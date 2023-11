Comenzó la inscripción para la Colonia de Verano destinada a los Adultos Mayores

Como cada año, el programa coordinado por la Dirección de Adultos Mayores y Deportes del Gobierno de Junín volverá a funcionar en la temporada estival venidera desde el 13 de diciembre hasta fines de febrero en el Complejo Municipal. Además de las actividades que se van a desarrollar en dicho lugar, se suman dos plazas como espacios de recreación.



Todas las personas interesadas podrán inscribirse en el Complejo General San Martín o en las oficinas de Gandini 92 donde obtendrán la planilla médica para llenar con la información correspondiente. Además, como es habitual, el Municipio pondrá a disposición un servicio de transporte para trasladar a los abuelos de forma gratuita y segura.



Al respecto, Adriana Summa, titular del área de Adultos Mayores, indicó: “Este es un trabajo enorme entre las diferentes direcciones para que las personas de la tercera edad vuelvan a tener su lugar, espacio que ellos mismos reclaman, requieren y disfrutan”.





“Los profesores de la Dirección de Deportes, junto con David (Forconi) y Claudio (Yópolo) ya organizaron todo con respecto a la inscripción, ya están las planillas y hemos entregado bastantes, la gente venía desde hace más de dos meses preguntando por la colonia de verano, estamos felices de anunciar que ya está todo dispuesto, se está trabajando arduamente en la planificación”, detalló.



A su vez, sobre las inscripciones, Summa mencionó que “las planillas están disponibles tanto en la Dirección de deportes, ubicada en el Complejo Municipal, como en las oficinas de Gandini 92, donde se encuentra nuestra Dirección de Adultos Mayores, las clases van a ser los días lunes, miércoles y viernes, comienzan el 13 de diciembre y finaliza a fines de febrero”.



“Esto es algo que no conlleva una estructura rígida, sino que cada uno puede estar el tiempo que lo desee, si hay alguna actividad que no puede hacer, puede elegir otra, hay diversidad de actividades para ellos, y además, los días que no hay colonia, sumamos las plazas Eusebio Marcilla, frente al Club Junín, y la plaza Yebrín, en el barrio Foetra”, anunció.



Para cerrar agregó: “Los profesores, los talleristas, tienen en su poder algunas planillas y las están entregando a sus alumnos, va a ser una temporada de mucho éxito porque, sinceramente, la están pidiendo demasiado, para ellos es ese lugar de encuentro, de recreación que les hace demasiado bien, una actividad libre y gratuita donde no tenemos un límite de personas para inscribirse porque hay muchos profesores a cargo”.



Seguidamente, Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social del Municipio, destacó la importancia de generar estos espacios para los adultos mayores y dijo: “La verdad que es una linda actividad para desarrollar en el verano, desde el Gobierno de Junín proponemos actividades durante todo el año para ellos, es algo que siempre el intendente Pablo Petrecca nos pide, que estemos cerca de los vecinos, y a eso apuntamos".



"Se hacen actividades en talleres, sociedades de fomento, propuestas deportivas, lúdicas, de recreación, talleres de memoria, en esta época le toca a la colonia de verano, ya están todos muy entusiasmados y eso es algo que nos produce más ganas de seguir trabajando para todos ellos”, reafirmó.



Por otro lado, haciendo referencia al trabajo conjunto de las diferentes áreas municipales, indicó que “las cosas siempre salen mejor cuando son de esta manera, estas dos direcciones juntas proponen todos los años elaborar y planificar cosas, esta temporada la colonia de verano va a ser un éxito”.



“Invitamos a que se anoten, siempre quedan cupos disponibles, que aprovechen, que se acerquen y obviamente también se sumen a la propuesta de las plazas, también es importante la actividad física en estos espacios que son de los vecinos”, concluyó el funcionario.



Por último, el coordinador de Deportes del Municipio, David Forconi, señaló la relevancia que toma la actividad física para los adultos mayores y expresó: “Estamos muy contentos de poner en acción un año más esta iniciativa, para nosotros es muy importante tener este tipo de actividades, y lo vemos reflejado todos los años en la cantidad de adultos mayores que se suman y como la propuesta va creciendo año tras año”.



Sobre la planificación, adelantó que “va a haber diferentes cosas para hacer, caminatas, natación, tejo, baile y un montón de actividades que se van a poder realizar, es una grilla súper integrada, donde los profesores de la Dirección de Deportes trabajaron de manera intensa para lograr un abordaje amplio”.



“También estamos contentos de anunciar que, como todos los años, el transporte va a estar a disposición para que las personas mayores puedan llegar al complejo, los van a pasar a buscar cerca de su casa, su barrio y así sea más fácil el acceso al complejo, invitamos a que se sumen a esta actividad que realmente es muy linda, atrayente y beneficiosa para la salud”, afirmó para cerrar.