Nuevas cámaras de seguridad en barrio 11 de Julio

Avanza la instalación de cámaras de seguridad, ya son 470 las cámaras situadas en distintos puntos de la ciudad y el Partido, en consonancia con el Plan Integral de Seguridad desarrollado en conjunto con las instituciones de la comunidad. Ahora fue el turno del barrio 11 de Julio, donde ya se colocaron 18 cámaras, las mismas brindan cobertura también a los predios de hockey y tenis del Club Atlético Sarmiento.



Además, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) destacaron la importancia del funcionamiento de “Ojos en Alerta” que ya cuenta con más de 1.000 vecinos registrados y de los “Puntos Seguros” que ya permitieron resolver situaciones de violencia y emergencias médicas.



Acerca de esto, Leandro Verón, coordinador de Tenis CAS, destacó: “Es mucha la importancia de contar con estas nuevas cámaras de seguridad, porque nos van a brindar mucha más tranquilidad". Luego, agregó: “El sistema de ‘Ojos en Alerta’ sirve mucho para la prevención de los delitos, tanto de aquellos que se cometen en los clubes, como también contra todas las personas que viven en el barrio 11 de Julio”.



Además, Verón agradeció también a “la Sociedad de Fomento de 11 de Julio con Gustavo Funes como presidente de la misma, porque siempre apoya toda la parte deportiva del Club Sarmiento y hace todo lo posible para que el barrio esté bien”.



A su turno, la Dra. Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio, expuso que “esta es una coordinación que implementamos permanentemente entre el Municipio, los clubes y las sociedades de fomento con el objetivo de promover no solamente actividades que tengan que ver con el deporte, sino también para ocuparnos y trabajar para prevenir hechos delictivos y vandálicos contra las instituciones y los vecinos”.



“Esto responde a la función de un Plan Integral de Seguridad que se implementa desde el Gobierno de Junín por iniciativa del intendente Pablo Petrecca, y que se ve reflejado en este caso con nuevas cámaras de seguridad que se colocan en el barrio 11 de Julio, para el beneficio del club y de todos los vecinos que viven aquí”, afirmó.



En continuidad, la funcionaria mencionó que “esta integralidad también incumbe a la reconversión lumínica con las luces LED, con los Puntos Seguros que ya son siete en toda la ciudad, con las cámaras de videovigilancia y con el programa ‘Ojos en Alerta’ que, como bien dijo Verón, es muy bien recibido por parte de los vecinos que saben que se pueden comunicar al 2364660011, para acudir ante cualquier situación que les genere temor o miedo”.



Por su parte, Raúl Orrico, director del COM, explicó: “Como bien dijo Agustina, la seguridad es algo que nos preocupa y nos ocupa todos los días, trabajamos de manera coordinada con este Plan Integral de Seguridad que llevamos adelante por medio de Seguridad Ciudadana con la instalación de más de 470 cámaras y donde habilitamos nuevos dispositivos para este barrio de la ciudad, con el fin de brindar cobertura a las canchas de tenis y de hockey del Club Sarmiento”.



“Trabajamos a diario con todas las sociedades de fomento, con Gustavo (Funes) tenemos un diálogo permanente y cabe destacar que este es uno de los barrios de la ciudad que mayor cantidad de dispositivos tiene con un total de 18”, puntualizó Orrico y agregó: “Trabajamos desde el COM con ‘Ojos en Alerta’ con más de 1.000 vecinos registrados de los que recibimos mensajes permanentes, y luego articulamos con las fuerzas de seguridad para responder cada solicitud”.



Por otra parte, el director también indicó que “continuamos con los Puntos Seguros, hace poco se puso en marcha el séptimo en el barrio La Celeste”, y recalcó que “ya pudimos resolver hace 10 días un evento de violencia de género, como también una situación de una persona que se descompensó en la vía pública con el tótem ubicado en Primera Junta y Padre Ghio, con la articulación necesaria con el sistema de emergencias médico”.



En tanto, Gustavo Funes, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio 11 de Julio, indicó que “estoy realmente muy agradecido con el Municipio porque lo que se está haciendo en 11 de Julio en cuanto a cámaras de monitoreo es muy importante, el vecino hoy está más tranquilo gracias a esto y es para destacar la gestión que se está haciendo en conjunto en este sentido”.



“Estas nuevas cámaras de seguridad se colocaron en un lugar estratégico del barrio para proteger a los vecinos y a los clubes, ya que hubo algunos hechos delictivos y es por eso que agradecemos al intendente y su equipo por apoyarnos, a la Federación de Sociedades de Fomento por estar presentes y a toda la comisión que me acompaña en esta entidad por confiar en mí y seguir trabajando en conjunto”, finalizó Funes.