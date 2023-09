"Las elecciones actuales son cruciales para la constitucionalidad del país"

La candidata a concejal por el radicalismo Orlanda D'Andrea (va cuarta, en la lista de Juntos por el Cambio) afirmó en una entrevista con Reporte Especial, el ciclo político de TeleJunín, que la UCR aportará una mirada diferente en el deliberativo local, al tiempo que se diferenció tanto de La Libertad Avanza, por su mirada privatizadora de la educación pública, como del kirchnerismo. “El populismo no da respuestas”, aseveró.

-¿Qué se pone en juego en esta elección?

-Se juega la constitucionalidad en el país, una manera de pensar la Argentina que queremos, que se basa en algunos de esos ideales que tienen los radicales, que tiene que ver con la defensa de la democracia, de los derechos, del trabajo, de lograr las cosas por el mérito propio. Hoy, dentro de Juntos, con Patricia Bullrich pudimos focalizarnos en el orden.

-Como radical, ¿qué aportes puede hacer en el Concejo?

-Poder abrir los debates en distintas temáticas, particularmente en lo que me siento más cómoda, que es el ámbito educativo. Siempre el debate es bueno, la diversidad genera mejores oportunidades de pensar las cosas.

-Unión por la Patria sostiene que Juntos y La Libertad Avanza son lo mismo.

-No, no somos lo mismo. Con La Libertad Avanza nos separan un montón de cosas, sobre todo las que tienen que ver con la constitucionalidad, porque si hay algo que defiende Juntos, y en especial los radicales, es el estar en línea con la Constitución Nacional. Y con el kirchnerismo tenemos más diferencias, cuando hablamos de un país que tiene un alto grado de inflación, con un alto grado de gente que no tiene trabajo, cuando cobrás un salario a fin de mes, de ese trabajador que lo hace con esfuerzo, y me pongo en ese lugar, que voy al supermercado, que voy a la carnicería, y no te alcanza. La demagogia de algunas decisiones que toma el gobierno también nos separa de eso, porque el populismo no da respuestas.

-Cuando se habla del voucher, algunos dicen que Patricia Bullrich también está pretendiendo arancelar la Universidad.

-El radicalismo defiende la bandera de la educación pública. Patricia no habla de privatizar la educación, al contrario. Y ese es uno de los ejes de trabajo de la gestión de Patricia, tanto a nivel provincial como nacional. Tuvimos un encuentro donde se juntaron los equipos técnicos, en este caso provincial, y uno de los ejes de trabajo fuerte tiene que ver con educación. Educación pública gratuita, pero de calidad. Hoy tenemos siete de cada diez chicos que no tienen comprensión lectora. Eso es un debate que tenemos que dar.

-La diputada nacional Danya Tavela realizó recientemente una defensa de la educación pública.

-Totalmente, ella lleva la bandera de la educación pública, pero sobre todo la defensa de la calidad en la educación. Porque el eslogan de todos los chicos en la escuela no sirve. El eslogan tiene que ser todos los chicos aprendiendo en la escuela. Porque las pruebas Aprender dejaron un piso muy bajo.

-¿El radicalismo tendría que haber tenido un candidato propio?

-Creo que sí, que el radical se debe eso. Es lo que sienten la mayoría de los radicales. Pero bueno, también creemos en el acuerdo y la unidad. Hoy estamos todos muy enfocados en poder ganar las elecciones, lo digo como Juntos.