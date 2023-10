Esponda, sobre el ballotage: “No podemos cambiar de opinión de un día para otro”

Rodrigo Esponda, concejal de Junín y vicepresidente de la Coalición Cívica (CC) bonaerense, se refirió al ballotage del 19 de noviembre próximo y, en una entrevista con Democracia afirmó que “la gente va a tomar la decisión pensando en qué es lo mejor para la Argentina”.

Y añadió: “Más allá de que la Coalición Cívica se expresó, institucionalmente, y remarcó que no está a favor ni de Massa, ni de Milei, esto no quiere decir que la dirigencia vaya a direccionar el voto, porque no debe ni puede direccionar el voto de los ciudadanos, que son inteligentes, capaces y deciden de manera individual qué creen que es lo mejor”.

Y el dirigente carriotista respaldó la posición del partido: “No podemos cambiar de opinión de un día para otro o lo que decíamos que no era bueno, ahora decir que es bueno”.

“En lo personal, no tengo una posición tomada, vamos a ver cómo siguen las cosas, hasta ahora no he escuchado nada que me lleve a inclinarme por uno u otro candidato. Lo de Massa está claro que es una continuidad del kirchnerismo, con más inflación, más desocupación, con más populismo y clientelismo político, que nos llevó a una degradación social enorme; y lo de Milei es una gran incertidumbre, que no sabemos en qué puede terminar”, consideró.

“No he tomado una determinación, pero seguramente la voy a tomar y voy a votar a favor de alguien y no en contra de alguien”, dijo.

El triunfo en Junín

“El triunfo de Pablo Petrecca fue muy bueno, ya que, ante un nuevo escenario, donde se generó una elección de tercios en las PASO, las diferencias no podían ser tan grandes como en elecciones anteriores, porque el voto se iba a dividir entre más candidatos”, señaló.

Y amplió: “Por lo tanto, una diferencia de seis puntos en favor del intendente me parece que es contundente, sobre todo cuando había una ola de crecimiento de Sergio Massa, que hizo una excelente elección -y también hizo una excelente elección Valeria Arata-, pero me parece que los juninenses priorizaron, independientemente del voto nacional y provincial, la gestión de Petrecca. Y lo entiendo como un respaldo al trabajo de los últimos ocho años, por lo que es un doble compromiso para seguir gestionando y trabajando para que Junín siga creciendo”.

“Contrato moral”

Tras la derrota de Juntos por el Cambio en las urnas, los distintos socios del frente se pronunciaron de cara al ballotage, y la CC emitió un comunicado en el cual toman distancia de las dos fórmulas que competirán en la segunda vuelta. "No es ni con Massa, ni con Milei", aseguraron.

En la carta, titulada "La República y la prosperidad de una Nación no se negocian", el partido de Elisa Carrió expresó: "Hemos luchado toda la vida por el contrato moral, por el contrato republicano y contra la corrupción que llevó a este país a su mayor decadencia. Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el ballotage, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad".

"En consecuencia, no es ni con Massa, ni con Milei. Los votos los deciden los ciudadanos y ejercerán este derecho con total libertad, pero como miembros de Juntos por el Cambio trabajaremos para mantener y fortalecer la unidad", sostuvieron.

El documento también llama a "no escuchar los cantos de sirena a falsos gobiernos de unidad nacional o tentarse con completar algún gabinete novedoso", e insiste en que "ese debe ser un presupuesto de nuestra posición. Seguiremos sosteniendo la unidad de JxC y representando a los más de 6 millones de argentinos que nos acompañaron el pasado 22 de octubre".