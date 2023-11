Destacan beneficios de la meditación y la respiración para mejorar la salud

La Fundación Internacional El Arte de Vivir trabaja desde hace 40 años en programas sociales y humanitarios aportando herramientas para el fortalecimiento del individuo, la familia, la comunidad y las instituciones, restableciendo los valores humanos.

En Junín, Yamila Laius tiene su propio espacio de El Arte de Vivir y durante la semana visitó los estudios de TeleJunín para contar sobre la importancia de la meditación que pueden practicar todas las personas con o sin experiencia en la misma.

En ese sentido, Laius manifestó que "lo que hacen realmente las técnicas es hacer que podamos conectarnos con nuestra esencia, con eso que somos, que es la alegría, el entusiasmo, la paz, el amor. Podemos descansar mejor, reducir la ansiedad. También sube mucho el sistema inmune. Son técnicas que realmente hacen que tengamos mejor calidad de vida, tanto emocional, física, como mental".

Por su parte, la instructora de yoga consideró que "la mente tiene varios estados: uno es el estado despierto, como estamos nosotros ahora, otro es dormirse, entrar en el sueño y hay un cuarto estado que es el estado meditativo: esa es la meditación que es relajarte, pero con conciencia".

En sintonía, Laius remarcó que "cuando te sentás a meditar podés tener un descanso en la mente. De hecho, dicen que meditar por 20 minutos equivale a cuatro horas de sueño. Te das el descanso, pero vos estás consciente de los ruidos".

Y añadió que "la respiración es la base de todo. Fue lo primero que hicimos cuando vinimos a este mundo, que fue inhalar, y lo último que vamos a hacer, que va a ser exhalar. En el medio pasamos la vida respirando, pero sin tomar conciencia de que la respiración tiene el poder de traer nuestra mente al momento presente”.

La importancia de la meditación

Laius destacó que todos podemos meditar. En tal sentido, afirmó que "muchos me dicen, no puedo dejar la mente en blanco. Y yo qué les digo: la mente en blanco la vas a dejar cuando estés en el cementerio. Si podés reducir los pensamientos, ya lo estás logrando. De eso también se trata el yoga de relajación. A través de su práctica, las modulaciones de la mente tienden a reducir los pensamientos".

Por ello, la instructora de El Arte de Vivir remarcó: “Después de la pandemia quedamos con muchas secuelas. El encierro y la ansiedad pegó también en los niños chiquitos. Yo lo veo: doy clases de yoga para niños y hay muchos con ataques de ansiedad, con tan solo 8 años”.

Un cambio radical en su vida

Laius es contadora pública, pero desde hace seis años dejó la profesión para dedicarse a su verdadera pasión que es el yoga, la meditación y las distintas herramientas de sanación e introspección personal.

"Con esto encontré justamente salud física, emocional y mental. No digo que todos tengan que hacer lo mismo. Podés tener cualquier profesión, pero sentarte 20 minutos a respirar, a meditar y dejar los problemas atrás es algo que puede hacer cualquiera que tenga voluntad", indicó.

"Sé que la mente del ser humano tiene una tendencia a decir todo que no. Entonces, dicen, naturalmente, 'no tengo tiempo'; yo era una de esas. Tardé cinco años en tomar el curso. Me lo recomendó una amiga y esperé, porque creía que no tenía tiempo. Pero sí que lo tenía, nada más que lo usaba en otra cosa", sostuvo Laius.

Y añadió: "El tiempo está, para mí, eso es ponerse como prioridad. Si vos no estás bien, no podés dar lo que no tenés. Si no estás bien, ¿qué le vas a dar a los demás, a tu familia, a tus amigos? Dedicarse 20 minutos a uno; todos los tenemos".

Con relación a la Fundación El Arte de Vivir, Laius destacó que “es una fundación donde somos todos voluntarios en lo que hacemos. Hay variedad de actividades, hay gente que cocina; voluntarios que traducen cursos de un montón de cosas podés ir a hacer, para brindarle el mejor servicio de cada curso al resto que va a tomarlo".

Su experiencia en India

Laius viajó y conoció cómo se relacionan en India con la espiritualidad. "Para mí la India es la tierra de la espiritualidad, igual no significa que meditan todos. Sí son muy espirituales, como una tierra donde hay muchas religiones. Y que cada uno lleva su ritual, pero como que se conectan con ese algo más que tenemos, con esa fuente", resaltó.