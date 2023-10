Frenos, tren delantero y luces, las fallas más comunes al momento de hacer la VTV

Tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día es cada vez más difícil para muchos juninenses, que no pueden afrontar los altos costos. Es que, a los casi 10 mil pesos que sale renovar la VTV, hay que sumarle los gastos de mantenimiento y service del vehículo.

Pablo Aguiar, encargado de la planta de la VTV Noroeste, afirmó a Democracia que las observaciones más comunes en los vehículos son fallas “en los frenos, en el tren delantero y también en las luces, pero lo que más suelen fallar son los frenos, porque es lo que más le cuesta controlar a la gente”.

Y admitió que, a partir del último aumento, hay más dificultades para afrontar los costos. “Hoy no podés saber qué es caro o barato, el precio, cuando se lanzó, era de 43,53 dólares, creo que nunca se va a volver a ese precio, ni siquiera al dólar oficial. Y en cualquier momento, como están las cosas, va a haber otro aumento”, advirtió.

Consultado por las demoras -de varias semanas- en los turnos, dijo: “Los turnos los maneja la Provincia, ese es el problema, nosotros nos atenemos a los que nos va mandando la Provincia. Los turnos se agotan, sin dudas, pero el volumen de trabajo es el normal”.

En un contexto de inflación constante, se registró -como informó este diario- una fuerte suba en la tarifa en Junín y toda la Provincia. Según señalaron algunos juninenses, que se comunicaron con Democracia, para llevar a cabo la VTV tuvieron que abonar un incremento cercano al 50% por ciento con respecto al precio anterior. En este sentido, por autos de hasta 2500 kilos el precio asciende a $9870, mientras que la tarifa anterior era de $6.400.

Con el nuevo cuadro tarifario los abonos son los siguientes: motos, $2.961,10; vehículos livianos hasta 2.500 kilos, $9.870,35; y vehículos pesados de más de 2.500 kilos, $ 17.766,62.

En la Resolución del Boletín Oficial mencionan que las ocho concesionarias que operan en la provincia de Buenos Aires solicitaron la actualización a través de la Cámara que las representa. También se indicó que para determinar el aumento se tuvo en cuenta “los valores aproximados a pactar con el Smata para el personal conveniado del cuatrimestre mayo-agosto 2023, en función de la evolución del índice de precios al consumidor (IPC, Indec y otros índices privados) del cuatrimestre terminado en diciembre”. Además, se incluyeron “los valores ajustados al mes de noviembre” del resto de los costos y gastos declarados por las concesionarias.

De acuerdo al nuevo ordenamiento aplicado durante este año, una vez que el conductor concurra a realizar la VTV, según su actual mes de vencimiento indicado en la última oblea que fue pegada en el parabrisas, y de haber aprobado la misma, el personal de la planta le otorgará un mes de vencimiento extra que será asignado según el último número de la patente. De esta manera, ese mes de vencimiento será el que el vehículo siempre tendrá para realizar la VTV cada 12 meses.

El objetivo de la medida es evitar las congestiones que se producen en las plantas de verificación, sobre todo en los meses de diciembre y enero cuando pasan por allí un 60 por ciento más de unidades que en el resto del año, informó el Ente Regulador de la VTV.

El service, un “dolor de cabeza”

Federico Casado, mecánico juninense, afirmó a este diario que el mantenimiento del auto “se encareció mucho” en los últimos meses. “La VTV sale casi 10 mil pesos y es un problema para mucha gente, ya que es cada vez más difícil acceder a los repuestos, por el dólar, y porque no siempre se consiguen”, señaló. Y agregó: “Es muy difícil pasar un presupuesto hoy en día, los presupuestos se hacen en el momento y al otro día no sabés si lo podés hacer o no. Muchos repuestos no se están vendiendo por la variación del dólar”.

“Hoy, para realizar el service de un auto tenés un costo muy alto, por el precio del aceite, los filtros. Y para hacer la VTV, con lo que valen las cubiertas, mantenimiento de un tren delantero, de un amortiguador, los costos son altísimos. Tener un auto en condiciones y tener una VTV vigente es un costo muy grande, está muy difícil”, reconoció.

Mantenimiento

Por la inflación, mantener un auto ya tiene un costo mínimo de unos 50 mil pesos por mes. En promedio, un auto relativamente nuevo paga de patente unos diez mil pesos por mes, mientras que un seguro completo sale entre 10 y 15 mil pesos. Con respecto al consumo de combustible, el dato es muy variable -de acuerdo a los kilómetros recorridos-, pero se calcula entre 10 y 20 mil pesos mensuales, como mínimo.

A estos gastos hay que sumarle 10 mil pesos de VTV (por año), y el service, que difiere según el modelo, pero tiene un costo aproximado de 80 mil pesos al año (6600 por mes). Sin tener en cuenta el abono de peajes y posibles multas, el total del mantenimiento del vehículo tiene un costo mínimo mensual de 50 mil pesos.

Precios VTV Junín