en la región pampeana viene afectado por los efectos de El Niño, y noviembre está terminando con “un patrón de lluvias que trae alivio a áreas afectadas por la sequía”, destacó el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que señaló que “se esperan más precipitaciones en los próximos días, lo que podría tener un impacto positivo en la producción agrícola”.

El análisis indicó que “durante los últimos días de octubre y a lo largo de noviembre, las lluvias han ganado en cobertura y frecuencia, especialmente en el sector este de la región pampeana”.

Sin embargo, señaló que “el oeste seguía sufriendo condiciones secas”, pero según el informe de la GEA, “esto comenzaría a cambiar con la llegada de nuevas lluvias en la última semana de noviembre”. Asimismo, puntualizó que “el sudoeste y el noreste bonaerense son algunas de las zonas que podrían beneficiarse con acumulados importantes”. También destacó que “se pronostican lluvias para Córdoba, que eventualmente podrían extenderse a San Luis”.

“En el caso de Santa Fe, se espera que las zonas del sur y el norte sean las más beneficiadas, mientras que Santiago del Estero está en el camino del evento, aunque los volúmenes de lluvia que recibirá siguen siendo inciertos”, precisó la BCR.

Explicó que “estas lluvias son cruciales para mejorar las reservas de agua en los suelos de la región pampeana, lo que tiene un impacto directo en la producción agrícola”. Además, indicó que “se espera que esta temporada se alcancen cifras récord en la producción de soja y maíz, en contraste con el ciclo anterior que se vio afectado por la sequía”.

Por otro lado, señaló que “a medida que el verano se acerca, existe la posibilidad de que Argentina experimente olas de calor significativas”, y precisó que “aunque hasta ahora las temperaturas máximas diarias se han mantenido por debajo de los valores típicos para noviembre, esto podría cambiar en el futuro”.

El Niño, de intensidad moderada

En cuanto al fenómeno de El Niño, el análisis afirmó que “los modelos de pronóstico indican que Argentina seguirá experimentando un Niño de intensidad moderada en los próximos tres meses”.

“Aunque ha habido un calentamiento en el Pacífico Ecuatorial Central, lo que se conoce como Niño Costero, los índices mensuales de anomalía no han sufrido cambios significativos. Esto es una excelente noticia para Argentina, ya que el Niño moderado está contribuyendo a aliviar los efectos de la sequía y a impulsar la producción agrícola del país”, subrayó la BCR.

Rindes irregulares para el trigo

Como informó este diario, comenzaron por estos días a cosecharse los primeros lotes de trigo en Junín y la zona, con rendimientos dispares como consecuencia de la sequía y de las heladas. Rosana Franco, presidenta de la filial local de la FAA, afirmó: "Aunque no tenemos información de rindes todavía, hay lotes muy buenos y otros, muy malos. Las heladas y las lluvias dispares afectaron el cultivo, incluyendo la calidad. Los lotes fueron muy irregulares".

Alejandro Signorelli, jefe de la Agencia de Extensión Rural INTA Junín, afirmó: "Ya hay algunos lotes que se cosecharon, aquellos que se utilizan para darle de comer a los animales, se trata de trigos que no iban a prosperar, esos fueron los primeros que se levantaron”. Y agregó que "aún faltan un par de semanas para entrar en plena trilla de trigo. Creo que, a partir de la primera semana de diciembre, ya vamos a estar en plena cosecha".

Sobre los rindes, Signorelli afirmó: "Aún no tenemos estimaciones porque los lotes fueron muy irregulares, tenemos estos lotes que la verdad no rindieron y fueron a pastoreo, otros que hicieron rollo, otros que seguramente van a rendir muy bien porque se los ve muy bien".

“Hay mucho trigo, pero seguramente más hacia fin de año va a salir el informe del trigo, con rendimientos muy variables, principalmente porque se dieron dos situaciones importantes: primero, que llegaron a floración en plena sequía y no les llovió, pero aquellos lotes que tuvieron un poco de mejor manejo, con rotación, con buena cobertura y con almacenamiento de un poco más de agua, seguramente van a andar muy bien", indicó.

En segundo lugar, Signorelli señaló que "la helada del 12 de octubre hizo mucho daño, con mucha pérdida y en las recorridas que salíamos a hacer, encontramos entre un 20, un 30, y hasta un 70% de pérdida, principalmente por grano que no cuajó, que no desarrolló flor y no pudo llenarse. Así que en ese sentido va a haber una heterogeneidad de rendimiento importante".