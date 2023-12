Reunión entre delegados y consejeros escolares para coordinar acciones de trabajo

Tras el cambio de autoridades el 10 de diciembre, se van llevando adelante diferentes acciones de trabajo que permiten evaluar la situación de obras en desarrollo y de aquellas con las que se puede avanzar en los próximos años. Destacan la importancia de profundizar el trabajo conjunto entre el Municipio, los consejeros y las cooperadoras para el beneficio de toda la comunidad educativa.



Una vez concluida la reunión, Marcelo Alsina, presidente del Consejo Escolar, manifestó: “Organizamos este tipo de reuniones todos los años con los delegados municipales con el objetivo de generar acciones conjuntas, esta tuvo la particularidad de convocar también a los ex delegados que tuvieron un compromiso fundamental con las instituciones educativas y a quienes les agradecemos por todas las gestiones que hicieron”.



“El propósito fundamental de todo esto es poder seguir de la misma manera, como lo hicimos a lo largo del tiempo de gestión a través del trabajo en equipo que siempre pregonamos”, resaltó Alsina y añadió: “La coordinación permanente es lo mejor que les puede pasar a todas las instituciones educativas del Partido de Junín, especialmente con el ojo puesto en el beneficio de los chicos y docentes de las diferentes escuelas”.



A su turno, Mauricio Mansilla, ex delegado de Agustín Roca, expresó: “Como bien mencionó Marcelo, lo más importante de todo es continuar con el trabajo en equipo como hasta ahora, nosotros desde Roca pudimos demostrarlo en lo que fue nuestra gestión, tal es así que cuando ingresé el año pasado mantuvimos una reunión rápida con el Consejo Escolar y hablamos de la necesidad de concretar el SUM en la escuela de nuestro pueblo, pudimos avanzar y ya falta muy poco para finalizarla”.



Seguidamente, Mansilla expuso que “para lograr este tipo de obras fue importantísimo el trabajo en equipo con las tres patas involucradas, el Consejo Escolar, el Gobierno de Junín y las cooperadoras de las instituciones”, y amplió: “Gracias a este trabajo los chicos de nuestra comunidad van a poder disfrutar dentro de poco tiempo del nuevo SUM”.



“Me pareció sumamente importante este encuentro porque me permitió contar y transmitir la experiencia que vivimos, sobre todo para los nuevos delegados como en el caso de Guillermina (Sofía) de Morse, Evelina (Bustamante) en Roca y así seguir trabajando e incentivando para que esto no se detenga ni caiga”, sostuvo y añadió que “se vienen tiempos difíciles en la gestión, pero si trabajamos en equipo las cosas van a ser más sencillas”.



Por su parte, María Guillermina Sofía, delegada en funciones de Morse, consideró: “Tenemos las mejores expectativas puestas en este trabajo conjunto, personalmente vengo de una cooperadora de la escuela primaria y también estuve en la secundaria y sé del trabajo que hace el Consejo Escolar, del compromiso de Marcelo y del Gobierno de Junín con respecto a la educación”.



“La idea es profundizar este trabajo en equipo que viene dando muy buenos resultados, estoy feliz porque se va poder avanzar con una obra que hacía falta en el pueblo con la participación de las tres cooperadoras juntas y desde el Municipio nos comprometemos a impulsar eventos y organizar propuestas para acompañarlos en todo los que precisen”, afirmó Sofía.



Por último, la delegada dijo que “en los momentos en que precisemos respuestas sabemos que vamos a contar con el apoyo de Marcelo, ya sea a través de una palabra, un consejo, una idea y estoy convencida de que será una gran gestión para todos”.