Por la falta de insumos médicos: admiten que se reprogramaron cirugías en Junín

En clínicas bonaerenses hay problemas para acceder a los insumos protésicos, elementos de cirugía, contrastes y hemodinamia. El tema se agravó desde las PASO, cuando el Gobierno nacional implementó una devaluación importante, que derivó en una disparada del precio de los insumos importados.

Según Daniel Reija, presidente de la Asociación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires distrito 1 (con cabecera en La Plata), a fines de octubre persistieron muchos problemas con los insumos del rubro de la salud. Asimismo, en Junín, las clínicas advirtieron sobre dificultades para acceder a prótesis e insumos médicos.

El directivo de Acliba 1 remarcó que “se están difiriendo cirugías y principalmente se atienden las oncológicas y las de urgencia. Las que se pueden diferir se están reprogramando”. Sobre las prácticas, indicó que “las tomografías y resonancias se realizan sólo para internados y urgencias. En el caso de ambulatorios está restringido. Prácticamente no hay contraste para hacerlas”.

Resaltó Reija que “el contraste no sólo afecta a las tomografías, sino también a hemodinamia, se preserva para las urgencias, para no quedarse sin la posibilidad de hacer un estudio en caso de infartos”.

Las restricciones no sólo afectan a nuestra región. En la provincia de Buenos Aires la situación es similar. Néstor Porras, presidente de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba) dijo que “tanto las instituciones de La Plata que están en la federación, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, se está postergando todo lo que se pueda reprogramar. Es un problema nacional, cada vez más creciente, la falta de insumos que genera numerosas complicaciones. Se da prioridad a urgencias y tratamientos con inmediatez. Se nota muchísimo la falta de insumos”.

“Hasta que no se tome conciencia que la salud no es un elemento de bazar, de supermercado, será difícil revertir esta situación. En las distintas especialidades falta algo, tratamos de darle prioridad a lo urgente. Y dentro de lo razonable poder ir reprogramando lo que no es urgente”, agregó Porras, quien también dijo que “estamos preocupados porque hay momentos que si no tenés los insumos que requerís para el paciente la situación se hace difícil”.

En Junín

Doctor Marcelo Iurescia, jefe del Departamento de Auditoría Médica de la obra social y medicina prepaga de clínica La Pequeña Familia, fue consultado por Democracia, por el tema de la falta de insumos médicos y reprogramación de intervenciones quirúrgicas.

El especialista apuntó a lo sucedido en los últimos meses respecto a esas inquietudes: “En realidad, ha sido un año difícil por los vaivenes de la economía – dijo el médico auditor Iurescia- pero uno debe mencionar que posteriormente a las PASO con la devaluación el problema de insumo se incrementó en forma muy importante, por una parte porque los precios subieron mucho más que la devaluación, y por otro lado, empezaron a faltar insumos de todas las especialidades”.

“Uno podría atribuir esto que pasó, después de las PASO, a que no se sabía cómo iba a terminar la escapada del dólar y evidentemente todos los proveedores no sabían a qué precio iban a tener que reponer. Ahí, prácticamente lo único que podíamos resolver era la urgencia, comprando a cualquier precio, prácticamente pagando al contado y en ese momento ya empezamos a tener problemas para la resolución de cirugías y comenzamos a reprogramar porque no teníamos garantía de entrega”, apuntó.

Iurescia señaló que eso se mantuvo, casi permanentemente hasta las Elecciones generales, “cuando los insumos nunca bajaron de precio, siguieron elevados y tuvimos que empezar a cotizar una semana antes la cirugía”.

“Antes de las elecciones tuvimos que suspender las cirugías traumatológicas porque no teníamos entregas de materiales: prótesis de cadera, prótesis de rodilla, todo ese tipo de insumos desaparecieron del mercado en los días previos a las elecciones”, reiteró.

“En el caso de las cirugías de mayor complejidad, las cardiovasculares, los insumos desaparecieron del mercado. Hay muy pocos proveedores de insumos de cirugías cardiovasculares, principalmente pediátricas. Aún hoy no hemos podido normalizar ese rubro, por lo cual hay muchas cirugías que se han tenido que reprogramar, más que programar, suspender. Hoy para los insumos cardiológicos, los importados en un ciento por ciento, prácticamente no hay garantías de entrega”, advirtió.

Los pacientes

A la pregunta cómo abordaban estos inconvenientes con los médicos, con los responsables de operar a los pacientes, Iurescia respondió: “Los médicos conocen la situación. El tema es también las dificultades que se han generado a los pacientes. Es decir, cuando alguien se programa para una cirugía tiene toda una organización familiar, una planificación laboral, y si es alguien que va a la escuela se generan situaciones no solo para esa persona sino para todo el entorno familiar, cuando de golpe, tres días antes le tenés que decir que no hay insumos para la operación”.

“A los médicos eso le genera una situación desafortunada; a las instituciones, pérdidas porque le quedan horas de quirófano vacías; la gente se fastidia por la falta de los insumos. Se produce todo un círculo de malestar y no depende de ninguno de estos actores. Esa es la realidad. Son momentos de mucha incertidumbre que no han terminado de resolverse”, afirmó Iurescia.

“Muchas de las urgencias se han ido resolviendo – aclaró- . Nos ha tocado en suerte no tener que resolver grandes urgencias, pero la incertidumbre está”.

Impactante suba de precios

Por su parte el doctor Gabriel Erbiti, director médico de Clínica Centro, manifestó: “La situación es preocupante e impacta en varios sectores de la clínica porque por un lado hubo un notable aumento de los precios, desde las PASO hasta ahora hubo entre un 200 a 300 por ciento de aumento en los precios tanto de insumos y como de medicamentos. Algo que es muy complejo y difícil porque a las clínicas, las obras sociales (los financiadores) no le aumentaron las prestaciones en la misma proporción”.

“Por otro lado, hay cosas que están faltando, o se está especulando como que no hay pero en realidad sí, pero por el tema precios no está disponible”, acotó. El doctor Erbiti también hizo mención de la faltante de prótesis para cirugías puntuales, por ejemplo de traumatológicas, que se han suspendido o pospuesto. “Los financiadores, las obras sociales, son los que aportan la prótesis para cada caso. Se suspenden o se posponen cirugías por falta de prótesis”, dijo.

A la pregunta, en su opinión a qué se debía esto, a la inflación, a la especulación, el entrevistado señaló a ambas causas. “La situación es sumamente preocupante. Se han tenido que reprogramar cirugías cuando hay prótesis de por medio, cuando se necesitan prótesis. El resto de las prestaciones se están dando. La clínica está funcionando normalmente pero con todos estos entretelones, de estar buscando precios e insumos para que el stock no se nos venga abajo”, detalló.

Finalmente sobre cómo habían reaccionado las obras sociales del ámbito local y los pacientes incluso, ante el problema, el entrevistado respondió que trataban de que el problema no impactara de lleno al paciente. “La gerencia contable está permanentemente buscando insumos, precios, etc. En algunos pacientes se pospone la cirugía y en otros, que están internados en la clínica, se quedan más tiempo esperando la prótesis”, apuntó.