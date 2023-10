40 años de democracia: Testimonios de las autoridades presentes

Desde las 11 de ayer, una gran cantidad de juninenses se acercaron a calle Roque Sáenz Peña, en familia, con amigos y representando a más de 70 instituciones civiles y deportivas, delegaciones, asociaciones, colectividades, para participar del desfile cívico y celebrar los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país. También participaron del acto funcionarios del Ejecutivo y legislativas, autoridades militares, fuerzas vivas, representantes gremiales, fomentistas e integrantes de las comitivas.

Al final el evento, el intendente Pablo Petrecca, agradeció a todas las instituciones y vecinos que participaron de la conmemoración, y dijo: “La pluralidad de voces, la división de poderes, la diversidad, esto en definitiva es lo que es la democracia, y este evento hay que celebrarlo, Junín trabaja para una integración de toda la comunidad y hoy se pudo ver plasmado en esta gran celebración”.

“Es un año muy importante para los argentinos, llegar a 40 años de democracia ininterrumpida es algo que costó mucho, es para conmemorar, hay que seguir trabajando lo que queda por fortalecer, y el mejor mensaje que estamos dando es en cuanto a esto tiene que ver con el marco del plan hacia los 200 años”, afirmó y luego agregó: “Donde están participando todas las instituciones de la comunidad, aquellas que piensan de una manera, y las que piensan de otra, en algunas cuestiones coincidimos, en otras no, pero se trata de escucharnos, de ver las distintas voces y a partir de allí poder poner un punto en común que es nuestro Junín y esto también habla de democracia”.

“El propósito es el mismo, trabajar en pos de que Junín crezca, considero que el desarrollo que estamos llevando adelante dentro del marco del plan estratégico, con la Agencia de Desarrollo y con 38 instituciones que la están conformando, en coordinación con la Junta Promotora y distintos talleres, habla de lo más importante, insisto, que es la democracia, escucharnos entre todos y juntos poder trabajar para que la ciudad siga creciendo día a día”, concluyó el Jefe Comunal.

Por su lado, Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno, resaltó: “Instituciones, delegaciones, agrupaciones, y comunidad en general hacen hoy a Junín y queremos agradecer a todos aquellos que decidieron acompañarnos porque esto no tiene banderías políticas, estamos dando el valor que merece festejar que tenemos 40 años de democracia en nuestro país”.

En el mismo contexto, Juan Fiorini, secretario general del Municipio, manifestó: “Es una alegría poder ver a toda la comunidad hoy en este lugar, entendiendo que cuando no tuvimos la democracia lo hemos sufrido, por eso es tan importante hoy estar juntos, unidos, trabajar en conjunto; muchas instituciones presentes, sobre todo la educación, porque ahí está la clave de la democracia, forjar la educación y la participación de la ciudadanía”.

A su vez, Yamila Alonso, senadora provincial, indicó que “la presencia de instituciones en este día demuestra que Junín es un lugar de oportunidades, gracias a toda la sociedad que participa, se involucra, y se compromete, y eso también habla de la forma de trabajar de nuestro intendente, de estar abierto, por eso creo que hoy las instituciones están presentes dándole respuesta a este desfile”.

Otro de los presentes en valorar la jornada, fue el Concejal Javier Prandi, quien dijo: “Es una satisfacción lo que estamos conmemorando, es emotivo ver la pluralidad, tanto de instituciones, como de los participantes civiles y de la política, seguimos hablando de democracia y próximamente tenemos un evento donde hay que aplicarla, y seguramente el resultado marcará el rumbo de la Argentina, de la provincia y de Junín para los próximos años”.

También estuvo presente en el desfile el ex dirigente de Junín, Abel Miguel, valoró el evento y declaró: “Esto que se está dando me parece una iniciativa extraordinaria, la democracia es el mejor sistema que hoy existe en el mundo y tenemos que hacer todo lo posible para fortalecerla y mantenerla. No sé si toda la gente hoy con la dificultad cotidiana que se vive valorará la democracia, pero esto depende de nosotros, hay que valorarla y fortalecerla, así que, en lo personal, felicito a los que han realizado este festejo”.

Por otro lado, Carlos Mansur, presidente de la Unión Cívica Radical en Junín, indicó que “cobra mucha importancia lo que se está llevando hoy a cabo en Junín, me parece muy importante que se hagan este tipo de actos, más allá de los ideales y de las diferencias que puedan llegar a haber entre los distintos participantes de la sociedad, se trata de festejar entre todos un estilo de vida, que es vivir en democracia”.

Seguidamente, Oscar Romero, ex legislador nacional y dirigente gremial, agradeció la invitación a participar y afirmó: “Es un momento muy importante para generar esa conciencia cívica, la importancia de poder elegir nuestras autoridades, elegirlas libremente, el acto eleccionario, el emitir un voto en el cuarto oscuro, no solo es una posibilidad, sino también una responsabilidad".

“Celebro con mucha emoción este momento, estar todos juntos conmemorando un mismo momento, eso es justamente lo que hace la democracia, más allá de cualquier partidismo, acá no estamos hablando de partidismos ni de elecciones, sino que estamos hablando de la forma en que los argentinos constituyentes eligieron para que nuestro país se maneje y se cree así, es muy grato estar todos juntos y festejarlo”, sostuvo Juan Manuel Mastrorilli, Fiscal General del Dto. Judicial Junín.

En continuidad, la Dra. Vanina Lisazo, Fiscal del Departamento Judicial de Junín, valoró: “Me encanta que estemos todos juntos, realmente me siento feliz, es invaluable y estamos dispuestos a defenderla con la vida a la democracia, tener derecho a elegir y hacernos cargo de nuestras decisiones, para nosotros es fundamental, gracias a eso tenemos la justicia”.

“Democracia es que estemos todos juntos con nuestros desacuerdos, con nuestras diferencias, a veces con nuestras imposibilidades de dialogar, todos juntos estamos en el mismo barco, no hay ninguna posibilidad de que Argentina, Junín, cualquier comunidad se salve sola con alguna parte, es un trabajo entre todos”, concluyó la Dra.