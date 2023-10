Se viene la consulta popular para elegir delegados

Finalmente, y por la oficialización de más de un candidato, el próximo 5 de noviembre la consulta popular para la elección de delegados en el Partido de Junín se llevará a cabo en las localidades de Agustín Roca, Morse y Saforcada, de 8 a 16 horas. En tanto, en Agustina y Fortín Tiburcio, por haberse presentado un solo candidato, no habrá consulta.

Así quedó confirmado tras la reunión celebrada por la Junta Electoral que preside el concejal Gabriel D´Andrea y conforman además el concejal Lautaro Mazzutti y los funcionarios Agustina de Miguel y Juan Fiorini. Vale destacar que esta consulta popular se realizará mediante la utilización del voto electrónico.

Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio, informó que "en su resolución, la Junta Electoral de la Consulta Popular No Vinculante en la elección de Delegados Municipales en las Localidades del Partido de Junín, a desarrollarse el día 5 de Noviembre de 2023, determinó que, en Agustina, el único candidato oficializado es el actual delegado Leandro Mignacco, al igual que en la localidad de Fortín Tiburcio, donde solo se oficializó la candidatura del actual delegado, Darío De Francesco".

"En tanto, en Agustín Roca, los candidatos serán: Evelina Bustamante, María Muñoz, Joana Pietrowsky y David Manzur. En Morse, habrá tres candidatos: María Sofía, Daniel Alonso y Gonzalo Pugliese.Y Saforcada también tendrá tres postulantes: Juan Carlos Nápoli, María Carini y Leandro Delamer", agregó la funcionaria. De Miguel remarcó que "las elecciones comenzarán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 16 horas".

Por otro lado, la secretaria de Gobierno señaló: "Hemos ratificado además la resolución de Acta de fecha 20 de octubre de 2023, por la que se establece que en las Localidades donde al vencimiento del plazo de inscripción se presentó un único postulante, no se efectúe la Consulta Popular No Vinculante para Elección de Delegados. Por eso, se ha proclamado como ganadores de la Consulta Popular No Vinculante para Elección a Delegados Municipales a los siguientes candidatos, oficializados por resultar ser los únicos postulantes inscriptos en sus Localidades: en Agustina, a Leandro Mignacco; y en la Localidad de Fortín Tiburcio, a Darío De Francesco".

Para finalizar, de Miguel recordó, respecto de quienes están habilitados a votar, el próximo domingo 5 de noviembre, que según "la Resolución de Acta de fecha 11 de octubre de 2023 de la Junta Electoral, se dispone la utilización de los padrones confeccionados por el Juzgado Federal con Competencia Electoral para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del año 2023. También se recuerda que los vecinos que se acerquen a votar deberán hacerlo con Documento Nacional de Identidad y solo podrán hacerlo aquellos que tengan asentado en el mismo domicilio dentro de la respectiva Localidad o Cuartel que se constituye como Distrito Electoral".