YPF es la única opción que resiste por ahora a los aumentos de combustibles

La semana inició con el aumento del dólar y el final de la fecha del acuerdo del gobierno con las petroleras, esa combinación provocó que el aumento de combustible se vuelva a trasladar a las pizarras de las estaciones. Shell y Puma aplicaron el aumento del 12 % desde el miércoles a las 00. Por su parte, YPF aun no aplicó el ajuste.

El aumento no sorprende, teniendo en cuenta que el dólar oficial saltó de $298,5 a $365,5 entre el viernes y el lunes (22,4%) y el tipo de cambio es uno de los factores que más incide en los costos de las petroleras.

Por otro lado, las empresas ya no están “atadas” al acuerdo de precios con el Gobierno, debido a que el convenio venció justamente este martes 15 de agosto. Además, la suba correspondiente al octavo mes del año (4,5%) se aplicó antes de los previsto e impactó en las primeras horas de este mes, pese a que originalmente se había acordado para hoy.

En noviembre pasado, YPF, Pan American Energy (Axion), Raizen (Shell) y Trafigura (Puma), empresas que en conjunto dominan casi el 95% del mercado de combustibles, acordaron el ingreso al programa Precios Justos, por el que se comprometieron a efectuar subas mensuales de 4% en una primera etapa y 4,5% en una segunda etapa que se extendía hasta este mes.

La medida fue tomada el mismo día en el que se dio a conocer que la inflación de julio fue del 6,3%, aunque se espera que la de agosto supere el 14%, tras la devaluación del dólar de los últimos días.

YPF todavía no aumenta

El aumento de los combustibles impactará de forma directa en los costos de distribución y, por tanto, en los precios de toda clase de productos a nivel nacional. Pero donde primero se notará, será en el bolsillo de los propios conductores.

Por el momento, las estaciones de servicio de YPF no acompañaron las subas. Sobre la fecha de subas, Democracia consultó a Fernando Mercado, encargado de la Estación Di Marco, "YPF aumenta por sistema automático, no suelen avisar cuando lo hacen, creemos que no va a faltar mucho para que se aplique el aumento, anteriormente fue a principio de mes el 4% estimado en el acuerdo, pero ahora no tenemos precisión"

Por su parte, el martes por la tarde- noche, muchos automovilistas se concentraron en las estaciones para cargar, al respecto Mercado dijo que "la gente se imaginó que iba a venir a las 00 horas, nosotros tampoco sabíamos, la gente busca anticiparse y cuidar el bolsillo".

En nuestra ciudad los precios de pizarra son los siguientes:

Nafta súper: $255,8

Nafta Infinia: $328,6

Gasoil: $373,3

Gasoil premium: $287,9

Si bien hay otros factores que inciden en el valor de los combustibles, como el dólar y el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, las estadísticas oficiales demuestran que entre agosto de 2022 e igual mes de este año la nafta súper, por ejemplo, tuvo un aumento nominal del 55,4%. En ese mismo período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec tuvo un aumento de 113,4%. Es decir, que en el transcurso de doce meses, los valores en surtidor tuvieron un ajuste que estuvo 58 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. Es esperable que las distancias se acorten en agosto, teniendo en cuenta que el impacto del dólar en el IPC general tiende a ser más lento que en el valor de los combustibles.