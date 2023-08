Randazzo: “Debemos salir de la trampa de la grieta porque es un negocio de la dirigencia”

Florencio Randazzo fue uno de los dirigentes más encumbrados de los gobiernos de Cristina Fernández y durante su gestión en los ministerios de Interior y de Interior y Transporte obtuvo varios logros que, hoy, alejado del kirchnerismo, reivindica especialmente en esta campaña electoral.

En esta entrevista que concedió a TeleJunín, el chivilcoyano, que se presenta a la elección como precandidato a vicepresidente por Hacemos por Nuestro País, explicó algunas de sus propuestas.

-Ya ha sido candidato, pero es su primera vez como precandidato a vicepresidente en la fórmula con Juan Schiaretti, ¿Qué expresa su fórmula?

- Somos una fórmula del interior federal. Schiaretti es de una provincia como Córdoba: un gobernador muy exitoso. De hecho, ha sido plebiscitado en su provincia hace unos días y ha vuelto a ratificar el rumbo con un nuevo gobernador de su espacio que es Martín Llaryora. El éxito de su política ha estado vinculado al respecto a las instituciones, a la división de poderes, a quien piensa diferente, a respetar los fallos de la Justicia, a la visión que tienen los cordobeses con respecto al Estado.

- ¿Cuál es esa visión del Estado diferente y cómo se vincula con el sector privado?

- Córdoba tiene una visión absolutamente moderna y austera sobre cuáles son las funciones y los servicios esenciales que debe prestar el Estado en materia de educación, salud, seguridad y justicia. Sabemos decir nosotros “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Entonces, es un Estado que se complementa con el sector productivo llevando adelante obras de infraestructura como son autopistas, redes de gas natural… Se hicieron más de 3.200 kilómetros de gasoductos, conectividad en todos los municipios. Y eso le da competitividad a su economía, al sector privado.

- ¿Qué le suma usted a esa mirada de Schiaretti?

- Bueno, yo soy un hombre del interior de una ciudad parecida a Junín como es Chivilcoy y soy un hombre de gestión. Cuando he tenido responsabilidad de gobierno lo que he hecho es gestionar y transformar todo lo que ha estado bajo mi responsabilidad, como ha sido el nuevo DNI, el Pasaporte, la SUBE, los trenes... Yo creo mucho en eso: que a la política no hay mejor forma de honrarla que gestionando. Y es lo que hace Schiaretti y lo que hacemos nosotros.

- ¿La idea es llevar el modelo Córdoba a Nación?

- Exactamente. Llevarlo al resto de las 23 provincias. Nosotros creemos que la Argentina debe priorizar todas sus políticas vinculadas a la producción y al trabajo. Que debe recuperar el sentido común y la normalidad. No podemos tener los niveles de inflación que tiene la Argentina. Es un tema que ya han resuelto los países del mundo a fin del siglo pasado. Países vecinos como Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, tienen la inflación anual que la Argentina tiene mensual. Debemos resolver el déficit que tiene la economía argentina.

Ya no es una cuestión ideológica: tampoco discute más eso el mundo. Tenemos que tener una política vinculada a fomentar las exportaciones con cero retenciones para todos los sectores que exporten. Porque nos parece que esa es una forma de tener dólares, que es una de las dificultades que tiene la economía argentina. Está todo inventado. Lo que hay que hacer es copiar y copiar bien.

Claro, hay modelos y la región está mucho mejor que nosotros a nivel económico ¿Por qué creés que se llegó a esta situación?

- Se llegó a esta situación primero por el desacierto de quienes lo han conducido en los últimos años. La Argentina hace 12 años que no crece. Este año va a tener 150% de inflación. Tiene 20 tipos de cambio: en el mundo hay un único tipo de cambio. En este caso hay un cambio muy favorable a los que importan -por eso hay cada día más importaciones- y un cambio desfavorable a los que exportan.

Entonces hay cada día más restricciones para quienes tienen posibilidad de exportar porque no les conviene el precio del dólar. Con una brecha de más de 100 puntos en un dólar que está a 600 pesos. Y básicamente hemos fracasado porque se sigue votando lo mismo. Porque la grieta es un negocio.

- ¿Cómo es eso? Hay casi un consenso social de que la grieta existe…

- Pero es un negocio de la dirigencia política, de los medios de comunicación, de los encuestadores. Invisibilizan cualquier alternativa diferente. Es lo que nos pasa a nosotros: estamos permanentemente haciendo un gran esfuerzo para que el conjunto de los ciudadanos sepa que puede votar otra cosa. Que no somos todos iguales, que la Argentina está llena de oportunidades. Que tiene dirigentes que hemos honrado la palabra, la hemos cumplido. Que hemos sabido gestionar y lo hemos hecho con transparencia, con honestidad. Debemos salir de la trampa de la grieta.

- La lista de Hacemos por Nuestro País tiene a una juninense en su lista, ¿cierto?

- Hay una juninense: Rocío Giaccone. La conozco hace muchos años. Es candidata a senadora de nuestro espacio. Nos parece muy importante que nos acompañe gente joven con una mirada que muchas veces es más desapasionada y sin confrontación, porque creemos que la confrontación aleja las posibilidades de encontrar soluciones que tiene la Argentina. Estamos frente a una enorme posibilidad y tenemos que empezar a transitar ese camino el próximo domingo. Pensar que podemos votar otra cosa. No entremos en la trampa y la grieta. La grieta nos condena a más fracasos, a menos servicios de calidad del Estado, como se ve en la educación.

- ¿Qué postula su espacio en materia de educación?

- Es fundamental que recuperemos el nivel educativo y eso requiere de mayor exigencia a los alumnos. Requiere de -tal vez- ver si podemos enseñar otros conocimientos que generen mayor curiosidad a los pibes. De hecho, Córdoba tiene las escuelas secundarias PROA orientadas a los nuevos desafíos laborales y ¿sabe que la deserción tiene? el 5%. Cuando la media de deserción en las escuelas secundarias del NOA es del 50%.

Entonces, debemos mejorar la calidad educativa. Siempre la educación fue aquella que nos puso en igualdad de oportunidades a todos: a los que venían de hogares humildes y a los que no. Y eso permitió el ascenso social en la Argentina. La conformación de esa famosa clase media que nos distinguió del resto de los países de la región. Sin embargo, eso se perdió.

- La inseguridad es otro tema que preocupa a la sociedad…

- Sí, porque hay niveles de inseguridad insostenibles que se dan en ciudades como Junín o como la mía (Chivilcoy), donde pareciera ser que tienen que estar preocupados los hombres honestos y de familia y no los delincuentes. Con una justicia que llega tarde. Por eso también proponemos empezar a pensar si la Justicia no debe incorporar herramientas tecnológicas, de gestión por resultado, para que llegue a tiempo a todos lados. La justicia que no llega a tiempo no es justicia.

- Le agradecemos la entrevista y deseamos que sean unas votaciones con mucha participación y en paz.

- Lo comparto: que haya mucha participación. Lo peor que podemos hacer es no ir a votar. Y nosotros, frente a ideas locas y recetas que ya fracasaron, con el gobernador de Córdoba ofrecemos sentido común y experiencia en la gestión. Así que esperamos que los juninenses, cuando vayan a votar, sepan que hay otra alternativa. Y esa alternativa está fundamentalmente apoyada en la idea de que la Argentina tiene que volver a producir, volver a generar trabajo, que ese es el único camino posible para sacarlo del estado de postración en el cual nos encontramos.