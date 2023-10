Juntos está en crisis a nivel nacional, pero en Junín sostienen “la unidad”

El riesgo de fractura en Juntos por el Cambio de cara al ballotage del 19 de noviembre (ver página 8) ya genera coletazos locales. En efecto, los distintos socios del frente expresaron ayer sus puntos de vista, matices y posicionamientos, con un denominador común: mantener la unidad del frente en el terruño.

En un comunicado, Juntos por el Cambio afirmó que “la unidad, en Junín, no está en discusión”. Y agregaron: “Queremos enfatizar nuestro firme compromiso con la unidad en nuestro distrito, la unidad de la mesa local de JxC no está en discusión, garantizando al mismo tiempo el trabajo en unidad también en nuestro bloque de concejales”.

“Entendemos que la diversidad de opiniones y perspectivas enriquece nuestro espacio y es un reflejo de la democracia que defendemos. Sin embargo, consideramos de vital importancia, en el contexto del próximo ballotage, y ante las diferencias naturales que puedan surgir en un espacio plural como el nuestro, mantener un espíritu de unidad para seguir trabajando incansablemente por el bienestar de los vecinos de Junín, quienes nos eligieron una vez más para gobernar, así fue reflejado contundentemente en el voto”, consideraron.

Y llamaron a “no subestimar a los vecinos, ya que el voto es un derecho fundamental del pueblo y será la ciudadanía la que, a través del sufragio, decida quién será el próximo presidente de los argentinos”.

Pro

Juan Fiorini, secretario general del municipio y concejal electo de Pro, afirmó a Democracia: “El voto es de la gente y, más allá de la postura que adopte Juntos por el Cambio, creo que el voto es individual y será la gente la que defina el destino del país”. Y añadió: “Juntos es una alianza de varios partidos, así que puede haber diferencias, pero esto no debería ser un condicionante para la unidad de Juntos”.

Coalición Cívica

Rodrigo Esponda, concejal de Junín y vicepresidente de la Coalición Cívica (CC) bonaerense, afirmó a Democracia que “la gente va a tomar la decisión pensando en qué es lo mejor para la Argentina”. Y añadió: “Más allá de que la Coalición Cívica se expresó, institucionalmente, y remarcó que no está a favor ni de Massa, ni de Milei, esto no quiere decir que la dirigencia vaya a direccionar el voto, porque no debe ni puede direccionar el voto de los ciudadanos, que son inteligentes, capaces y deciden de manera individual qué creen que es lo mejor”.

Y el dirigente carriotista respaldó la posición del partido: “No podemos cambiar de opinión de un día para otro o lo que decíamos que no era bueno, ahora decir que es bueno”. “En lo personal, no tengo una posición tomada, vamos a ver cómo siguen las cosas, hasta ahora no he escuchado nada que me lleve a inclinarme por uno u otro candidato. Lo de Massa está claro que es una continuidad del kirchnerismo, con más inflación, más desocupación, con más populismo y clientelismo político, que nos llevó a una degradación social enorme; y lo de Milei es una gran incertidumbre, que no sabemos en qué puede terminar”, consideró.

“No he tomado una determinación, pero seguramente la voy a tomar y voy a votar a favor de alguien y no en contra de alguien”, dijo. “El triunfo de Pablo Petrecca fue muy bueno, ya que, ante un nuevo escenario, donde se generó una elección de tercios en las PASO, las diferencias no podían ser tan grandes como en elecciones anteriores, porque el voto se iba a dividir entre más candidatos”, señaló.

Y amplió: “Por lo tanto, una diferencia de seis puntos en favor del intendente me parece que es contundente, sobre todo cuando había una ola de crecimiento de Sergio Massa, que hizo una excelente elección -y también hizo una excelente elección Valeria Arata-, pero me parece que los juninenses priorizaron, independientemente del voto nacional y provincial, la gestión de Petrecca. Y lo entiendo como un respaldo al trabajo de los últimos ocho años, por lo que es un doble compromiso para seguir gestionando y trabajando para que Junín siga creciendo”.

UCR

Juan Pablo Itoiz, concejal de la UCR de Junín, afirmó a Democracia: “Nadie es dueño de los votos, nadie puede arrogarse la voluntad popular y me parece que la definición que adoptó el radicalismo, de manera orgánica, institucional, es lo que corresponde, son los ciudadanos, mediante su libre expresión, los que deciden”. Y cuestionó: “La actitud de Bullrich y Macri, de actuar de manera inconsulta, sin respetar los procedimientos de toma de decisiones de Juntos por el Cambio demuestran una clara actitud de ruptura y seguramente esto va a arrastrar al Pro como partido, que dudo sobre su continuidad”.

“Somos radicales, representamos a nuestro partido y a nuestras ideas desde toda la vida, y así obramos en consecuencia, que es algo que nos diferencia de esta actitud de Bullrich y Macri”, agregó. “Más allá de las posiciones a nivel nacional, entiendo que tenemos una responsabilidad a nivel local, que es representar a los miles de juninenses que votaron el domingo por Juntos por el Cambio y creo que debemos continuar con este espacio de encuentro, dotando de gobernabilidad y garantizando en los hechos aquella voluntad que se expresó el domingo en Junín. Debemos sostener la constitución, en Junín, de Juntos por el Cambio”, remarcó.

En tanto, Sergio Adaro, referente peronista en Juntos, afirmó a este diario: “Superada esta instancia de la última elección, quienes pertenecemos a Juntos siento que tenemos una libertad de acción. Nadie se puede arrogar el direccionamiento de los votos que tuvo Juntos, sobre todo porque nada tenemos que ver con Milei y, mucho menos, con Massa, que representa la inflación y la pobreza que estamos sufriendo. Y por otro lado un Milei que ha hecho propuestas inaceptables, como la dolarización, que ya no es tanto, la libre portación de armas, que hoy la niega, la política de váuchers para la educación, la eliminación de los planes sociales, la eliminación del Banco Central.

Creo que Juntos representa otra posición con respecto a la sociedad. No hay ni siquiera cercanía con los candidatos que hoy quedaron en el ballotage como para decir que votamos a uno o a otro. Cada uno decidirá en el cuarto oscuro qué hacer con el voto. El radicalismo ha tomado una buena posición, esperemos que el resto del Pro, que no se fue con Milei, adopte una posición para poder sostener esta coalición, un nuevo Juntos que está surgiendo y que, con el tiempo, volverá a consolidar su posición”.