"La Muni en tu Barrio" desplegó un nuevo operativo en el barrio 11 de Julio

Se realizó una nueva edición de "La Muni en tu Barrio" con la presencia nuevamente en el barrio 11 de Julio. Desde las áreas municipales presentes en la jornada destacaron el crecimiento que tuvo la iniciativa y afirmaron que “se planea hacerlo de manera cíclica para que todos los vecinos se vean beneficiados, a su vez se trabaja en la difusión del programa para que más vecinos se acerquen en futuras visitas”.



Al respecto de la implementación de este programa, Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social, expresó: “Es importante seguir desarrollando esta propuesta y llevarla adelante en los diferentes puntos de Junín, Ya hay otras fechas planificadas, la idea es ir promocionando con tiempo para que los vecinos se enteren y lo aprovechen, porque hay un montón de servicios que se acercan al barrio y agilizan diferentes tramites, es muy beneficioso”.



Y al mismo tiempo, el funcionario detalló: “El viernes 24 de noviembre vamos a estar en Fortín Tiburcio, y en diciembre, vamos a estar el 1 de diciembre en el barrio Ramón Carrillo y el 15 de diciembre en el barrio La Merced, reitero, el propósito es que los vecinos se enteren de la implementación de este programa”.



“En el 2024 vamos a comenzar a hacerlo de manera cíclica, sobre todo para que el vecino se entere que las fechas ya van a estar con tiempo y se puedan organizar, somos muchas las áreas que estamos presentes para resolver dudas, consultas o bien realizar un acompañamiento en lo que necesites, las direcciones de Zoonosis, de Adultos Mayores, la OMIC, la Secretaria de Salud, de Desarrollo Social, el Departamento de Educación Vial, realmente es un trabajo integral”, especificó.



Para cerrar, Llovet afirmó que “el Intendente siempre nos solicita que no seamos funcionarios de escritorio, que no nos quedemos en las oficinas y que salgamos a ofrecer los servicios que el Municipio tiene, concretar cercanía con el vecino, en ese sentido es muy valorable y vamos a seguir trabajando para crecer día a día”.



Seguidamente, La titular de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios del Municipio, Alejandra Tomasone, destacó el vinculo que se genera con el vecino y dijo: “Desde el comienzo de la propuesta estamos integrando La Muni en tu barrio, es importante estar cerca del vecino, poder tener ese contacto y esa cercanía que nos permite el día a día para resolver inquietudes es muy satisfactoria”.



“Nosotros desde la OMIC estamos siempre en disponibilidad para la comunidad, existen cuestiones particulares, como pueden ser las compras online, donde realmente tenemos muchos reclamos, lo que nosotros tratamos de hacer es asesorar en cuanto a fechas exclusivas donde este tipo de compras son las protagonistas”, sostuvo.



Haciendo referencia al Cyber Monday, Tomasone indicó que “en fechas especificas se produce un ida y vuelta con los productores y acá lo que más recibimos son reclamos que realmente en el atraso de la entrega, en el servicio técnico, son cuestiones que quedan como a un lado y no deberían pasar, hay garantías y la ley las impone y se tiene que cumplir, es por eso que asesoramos al consumidor”.



Otras de las áreas presentes en barrio fue la Dirección de Adultos Mayores, Adriana Suma, responsable de la dependencia, reafirmó que “este programa lo venimos desarrollando desde el año pasado y generalmente hay barrios donde el adulto mayor se acerca más, y estamos para escucharlos e intentar resolver sus solicitudes".



Por último, Sergio Pérez Volpin, titular de la Oficina de Empleo del Municipio, señaló: “La valoración de cada edición de La Muni en tu Barrio siempre es positiva, no solo porque el vecino a lo mejor se entera de algún servicio que no sabía que estaba disponible, sino que además puede acceder a ellos de manera simultánea, es decir, puede resolver diferentes asuntos en un mismo lugar y momento”.



“Esto quizá hace que por ahí la gente se involucre más y que comprenda que los servicios que se ofrecen desde el Gobierno de Junín son eficientes, es muy positivo que la comunidad de cada barrio se acerque”, valoró.



En cuanto a la función de la Oficina de Empleo, Pérez Volpin expuso: “en las visitas a cada barrio, nuestra intención es llevar las ofertas actuales que tiene la Oficina de Empleo para que haya una oferta real para las personas que se acerquen, además capacitamos para formar a las personas en cuestiones de presentación, por ejemplo como actuar a la hora de concretar una entrevista de trabajo o de armar un currículum laboral, siempre acorde a la búsqueda actual”.