“Voy a convocar a juninenses del sector privado a ser parte del gobierno municipal”

La candidata a intendenta de Unión por la Patria, Valeria Arata, adelantó que, en el caso de ser electa, el gabinete de funcionarios no será ocupado en su totalidad por dirigentes políticos, sino que convocará a profesionales, comerciantes e industriales del sector privado.

La legisladora meonista afirmó que “para hacer el mejor Junín, los mejores tienen que formar parte del gobierno municipal. Por eso, si soy electa intendenta, voy a convocar a profesionales, comerciantes, industriales, dirigentes de entidades intermedias, que se desarrollen en el sector privado, para que sean parte de mi gobierno”.

Y agregó: “Estamos convencidos que hay que sumar a los mejores en cada área para hacer el mejor gobierno y para que las y los vecinos de Junín tengan las respuestas y las soluciones que necesitan”. Además, agregó que “en estos días de campaña en los cuales me convocan a presentar mis propuestas a muchos lugares, lo que más me gusta y me llevo son las ideas de los demás. Los chicos de la Escuela Comercial me plantearon varias situaciones que no tenía en cuenta. Seguro las vamos a trabajar con ellos y vamos a encontrar la mejor solución”.

En el mismo sentido, Arata dijo que “conversando con decenas de familias vemos cómo la falta de viviendas es mayor de lo que pensamos y tanto el Colegio de Martilleros como la Asociación de Arquitectos tienen la misma visión y muchas ideas para afrontar desde lo local algunas soluciones al respecto. Seguro vamos a trabajar con todos ellos para que en Junín se vuelvan a construir viviendas”.

“Hay muchos ejemplos más que puedo contar, pasa lo mismo con los industriales del Parque Industrial, con los pescadores deportivos, con el personal de salud, con las ONG, con los comerciantes de los Centros Comerciales. Y tengo el compromiso de convocarlos a todos, para que formen parte del gobierno y en el caso de que no puedan, formarán parte de los equipos de trabajo público – privado para encontrar las mejores soluciones”, aseguró.